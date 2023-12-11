每想到世界日報 ，就心存感激，因為它的一則報導，讓我可以敲開綠卡 和工作的大門，在美國安身立命。

記得一九八六年初，我放下執了十五年的教鞭，闔家來美。原以為從此永別杏壇，沒想到無意間，在世界日報看到一則社區消息：「華埠一所新移民頗多的高中，極需中英雙語數理老師」，新聞中特別聲明，如果沒有綠卡的，他們可以協助申請。所以次日我立刻帶著學經歷證件，搭地鐵 到這間從未聽聞的高中，登門毛遂自薦。

科學部系主任看了如獲至寶，當下拿起電話，詢問教育局的主事者，如何可以讓當時尚無綠卡的我，參加臨時教師執照考試？經對方指點迷津後，我憑著校長一封擬聘我教中英雙語生物的信，得以報名應考，開始重操舊業，在美作育英才，直到二十五年後退休。

兩年後，我們透過世界日報的廣告，找到中意房子的經紀人，在市郊買了一棟地下室有獨立進出口的房子。為了幫助支付每月為數不小的貸款，我們請人把地下室裝修成兩房一廳一衛，帶廚房，在世界日報刊登廣告後，馬上就有人詢問入住，其中一個房客一直住到我三年前賣屋才搬走。

世界日報廣告的影響力還不只於此。剛來美國，我們捨不得買新車，有次看分類廣告買了部二手車，沒開多久，一到十字路口等紅燈時就熄火，綠燈亮了也打不著，氣得後面車司機直按喇叭，我們只好送到修車廠整修後，直接廉價賣掉，以免後患。又是靠登在世界日報的廣告，很快就順利出手。

早期沒有網路的時代，我們訂機票返台、參加旅遊團或坐郵輪，無一不靠世界日報的廣告。我喜歡參觀藝文活動，比如聽名家演講、合唱演出、書畫展、布道培靈會，世界日報都會提供時間和地點的詳細資訊，讓我可以享受心靈的饗宴，一飽耳福和眼福。

現在中國超市林立的法拉盛，周末總會在報上刊登特價促銷廣告，貨比三家不吃虧，我樂得看報參考對照，趁機撿便宜。

雙親來美依親後，多虧世界日報提供思鄉心切的他們精神食糧。關心台灣現況的父親，一字不露地把台灣新聞版從報頭看到報尾。愛好文藝的母親新聞看完，還有副刊、家園版、上下古今版和小說世界，夠她細嚼慢嚥；看完有感而發，還曾投稿獲得錄用，帶給她極大的驚喜。

從中學就愛爬格子的我，有了世界日報家園和上下古今版這兩塊園地，讓我可以盡情抒發我見我思。有次寫了一篇回憶高中母校的文章，讓我有次參加在職進修時，得以結識素昧平生的學姊。記得講習休息時間，我們自我介紹，發現同樣來自台灣南部小城，也是女中畢業，老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪。她提起，前不久還看到家園版有篇懷念母校的文章，知道出自我的筆下，感覺距離更近了，我們留下電話，一直保持聯絡。

母親住在西岸的好友王媽媽，也是世界日報的長期訂戶，因為從小看我們長大，報上見到我和妹妹憶舊的文章，我們輪流代表已故的母親致電問候時，記憶力不減當年的她，總會如數家珍似的細説她的讀後感，不覺就跟她一起走進時光隧道，盡情地話當年。世界日報無形之中，拉近東西兩岸的距離，牽起了兩代情。

我曾寫過讚揚我的家醫和裝修師傅的文章，刊登後，分別收到主編來信，說有讀者想知道那個醫生和裝修師傅的電話，可否把我的電郵轉發給詢問的讀者，我當然樂於分享，讓好人不寂寞。

我寫母親與她的小兒麻痺學生，竟然引起妹妹的高中群組同學回應。她住在外州郊區，訂閱世界日報多年，因為她當年上下學必經母親工作的小兒麻痺勝利之家，所以我的文章勾起她很多回憶，她說故此特別剪下收藏。世界日報無遠弗屆的影響力，由此可見一斑。

疫情期間，人們平常消磨時間的商場、老人中心、教堂、學校……一律關閉，要不是世界日報仍然堅守崗位，天天出報，提供大家最新資訊，和寫稿交流的園地，人們的生活將會更加鬱悶。雖然網上早就可以看電子報，但我還是喜歡紙本報紙拿在手上的溫度，享受一報在手，隨意翻閱的樂趣，一則不傷眼睛，再則，不必忍受網路塞車時，半天翻不了頁的焦慮。更何況，學生時代就有剪報習慣的我，碰到值得保留的作品或是拙作刊登，必定剪下保存。

回顧來美三十七載，實在受益世界日報良多，除因此秀才不出門，能知天下事，日常生活靠它穿針引線，指點迷津外，更豐富了精神生活。衷心期盼它能繼續搭起友誼的橋梁，在異域的茫茫人海中，成華人生活的燈塔，為他們的衣食住行育樂提供導航，更讓中華文化薪火相傳，在異國永續發揚光大。