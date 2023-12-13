現在的孩子，童年是被芭比 娃娃、樂高玩具和各種各樣的電子遊戲包圍著，還有那些色彩鮮艷、印刷精良的幼兒啟蒙書籍，以及包羅吃喝玩樂的主題遊樂園，當然還少不了五花八門的課外興趣班。每當我觀看根據梁曉聲同名小說改編的電視劇「人世間」時，劇中那些讓我熟悉的七○年代的生活場景，常常使我回憶起了自己的童年。

每一個年代的童年各不相同，但也都是每個人快樂難忘的幸福時光。現在的孩子，說起遊戲來恐怕是特指那些PS4、XBOX機器上的遊戲，或者像「英雄聯盟」等等的網路遊戲。七○年代的我們也有自己的遊戲。

女孩子們最流行的遊戲，除了跳皮筋、跳房子外，就數「抓骨頭籽」了。小朋友們找來豬或者羊腿關節位的小骨頭，把相同的一面塗成同一種顏色。再拿一個小石子，每次向上拋石子的同時，通過捏抓的方法，在石子落地之前，用單手將散放在地面上的骨頭擺成相同的一面朝上，再最終一把抓起。石子落地就算輸了。

這個遊戲考驗的是眼疾手快的本領，幾個女孩子圍坐在一起，輪流著可以玩上大半天。那個時候，如果誰有一套來自於小羊身上小巧玲瓏的骨頭籽，那可是讓人羨慕的寶貝。

男孩子的遊戲多和力量角逐有關，比如「騎馬打仗」和「甩方包」。「騎馬打仗」就是一個男生背著另一個同伴組成一對，在上面的男生和另一對相互推搡著玩。也有單人玩的，我們叫「鬥雞」，就是用手扳著另一側的腳踝，單腿蹦跳著用抬起的膝蓋進攻對方，誰先站立不穩倒地者為敗。

「甩方包」也是男孩子們常玩的遊戲。男孩子們把大人丟棄的紙質香菸盒、或者質地比較挺括的掛曆，疊成四方形，然後用自己的方包甩向地面上其他人的方包，看誰能將對方的方包掀翻。男孩子們甚至會用自己手上的寶貝去問同伴換取一個質量上乘的方包，然後再拿出來四處炫耀。

「彈玻璃球」也是男生常玩的，每家幾乎都有一個存放五顏六色玻璃球的小容器。用拇指和食指拿著小如櫻桃大小的玻璃球，對準對方的，用拇指發力彈射出去，擊中的算贏。

男女孩子都愛玩的遊戲還有扔沙包、滾鐵環、抽陀螺、捉迷藏等其他遊戲。

現在的孩子愛收集芭比娃娃、汽車模型和遊戲玩偶，我們小時候也有些收藏的愛好。我們喜歡集郵，就是收集郵票。父親當時給我和哥哥一人一本他以前收集的郵票本，我的是一本中國郵票，哥哥的是一本外國郵票，這讓鄰居的小朋友們羨慕不已。

有一次哥哥發現他的郵票少了不少，以為是我拿的，我委屈得有口難辯。結果後來鄰居的一個小姐姐被她爸爸領著來我家道歉，才知道原來是她趁哥哥在和大家炫耀時，偷偷拿了去，我的冤案才最終得以昭雪。

我們女孩子還喜歡收集塑料糖紙。我們將吃過的塑料糖紙展平後，夾在厚厚的字典裡，等到糖紙完全平展後，把它拿出來放在手掌中，薄薄的塑料糖紙會因為手心的溫度而捲起來。這些在我們小孩子的眼裡，充滿著神奇的魅力。

我們小時候也有自己的寵物。不像現在小朋友的寵物是一些貓狗、蜥蜴或者熱帶魚，我們那時的寵物是自己家養的雞子或是鴨子，每天給雞剁青菜餵食、清理雞窩裡的糞便，也是小孩子幫忙做家務的一部分。最開心的時刻當然就是取雞蛋 了，每次從雞窩裡取出溫熱的雞蛋，開心中還包含著對自己勞動的成就感。

我小時候還養過蠶，我會一邊看著他們小小的身軀蠕動著，慢慢蠶食綠色的桑葉，一邊幻想著以後吐出的絲可以製造出柔軟亮麗的絲綢來。記得鄰居的小姐姐家裡還養過荷蘭豬（豚鼠）和小兔子，也都是其樂無窮。

我們那個時代，雖然沒有社區運動館的體操課，但也很熱中於玩一些自己的體操。我們會在河邊的草地上「打馬車轱轆」，也就是體操裡的側手翻；我們還會在房子外牆的地面上玩「貼牆」（倒立），或者就在隨便什麼地上下腰和後手翻。沒有老師教，小伙伴們相互模仿著就能無師自通了。

七○年代沒有迪士尼 的動畫片，或者給孩子們看的歌舞劇。在電視機普及之前，我們最常見的視聽節目就是聽廣播，晚飯時間的「星星火炬」和「小喇叭」的兒童廣播節目，讓我們認識了孫敬修老爺爺和曹燦叔叔。午飯時間的各種評書聯播也是我們的最愛，有時候放學後貪玩回家晚了，就會斜挎著書包飛奔到某戶人家的窗戶底下，忍著餓蹲著聽完當天那一集的「楊家將」再回家。

春天裡，我們用竹竿去鉤大樹上的榆錢兒，然後拌上麵粉和鹽做成饞人的榆錢蒸飯；夏天，又去抓螢火蟲放在玻璃瓶裡，黏樹上的知了然後烤著吃；秋天，就偷偷翻牆爬樹摘旁邊大院裡的石榴和核桃；冬天，打雪仗、放鞭炮、穿新衣，盼著年夜飯上平時讓人嘴饞的大菜，和各種各樣過年才能吃上的小吃。

經年之後，遙遠的童年時光早已流逝在歲月裡，但每一個年代的童年，在孩子的眼中都是那麼難忘和香甜。