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我當過酒保

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照片中的酒杯，是一九八二年，我在中國餐館打工的紀念品（見圖）。這兩個酒杯分別盛裝兩種雞尾酒，右邊藍色酒杯裝的是邁態（Mai Tai），左邊人臉形狀的酒杯裝的是鳳梨可樂達（Pina Colada）。

在酒吧裡調酒的叫做「調酒師」，在餐館點餐送酒水的叫做侍者、服務員、店小二、跑堂。同時兼任侍者和調酒師的，大概是叫做「酒保」吧！近代最廣為人知的酒保，應該是當年林黛小姐主演的「江山美人」的電影中，正德皇帝在梅龍鎮遊龍戲鳳中的酒保「大牛」。

我當時加入了一家新餐館的創業，新餐館座落於美國中西部的一個小鎮，餐館有合法賣酒的執照，所以有一個酒吧檯，擺設著各式各樣的酒瓶。餐館找了一位酒吧的職業調酒師，高薪雇用他一個月，在這一個月中，除了餐館開業時的調酒工作外，在不營業的時間，就負責教我們幾個人如何調酒。

炒菜烹煮要有「食譜」，調酒就要有「酒譜」，調酒師傅把客人常點的酒的配方，寫在卡片上，按著英文字母順序排好，那就是我們的酒譜，另外買了一本酒譜的百科全書。我們照著卡片上的配方調酒就可以了，如果卡片裡沒有客人點的這品酒，就去查閱酒譜百科全書。

我們上的第一課，認識架子上陳列的酒，記住擺放的位置，這些都是常見的酒：威士忌、琴酒、白蘭地、伏特加、蘭姆酒。第二課，學習各種雞尾酒的酒名，例如馬丁尼、曼哈頓、血腥瑪麗。第三課，認識調酒用的蘇打水、果汁、水果。

還要學懂得附帶的名詞，客人點酒時，有時會說「On The Rocks」，中文翻譯為「在岩石上」，酒怎麼會在岩石上？這裡的岩石指的是冰塊，On The Rocks 就是酒裡要加冰塊。喝酒學問大，有的酒是吃飯前喝的飯前酒，有的酒是飯後酒，不同的酒還要用不同的酒杯。

調酒要用一個小小的漏斗形小量杯，容量為一個半盎司，這個容量叫做Shot。在調酒的世界裡，酒的份量是用Shot為單位。酒裝滿了小量杯，就叫做一個Shot，雞尾酒裡酒的份量是算有幾個Shot。

調酒時先把酒倒小量杯裡，再倒入酒杯裡。調酒師傅教我們，熟悉了以後，就不再用小量杯，直接拿酒倒入酒杯裡，心裡默默打數，從一數到六，數到六以後，停止倒酒，這就是一個Shot，如果是半個Shot，就數到三。

照片中兩個特殊的酒杯，就是專門裝邁態和鳳梨可樂達雞尾酒，都是用蘭姆酒作酒基，加上不同的果汁，加入冰塊，搖晃均勻，然後在杯口插上半片鳳梨或是橘子，上面再放一顆櫻桃，最後插上一把中國古代傳統的小花傘，非常好看。這是我們餐館主打的兩種雞尾酒，銷路非常好。

每當客人要慶祝時，常常會點香檳酒。開香檳酒是有學問的，要輕微搖晃一下，當把軟木塞拔出來的那一剎那，就會有「澎」的一聲，還會冒一點泡沫出來；但是不能搖得太厲害，否則酒瓶打開時，酒會噴出來一大半。

行有行規，我們在餐館當侍者，不可以喝酒，在餐館營業時間，被聞到身上有酒味的話，馬上會被開除。只有在受訓時，調酒師傅會讓我們稍微喝一點點，品嘗各種雞尾酒的味道。在營業時，調酒師是滴酒不沾，如果調酒時酒的份量倒多了，馬上往水槽裡倒掉，不可以拿來自己喝。

一個月後，我們都出師了，我們在為客人服務餐點時，遇到客人點酒，就到吧檯自己調酒，送去給客人。我離開時，餐館送給我兩個酒杯，以茲留念。不過從那以後，我再也沒有調過酒，這兩個酒杯放在客廳裡當裝飾品，從來也沒有盛裝過酒。

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