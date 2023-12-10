常年累月，父親日出而作，日落而息，面對著靜穆的青山和無語的田土，伺弄著默默無聲的樹木和莊稼。父親是沉默的人，像家鄉山地上的一棵樹，從不用言語表露過對子女的愛。愛，在他的心裡。想起父親的愛，我彷彿聽到有咚咚的腳步聲穿越時空而來。

九歲那年，蛔蟲鑽膽差點要了我的命。我肚子疼得厲害，母親到衛生所買了藥，可一點也不管用，她抱著我，急得不得了。一個過路人進屋討水喝，看見這個情況，說：「可能是蛔蟲鑽膽，用苦楝子樹皮搗碎，敷在肚臍眼上試試看。」

我家屋前屋後的山坡上滿是杉樹和雜柴，就是沒有苦楝子樹。「飛蛾沖楊家院子村口有棵苦楝子樹。」六爺爺說。

父親聽了，拿了把柴刀就出門去了。

飛蛾沖離我家有六里路遠，來回十多里山路，起碼要走一個多鐘頭。也許是一頓飯工夫，也許是半節課的時間，我隱隱約約聽到了咚咚的腳步聲由遠而近。我知道，是我的父親回來了，父親削回家的苦楝子樹皮救了我。

那年，公社組織群眾修公路，學校成立文藝宣傳隊去慰問演出，父親早早坐到離舞台較近的一個位置，因為我也是宣傳隊裡的一員。我們表演集體舞時，同伴不小心把道具一棒揮到我的額上，我不由自主地捂著左額，蹲了下來。同伴們亂了陣腳，都停了舞蹈，圍著我不知所措，老師趕緊拉上幕布。在疼痛和恐懼中，我聽到了父親急促的聲音：「是大蓉嗎？大蓉呢？」說著就到了我的身邊。父親拉下我捂住傷處的手，一見滿手的鮮血，我「哇」地哭起來。「沒事，孩子。」父親撩開我額前的瀏海，查看我的傷口，回頭對老師說：「你到前面去說一聲，讓醫生馬上回衛生所，我帶孩子去看傷。」父親說完，抱起我就往外跑。

山村的夜靜悄悄的，偶有幾聲狗吠，父親的腳步有力地踏在鄉路上。在父親懷抱裡，我的心靜下來。我們到了衛生所一會，醫生才到，他氣喘吁吁地說：「你走得這麼快，我趕都趕不上。」我心裡說：「你怎麼趕得上我的父親！」如今，我的左眉下還臥著一道疤痕，每次看到它，我彷彿還能聽到父親抱我去衛生所的咚咚腳步聲和砰砰心跳聲。初中畢業，我考上離家五十多公里的縣屬重點高中，去學校，要走十公里山路，去趕每天一趟的班車。天還未亮，我們就出發。

山裡那麼靜啊，一切都還沉浸在睡夢中。山腳下，小河流水潺潺。我一路傾聽著父親沉穩而有節奏的腳步聲，我踩著父親的腳印，走過山溝，爬上山嶺，一重一輕的腳步聲，踏碎黎明的寧靜。父親的腳步聲，陪伴我走過高中、大學時期的無數個黎明。父親的腳步聲踏響在家鄉的山野，留在我的記憶中！

那是父親獨特的語言啊，一直咚咚地響在我的心裡。