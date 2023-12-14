南方人，特別是廣東人，獨自或與友人上茶樓茶敘，通稱飲茶。飲者品也，一壺在手，與茶香相濡如沫，嘆茶味齒頰留香，品茗就是品人生，茶一黏唇就有春暖鴨先知的效果，這是飲茶文化迷人之處。

廣東人飲茶文化約在唐代拉開序幕，千百年來是南國飲茶文化經典，當時寫「茶經」的詩人叫陸羽，世界知名。反之北方人叫喝茶，大碗大碗地喝，如飲馬長江，排山倒海，豪氣干雲，這是兩地用茶文化的不同。

廣東人平靜飲茶風氣，如行雲流水，給人一份飄飄若仙感，由來已久，習慣成自然，走遍兩廣通行無阻。雖然是簡單生活情趣，它有一定內涵與品法，享受飲茶原味。第一，要飲得早，愈早愈有風味，東方之既白，象徵人生一日之計在於晨。特別是長輩們，最愛趨之若騖，是與老友們高談闊論的良機，事後一肚子牢騷恩怨，一掃而空，神清氣爽，一樂也。

第二，一定要上茶樓，古今好茶樓設備都充滿詩情畫意，與茶意相得益彰。第三 ，飲茶一定吃得少量簡樸，一盅兩件斯文淡定，以便邊飲邊欣賞晨曦留下，窗外昨夜星辰昨夜風，雅事也。一盅兩件不叫吃飯，叫打點一下食的心情，故叫點心，要大嚼大喝，回家後還有白粥油條早餐等著你。

登門的人客所至茶樓，多靠近自己家門地段，街坊鄰居熟口熟面，聊天也好，說話也好，從容淡定，公誼私交順水推舟，問題一齊解決。現代進步繁忙社會，生活愈來愈複雜，要解決問題愈多，人在好辦事，利用飲茶時間，正可以避免繁文褥節干擾，成為約會主流，一舉數得。

在華府我常與資深華僑見面，很多他們的祖輩，當年與國父在美共同奔走革命，他們說：「國父以華僑募捐為革命重心，沒有時間限制，一通電話，四海之內皆兄弟，隨時上茶樓候教，愈多愈好，愈快愈靈，根本沒有時間應付大型約會，一盅二件速戰速決。彼此一旦心投意合，立刻成交，華僑一手交錢，國父一手交砲（華僑叫他孫大砲）。」說茶樓是革命之保母也不為過。

國父講捐錢來頭之大，天高地遠，動輒上萬美元，他自己求訴人民只一件事，他對胡漢民說「借我七尺之地，葬我六尺之軀」，真感人。飲茶公私兩便，良有以也。

意外發現今日男女締結良緣，不再躲在咖啡 廳黑箱作業，他們光明正大到茶樓撐檯腳（意指伴侶一起吃飯聊天）， 檯腳撐硬了，偷偷地找來雙方親友，神不知鬼不覺，躲在隔壁桌品頭論足。茶樓成了月下老人公堂，他老人家日理萬機，夠忙的了。

周末我們兩老愛到唐人街飲茶，順便買些愛吃的美食，看到飲茶人士愈來愈多，不但有老中華人 ，包括國外人士，可見美食佳餚，「民以食為天」是世界性。

孫兒們得知我們要去飲茶，無不為叉燒包、豬肚粉眉飛足躍。我們退休金 不多，但所費不貲，帶他們一家向中國城出發，一來可含飴弄孫，二來見他們婆媳和鳴，讓我想起兒時慈母手中線的娘親。想不到追求家庭幸福生活，方法很多，上茶樓飲茶，竟是其中之一天賜良緣。