五十多年前「三線」是個熱詞，在城市裡家喻戶曉。所謂「三線 」，就是把大城市的大工廠和科研機構分成兩部分，一部分留在城市，一部分搬遷到山區。珍寶島這一仗之後，中蘇關係處於戰爭邊沿，甚至一觸即發，因此中央決定建三線。我從三十多歲到三線，直到退休 ，幾十年過去了，三線的人和事，記憶猶新。

我廠在瀋陽，是某產品的總裝廠，與其配套的工廠分布在好幾個大城市。按上級指示，該產品系統的三線被安排在鄂西山區某小縣。三線建廠的總方針是進山進洞、不占或少占農田，我們各廠就按此精神開始工作。三線建設十多年，值得回憶的人和事太多了，本文略舉幾件。

最讓我難忘的第一件事，就是建蘆席棚和住蘆席棚。棚子選在半山坡搭建，用的材料是山上砍的小樹和蘆葦，上面抹些泥巴，睡的地方是用土堆起來的土炕。就怕下雨和颳大風，一下雨，外面大下，裡面小下，外面不下，裡面還下；一颳大風，蘆葦就被掀了，或炕上落上一層厚厚的土。因此，每天起床後，每個人都把被褥裝入大塑料袋裡。

因為吃住都在蘆席棚裡，我們住進沒多長時間，耗子多得不得了，晚上睡覺，在頭上竄來竄去，常把衣物咬破。因為一時廠址定不下來，不能蓋磚房，我們先去的人，在蘆席棚裡住了兩年多。

住蘆席棚本就夠困難了，再加上無法忍受的茅廁。離蘆席棚近也不行，遠也不行，一到夏天，真是臭氣熏天，蒼蠅滿天飛，蚊子多的就更不用說了。由於環境衛生極差，我們不少人患痢疾和瘧疾。再說湖北水多蛇也多，不是爬到炕上就是盤在鞋子裡，我們常被蛇咬傷。

環境條件如此之差，我們為什麼能堅持住幾年？就是有強烈的愛國情懷，盡快把三線工廠建起來，出產品，打敗蘇修侵略者。

印象深刻的第二件事是飲水。當地老鄉家都有一口水井，我們人多，水井挖不起，開始就吃水質極差旁邊小河溝的水，拉肚子是常事。接著我們就兵分幾路，到處找水源。

離我們較近的一條河叫「沮河 」，從河的名字就知道河的水質不好，雜質多，水質硬。我們飲用約兩年，不少職工得腎結石、膀胱結石，另外水有腐臭味。

為職工的健康，我們又尋找新的水源，花了不少工夫在遠處發現一條叫「鳴鳳河 」，走訪了當地農戶，他們說「鳴鳳河名字多好聽，水質也好，無臭無味，略帶甜味，我們祖祖輩輩都吃它。」我們有幾個學給排水的，讓他們計算抽水機功率、增水泵和水管規格，以及勘測水管走向，經一年多時間努力，職工終於吃上鳴鳳河的水。

在完成這項工程裡，我們吃了不少苦。湖北的夏天溫度達攝氏四十度以上，冬天溫度在負三十度以下，在戰高溫 抗嚴寒中，我們暈倒、手腳被凍壞時有發生。