金秋十月下旬，黃金周的擠爆遊人潮退去，亂作一團的颱風暴雨 歇了，南方的既炎酷又溼悶的熱也一併歇了；代之而來的是秋風乍起，雖然還是那一輪紅日高照，但不再灼人反而令人身心爽朗了。而北方的寒流尚未抵達，此刻，無疑正是中國南方最適宜出遊的季節。

幾個幾十年情投意合的老同事茶聚，有人提出在省內一遊同時話舊，不忘過往友情，不負好天氣好心情，附和者眾。說走就走，次日即跟隨曾在佛岡任職的粟姑娘，駕車到約兩小時車程的佛岡上嶽古村一遊。

往北的高速公路暢通無阻，公路兩旁的樹木茂密繁盛，陽光從車右側溫和的投射過來，一切都很愜意，彼此談笑間便到了村口。

始建於南宋，盛於明清，距今已超過七百二十年的歷史，占地約四萬五千平方米，全村由十八「里」組成的上嶽古村，位於佛岡民安鎮，遠看古村落保存完整，規模恢宏。漫長歲月留下的痕跡是立面青磚更青，房頂上的瓦片色彩更重。據稱，此建築群是南宋抗元名將朱文煥後裔的居住地。

眼前這片古村落，即給人一種穿越了時空的感覺，我們似乎一下子從現代回到明清年代。

要進古村落，必從刻有「歸仁里」門庭中進入，這是入村唯一門口。踏入一步，是一兩米見方、既可稍事休息也可立即進入的迎客間，此間用花崗石鋪就，兩邊放置的兩排長凳（粵人又稱「石轎」），也就是由花崗石製成。過了門庭，便正式進入村裡了。這種設計，給人一種莊重、有序、超安穩的感覺。

是的，古村落的古式氣派不言而喻，規範、統一的建築，整齊、對稱，尤見高於房屋的鍋耳型主牆，成半圓流線型飛簷，構成起伏有致的天際輪廓線。

我想像古人在此的生活場景：女人使用門庭旁一口通全村的井水，洗衣洗菜，淘米煮飯，天井有陽光照耀。正廳東風徐徐，偏房有屋頂玻璃瓦透光。長者端坐正廳，青壯年外出農耕，兒孫輩對長者尊重孝敬有禮，讀聖賢書，一切規範有序。

然而這一切都只是我的想像，現實是，偌大的百戶村落冷清得幾無一人。中午時分，好不容易看到一戶有炊煙冒出，循煙而去，一老婦孤單一人正在用老式柴火灶升火煮水切芹菜。簡陋的廚房及房間，不見多少廚具家具，閨房只有一張床，落著蚊帳，簡單的被褥、一個枕頭。

房中唯一的亮色是一加了玻璃鏡框的結婚照，一看就知道，原照片為非彩色膠捲拍照，是經人手加彩色的舊照片。其中青年男子應是老婦已逝去的夫君，農婦現孤獨一人，與婚照為伴。老婦見我認真觀看她的婚照，微笑中含有羞澀，我想她是在回憶青春時期夫妻共結連理的幸福。

交談得知，她已七十有三，三個兒女已成家，但並不願意居住在此古舊老屋，都搬出去另住了，而她願意留住曾與夫君度過了幾十年的熟悉老屋。我感慨她雖已年邁，但仍然堅持住在已無鄰居的老房子，同時也為她一人獨居無所依託擔憂，萬一有事怎麼辦？

從老婦家出來，是村落長廊整齊的一排偏房，其中不少因長年無人居住已經失修，殘垣、碎瓦、倒塌的木梁並不少見，村落的水電等基本設施也不全。這讓我的心情有點頹落。

我了解並理解，今天已不是幾百年前，人們的居住需求，舊房屋設施已不能滿足，將一片古村落闢為旅行者的參觀景點未嘗不可。但如果將古村落修舊如舊，在保持舊房子基本風貌的基礎上，增加一些必須的現代生活功能設施，保持有人在此正常居住、生活，並保持過去人們生活的某些形態，就像貴州的一些古村落一樣，讓古村落仍然保持生命，我想這樣會更好。