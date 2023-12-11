一百多年前從香港海上眺望太平山。（圖：作者赫連擁提供）

不用文字，光用圖案或插畫來代表一個國家或知名城市，以多年積累的廣告設計經驗，大概可作如是歸類，各有吸引人的特色。

美國是自由女神或金門大橋；法國是巴黎艾菲鐵塔；義大利是比薩斜塔、靴子領土或披薩；英國是米字旗、雙層巴士或者戴高帽的皇家衛隊；日本是富士山、壽司、藝伎、招財貓或櫻花；韓國是八卦國旗；印度 是佛像、大象或包頭巾男子；泰國也是佛像和大象，而能和印度區別開來的，是那四面佛還願舞的特色舞姿；新加坡是魚尾獅；中國是長城、熊貓、竹子或京劇臉譜。

香港 則曾是古帆船，在紫荊花還未作為地區代表之前，尤以三桅紅帆「鴨靈號」的形象最具代表性。不僅如此，同期間用「龍」來代表香港也一度非常盛行，尤其經常配上一款古色古香的「刀刻字體」，不管是用來表現觀光 、港片、美食、經貿，統統可以霸氣囊括。

在中國還未改革開放，包括去觀光也都還未成熟便利之前，香港在國際間早就作為東方海空航線的重要中轉站，亦是亞洲旅遊的必經之路，其旅遊海報插圖中，更一度出現兩撇鬍子、頭戴斗笠或夫子帽的滿洲官員，作為「東方之珠」內蘊的一種根本暗示，也是異國情調。

當然，茶壺、燈籠、寶塔，以及盒身印有三層寶塔或紅龍、插著一雙筷子的外賣盒，乃至一屜小籠包或燒賣，都曾經是能夠讓人見圖就立馬聯想起香港的「城市符號」。

而在二十一世紀的今日，「龍」符號不僅充分代表「龍的傳人」，全球各國籍的動漫迷們將其視作東方靈獸，其代表形象已然被各種傳播媒體的極盡使用所分化，所勾起的聯想，不再獨獨只有李小龍或香港。唯有那中式古帆船，依舊與香港的關係不離不棄，記憶中聯繫著老中青三代甚至更長遠的歷史。「中式帆船」當然不僅止於漂泊在維港，明朝鄭和七次下西洋，海上絲綢之路的「珍珠項鍊」是從他開始串起的。那個年代的沿海水路，既有海盜幫派，也有一生靠水吃水、在一艘船裡生老病死的漁家百姓們。點點漁帆，從來就僅止於水墨畫裡的浪漫，幾撇不經意而又渺小的點綴，在現實中卻是生活與生存的寫照。

作品常見以C. H. Graves署名的美國攝影師卡爾頓·哈洛·格雷夫斯（Carlton Harlow Graves），在一九○○年代出版了一系列遠赴港澳與中國內地拍攝的風景作品。他拍的香港，多著重於港灣的描寫，若是把作品標題蓋起來，胡謅說是桂林山水或長江三峽，我估計能忽悠一大批人。

臨摹了一張格雷夫斯從海平視角拍攝的太平山（見圖）。那是一個高樓尚未聳立的年代，太平山曾經靜謐靈秀而又無染，黑白原作攝影裡可以看見隱隱山嵐，一葉典型的風帆路過得正是時候。

百年以前的洋人對自己的同胞們介紹香港，就是從如是「情調」切入的。這麼說來，古帆船會成為香港的城市符號，也純粹是從洋人的視角來推廣與定型的。香港再怎麼進步發展得摩登華麗，這點先入為主的「古風」似乎不容撼動。