上世紀七○年代初，我在南洋中學讀高中，雖然條件艱苦，物資短缺，很多生活日用品要憑票供應，但也有經濟條件好些的同學，偶爾會邀上兩三好友到學校附近小街上的飯店去打牙祭。更多時候，是一個人在晚自習時，悄悄溜到小街上吃「小麵」。

小街上有好幾家飯店，人氣最旺的是街南門朝丁字路口那家。店前有條小立磚鋪的馬路，朝西走到底是供銷社農用日雜門市，農藥、化肥、農機具，以及缸呀、壇子、盆盆罐罐都在這裡售賣。門口的小街往北走到底，是人來人往的糧庫。

飯店是青磚黛瓦的二層小樓，店面木門板可以拆卸，廳堂寬敞，有六張方木桌，四周圍著長木凳，桌子上有筷籠、醋瓶、醬油瓶。東北角靠牆有帶扶手的木樓梯上去，人走在上面發出「吱吱呀呀」的聲音，上面是幾個小包廂。

廚房在東南角裡面，西南角臨街窗旁邊是面朝廳堂的大櫃台，櫃台後有落地酒櫃。晚上來打牙祭的人不少，大都是來吃物美價廉的麵條。

進了店裡，我快速掃視店堂，沒有發現熟悉的身影。於是，美滋滋地來到木櫃台，將早準備好的三兩糧票和一張「角票」遞給營業員買「麵籌」。

「麵籌」是食指大小的竹片，每天被人拿來摸去的緣故，表面呈半透明狀的包漿，摞在手裡滑溜如玉，像是聆聽遙遠的童話。「麵籌」正面寫有紅漆的「大麵」、「小麵」。「大麵」半斤，「小麵」三兩。「大麵」是大碗裝，「小麵」拿小碗盛。「大麵」二角錢一碗，「小麵」一角錢一碗。

買了「麵籌」，我在角落裡的桌位坐下。一會兒，穿白圍裙的跑堂飄然而至，他手裡的托盤舉到齊肩，裡面放著熱氣裊裊的麵碗。輕輕放下托盤，將麵碗送到我的面前，順手收過「麵籌」，點頭而退。

如果是幾個鐵桿小聚，除了要碗小麵，再來碟花生米，切盤豬頭肉，那就是當下超五星級酒店的請客待遇了。可囊中羞澀，我只能偷偷獨享。

跑堂的走後，我湊近碗口，聞一聞熱氣騰騰的麵香，不自不覺地閉上雙眼，用勁吸了一口，再湊湊鼻子。多日不沾葷腥，突然見到大魚大肉般的那份享受，無以名狀。

盛麵用的是青花瓷小敝碗，潔白通透，碗裡口描有細細的單線藍邊，米白的麵條饃頭般露在湯水之上，湯面漂著黃燦燦的豬油花兒，十幾顆米粒大小的青蒜花恰到好處地灑在上面。那番點綴，如美美的畫兒，讓人不忍下筷。

把小巧的醬油瓶子輕輕拖到面前，舀一小調羹，在麵頭細細淋上兩圈，再用筷子翻撥幾下，頓覺麵條柔順，質感絲滑。輕輕吹開微燙的熱氣，湊近碗邊抿口湯汁，鮮美濃郁的味道經過喉嚨下肚，一下子讓口腔津潤舒暢起來，那早已欲滴的垂涎立馬了無蹤影。

此刻，饑腸轆轆已無法抵擋眼前的誘惑，再也沒有心思去靜心欣賞，三下五除二，狼吞虎咽，那百十根麵條如風捲殘雲般下了肚。

最後，雙手捧起小敝碗，將湯水喝下去，再把它舉到半空，等到最後一滴湯汁落到上仰的喉嚨裡，這才依依不捨放下碗。湊近看看，除了幾顆比芝麻還小的油星，半滴湯水不剩。

正要離桌，發現一截半寸長的麵條不偏不倚掉在桌縫裡，連忙用筷子夾，怎麼也夾不上來。於是，猛地一拍桌子，麵條跳出桌面，迅速用舌尖舔進嘴裡。

一抬頭，熟悉的面孔出現在對面--同班的王曄同學。原來，他也是偷偷來吃麵，互相居然都沒有發現，是我拍桌子把他給驚動了。一時間，四目相對，空氣像是凝固了一樣。尷尬之後，相視一笑，又都釋然：「你也來吃麵！」

我一抹嘴，飄飄然跨出店門。晚風吹在身上，心曠神怡，哼著曲兒從街上往回走。心裡的那份暢爽淋漓，腳下的那般輕盈，要是沒有食不果腹、饑不擇食的經歷，那是無法體會的。

獨享一碗陽春小麵，成為高中時代永遠抹不去的幸福回憶。