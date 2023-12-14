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我的異國情緣

張煤
作者一家在世報發表的文章。
作者一家在世報發表的文章。

我與「世界日報」結緣，多虧他人牽線搭橋。

二十三年前，我們舉家移民加拿大。是時春寒料峭，冰雪世界，舉目無親，尤其令人思念大洋彼岸的親朋舊友。

眼看生活無著落，妻子捲起袖子，當起護工，照顧一家老華僑。老華僑家常年訂閱世界日報，我家本是讀書看報之人，妻子還是報社編輯，老人得知後，介紹世界日報給我們，「回收」給我們閱讀。

初遇世界日報，即墜入愛河，頗有舊友重逢之感。異國他鄉，熟悉的中文，熟悉的文化，宛如他鄉遇故知，一見動情，不能自拔。白天勞作，就盼著早點歸家，期盼與世界日報約會，渴望那劑安慰心靈的良藥。

其時，華文報紙還有兩家，屬香港背景，內容上多涉馬經股票、明星緋聞，文字上時用粵語方言，而且編作之間鮮有交集。接觸下來，感覺多少缺乏共同語言，相較之下，還是決定與世界日報百年好合，絕不移情別戀。

冬去春來，因緣巧合，我們與那家老華僑隔街而居，也訂閱了世界日報。每日早起，除了那杯不飲則愧對人生的咖啡，最期盼的就是與世界日報相會。送報人駛來，揚手一擲，「啪」一聲，報紙落地車道，我知道相好來了。多倫多漫長的冬季裡，大地冰雪肆虐，最是車道上那「啪」的一聲告白，勝似滿目冬日陽光。

在中國，我常舞文弄筆，日日與世界日報廝磨，不免動了春心。世界日報知我懂我，喜歡聽我傾訴。對門老華僑，原是著名亨德利鐘表行老闆，妻子年輕近三十歲，丈夫高位癱瘓後，嬌妻幾十年辛勤照顧，不棄不離。我以「婚姻是一生的承諾」為題，把故事講與世界日報聽，世界日報轉身分享給廣大讀者。多少年來，我絮絮叨叨，把自己下井挖煤、非洲援建、原住民保留地任教，乃至移民加拿大的酸甜苦辣、喜怒哀樂，統統分享給世界日報各版，世界日報照單全收，以饗讀者，更引來華文電視台登門採訪。在我的帶動下，妻子和好友紛紛效仿，拜倒在世界日報的石榴裙下，變成忠實讀者兼作者。

在多倫多，世界日報就位在我家不遠的沃頓大道，每次路過，我都禁不住眺望那棟雙層辦公樓，揣摩其中模樣。後來，新媒風行，紙媒式微，世界日報官宣告別加拿大，我們頓首，以為永別。豈料在網路上，不日又與世界日報重逢，不禁喜極而泣，從此姻緣再續，從一而終至今。

世界日報 加拿大 移民

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