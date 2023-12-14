隨著年齡的增長，生活水平的改善，我這個吃貨對食物的喜愛已經有所改變，飽與餓的概念有了很大的差異，甚至變成完全相反的概念。

本人是中醫，中醫認為「要想小兒安，三分飢與寒」，可小時候的飢是飢餓。我生於五○年代中期的北京，長身體的時候正是大飢荒時期，肚子餓又找不到吃的東西，只好等到吃飯時間，經常餓到「前胸貼後背」。每當吃飯的時候，總是「吃著碗裡的，看著盤裡的，想著鍋裡的」，從小養成的習慣，吃飯特別快，好盡快去盛下一碗飯。

當年各種票證滿天飛，都是定量供應。買糧食就有糧票、麵票、油票，每家有「副食本」，用來買每個月的粉條、粉絲和芝麻醬等。

這輩子最餓的時候，就是十五歲下鄉去農村插隊，正是飢餓的年齡，吃的是玉米麵窩頭，菜是西葫蘆湯，也就是西葫蘆切片用水煮，開鍋後加醬油和鹽，淋一小勺花椒油供三十個知青吃。窩頭嚼在嘴裡，黏黏的，黏在嗓子眼下不去，只能用西葫蘆湯往下沖。臨睡前直冒酸水，就喝點水壓一壓。

伙房偶爾會做米飯，出工前把搪瓷飯盆給伙房，每人半斤米，都是糙米，或叫機米，米放在飯盆裡，加水，上籠屜蒸熟。菜是茄子不削皮，切成兩公分大小的方丁，加水煮熟，加蒜泥、鹽和一勺熱花椒油，叫「倒嗆鍋」。糙米要是餓的時候吃，沒完全嚼好就嚥，感覺喇嗓子，煮茄子就靠大蒜味往嗓子眼兒送飯，算是不錯的晚飯了。插隊時吃煮茄子吃傷了，直到現在一聞到茄子就惡心。

一次生產大隊裡老牛病死了，知青伙房的廚師也是屠夫，隊長讓廚師去劏牛，三十個知青分到兩斤牛肉。大家可高興了，提前收工，到伙房幫廚，剁白菜，包餃子 ，三十個人包的餃子雖然吃不出來有肉，但能吃到餃子已經很滿足了。這是我插隊兩年多唯一一次吃到餃子，還是死牛肉做的。

在農村下地幹農活，基本上是幹什麼吃什麼。春天種花生，大家都吃花生種，隊裡後來把花生種拌了農藥，才不敢吃了。秋天收穫，吃過生的蔥頭、圓白菜、茄子、西紅柿、大白菜和白薯。

一次收工後回知青點，路上看到四、五個十二、三歲的孩子在路邊點火燒柴，看見我走過來，問我餓不餓，想吃東西嗎？我以為他們在烤白薯或土豆，問有什麼吃的？孩子們告訴我，他們抓了很多螞蚱（蝗蟲），正在火裡燒，馬上可以吃了。一個孩子用玉米桿挑出一個螞蚱，吹了吹，放進嘴裡，吃得可香了。另一個孩子吃螞蚱，告訴大家：「這是個母的，還有虸呢。」我也吃了幾個，一股煙燻火燎的味道，餓的時候也就不在乎了。

插隊幹了一年，春節前分紅，我分到二十八塊四毛七分錢，走八里路到鎮上，準備搭長途汽車回家。鎮上正是春節前的大集市，看到有人賣橘黃色一串串的肉，一問才知道是燻田雞（青蛙），一串四隻一毛錢，買了一串吃，味道不錯，就又買了一串。那是我第一次吃青蛙，也是最後一次。

從農村回到家裡，飢腸轆轆的我開始搜尋能吃的東西，剩米飯用暖水瓶的熱水一泡，加點醬油就吞下去了，母親看著直心疼，說怎麼餓成這樣呢。當時確實餓，一米八的身高，體重一百零八斤，一颳大風就站不穩。

兩年半之後我進了工廠當工人，第一年學徒工每月工資十六元，自己支配，食堂買飯多花點錢，可以有肉的炒菜，身體也隨著飲食的改善，像氣球 一樣吹了起來。一次在食堂買飯要了一個鹹鴨蛋，一嗑開是臭的，到窗口要換一個。廚師拿起盆裡的鹹鴨蛋一聞，都是臭的，對我說，這一批都是臭的，沒辦法換，你要是不在意，這些鹹鴨蛋都給你，要不然我就倒垃圾桶了。

我就把剩下的鹹鴨蛋都拿過來，一共十二個，嘗了一下，蛋黃有點像北京臭豆腐，吃起來還可以，而且花一個鹹鴨蛋的錢換了十二個，我從小到大都不會浪費食物，就把十二個臭鹹鴨蛋一頓吃光。當時年輕，吃完後沒有什麼反應，現在我想起來還是覺得很幸運，沒有胺中毒。

三十多年前取得醫學學位後到美國洛杉磯 ，看到超市裡魚肉蛋都不要票，感觸良多。開始時和同是從中國來的醫師同學聚會，一位Y同學深有感觸地說：「到美國來就有兩個目的，一是學習深造，二是吃肉。」可見大家的感覺和體會是一樣的。

隨著年齡的增長，身體的各項指標開始上升，血糖、血脂和血壓都需要控制，想吃什麼就吃什麼的時代一去不復返了。饞還是饞，吃飯時非常小心。每年體檢時都會有一些異常指標，醫師指示盡量不吃紅肉，魚每周兩次，蛋每天一個，白米飯或白麵適可而止，少鹽、少糖、少油。

按照醫囑執行，加強鍛鍊，身體的指標維持在基本正常範圍內，吃的樂趣逐漸減少，只能在有限範圍內選擇食物，從年輕時候吃飯吃到飽，到現在吃到不餓，概念已經完全改變了。醫師看到我血液檢查保持得不錯，告訴我每個月可以吃兩次紅肉，對我感覺像「大赦」一樣，讓我著實高興了一陣，十分珍惜這難得的解饞機會。

回想起幾十年來形成的飲食習慣，從小時候的餓想要吃飽，到現在的什麼都有得吃但不敢吃，對我這個吃貨來說，想要健康就沒有別的選擇，只能管住嘴、邁開腿、面對現實、順應潮流、尊重科學、鍛鍊養生、享受生活。