我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

蕃薯碼

采風

時隔半世紀，在同學會上，或白髮或禿頭的故友同窗，紛紛提起求學時在我家吃過的台菜美食，以及屋裡囤積的食材乾貨和罐頭等。他們顯然和我一樣懷念養父的烹飪手藝，他的傳統台菜，無形中似乎已然成了我的身分標籤，但他們不知道這背後還有多少艱辛。

養父十七歲就離開生活艱難的福建龍溪老家，渡過當時被視為「黑水溝」的台灣海峽，赴台謀生。他落腳燈紅酒綠的大稻埕，先後在「黑美人」、「蓬萊閣」等大酒家學習廚藝，從廚房打雜小廝，一路爬升到可以獨當一面的大廚。

結婚後就決定自己創業，以微薄的儲蓄，與新婚妻子開設一家小館子，並逐漸以精緻的手工台菜聞名。此外，他更擅長蔬果雕塑，那一套簡單的雕花器材，活像被解體了的雨傘骨架，常在他的巧手中，創造出各種生動精緻的花鳥，為筵席增色不少。於是他自然而然的走入「辦桌」行業，以「錦司」頭銜，帶著好幾個年輕學徒，在當年最繁華的大稻埕包辦婚喪喜慶筵席。

養父雖聰慧，但只上過一兩年私塾，略有閱讀能力，卻不能書寫，筵席菜單與食品採購單，早期都靠他的年輕學徒或供應商代筆。但這秘書工作，我在國小五年級時，就因天時地利人和，順理成章地承擔了起來。

每次聽到養父問我：「功課做完了嗎？」就知道是充當小秘書的時刻了。聽他邊端詳著小學生字體稚嫩的筵席菜單，邊心算出來的食材數量，我就會用奇形怪狀的「蕃薯碼」寫下肉類、海鮮類、乾貨以及蔬菜四大類採購單。次日，他就親自送到永樂市場給供應商。

「蕃薯碼」俗稱「花碼」或「台灣碼」，當時迪化街各茶行和藥行都採用這種數字寫法。有些飯館子也用它，因為它比起阿拉伯字更有體式，在牆上的菜單看板上，可以與漢字搭配得宜。它歷史悠久，可以溯源到明代的「蘇州碼子」，甚至於宋朝的「算籌」系統。

每次逛街，同學中就我一人看得懂價目，連母親都得求教於我，我頗引以為傲。比如「四三一二」作「〤〣一〢」，「一九二二」作「〡〩〢二」，有哪個孩子能懂？如今回憶起來，在那個沒有電腦或書籍不普遍的時代，我何其有幸能得自養父耳提面命的真傳。可是偶爾提起此事，朋友都笑問我到底是何朝遺老？

有時，我這小祕書不知如何寫某個漢字，養父就用左右或上下拆字法，給我提示。原來他腦子裡，是有這些字形的，只可惜手腦不合作，寫起字來歪七扭八，龍飛鳳舞，難以辨識。他偶爾會自我調侃「唐山過台灣，心肝結歸丸」，這無法提筆揮毫，想必也是其中的一丸吧？

儲蓄

上一則

攜程集團董事局主席梁建章 解碼人口經濟方程式

下一則

和我的貓一起回憶

延伸閱讀

傳揚台灣味 名廚江振誠用在地食材接軌全世界

傳揚台灣味 名廚江振誠用在地食材接軌全世界
好康報你知／海鷗超市 (Galleria Foods wholesale Market)

好康報你知／海鷗超市 (Galleria Foods wholesale Market)
公園盛會

公園盛會
好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

熱門新聞

老狗與小狗都老了

2023-12-06 01:12
二○一八年聖誕節演唱會，第二排左五為葉本秀，左四為作者。

我們的歌

2023-12-06 01:00
江長芳∕圖

人生的第一張機票

2023-12-06 01:02
顏寧儀∕圖

中國筷子

2023-12-11 01:02
藝術家蘇冠印與陳明鈺牆壁彩繪〈小紅帽〉的故事。（本報系資料照片）

狼來了！狼來了！

2023-12-08 01:02

快樂的初老

2023-12-10 01:00

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜