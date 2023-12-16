永遠忘不了的第三件事是，當地老鄉真好。我們剛去時什麼也不知道，當地老百姓告訴我們哪裡水能飲和不能飲，哪裡河溝水裡有吸血蟲，哪座山林裡有毒蛇等，我們對當地環境不清楚的，就請教老鄉幫助，我們很快成為最好的朋友。

我們最初去三線的職工中，有幾戶是帶家屬去的，就住老鄉家。他們對我們就像是一家人，也不收房租，吃住在一起，就交點伙食費。在農忙時，我們幫他們插秧和收割稻子、掰苞米。老鄉孩子病了，我們醫務人員給看，免費送藥，有一次老鄉孩子得了急病，我們用車送到我們職工醫院搶救；我們職工感冒不舒服時，老鄉熱情地給做熱麵湯，職工小孩身體不舒服、父母必須上班時，他們幫著照顧。

當地老鄉很熱情樸實，知道我們從城市來的，對農村不適應，他們把家裡的院子收拾得很乾淨，廁所也注意及時清理。我們職工也很自覺，老鄉不富裕，盡量多交些伙食費，主動買糧和菜，有時和他們一起種菜。

以後我們蓋了房子，雖然都從老鄉家搬出來，但還時常來往。後來，工廠開工生產了，還招了一些當地子女到工廠上班，老鄉可高興了。凡住過老鄉家的職工，對老鄉的人品和熱心稱讚不已。

記憶猶新的第四件事是，我們發揚自力更生精神，很多事都是自己幹。三線建設，國家給的錢很緊，在蓋大批磚房以前，我們自己動手蓋了三棟乾打雷房子，沒花國家一分錢。

所謂乾打雷房子，類似於農村草房，就是用黏性較大的泥土和麥秸或草和在一起，把牆壘起來，前牆低後牆高一點，便於下雨排水；屋頂是放一排木條，鋪一層麥秸，麥秸上面糊一層帶乾草或麥秸的泥巴，泥巴上再繕上一層較厚的類似蘆葦的草。這樣的乾打雷房子，冬暖夏涼，有些老年職工很喜歡住這樣的房子。

我在搬家前的八年裡，一直住乾打雷房子。屋內壘砌土炕，做飯的煙道通過土炕排出去，一年四季土炕都很乾燥，尤其冬天，它長時間都保持熱呼呼的。有風濕病或風濕性關節 炎的，住乾打雷不易犯病。

值得頌揚和崇敬的再一件事，就是在三線建設中，有一批最能吃苦最實幹的人。三線環境差、吃住差、工作條件差，在這情況下，出現不少令人感動的建設者。

最使人感激、感動是一個叫戴工程師的，他不僅有學識，而且最有吃苦精神。他帶領幾個年輕人酷暑寒冬找水源、鋪設管道、設計安裝冷庫，扛著測量儀器，翻山越嶺，測量記錄設計廠房所需的海拔高度，提供的資料完整可靠。大家親切地稱老戴是「大學問家、實幹家、不計較個人得失、從不說苦的老黃牛 」。

還有一位深受職工尊敬的人，就是老革命、老廠長武城。每到農忙去支農時，總是他帶隊，那時他已經年過六旬，和年輕職工一樣吃住在田間地頭的帳篷裡。大家怕累壞老廠長，說「你坐著，指導我們幹就行 」，他說：「我農民出身，不幹活身上難受，幹活能活動身子骨。」晚上我們圍在他身邊聽他講打小日本 的故事。在廠裡他是管後勤的，常問食堂的飯做得好不好，對住房有什麼意見等，使人感到溫暖親切。

三線建設經歷十多年，有不少值得懷念的人和事。我離開三線已經三十多年了，那裡的山，那裡的水，那裡的人，一直縈繞在我的腦海裡，常常一幕一幕地過。我太太也在三線工作多年，孩子都在三線讀書長大，不時就嚷嚷要我帶他們回三線廠看看。

二○一二年，我和太太帶著大女兒和外孫女回去了一趟，工廠變化真大，已擁有多種型號的產品，生產形勢很好，而且我女兒的同學都當上了廠長。我們一塊住蘆席棚的老三線人坐在一起，從白天嘮到晚上，憶不完的三線往事……。