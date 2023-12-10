太倉和她的名人們(下)

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「慟哭六軍俱縞素，衝冠一怒為紅顏」，這句詩，知道的人很多，但是知道寫詩的作者嗎？我也不知道，我是到了太倉才知道，作者吳偉業，江蘇太倉人，明末清初的大詩人，長篇敘事詩「圓圓曲」的作者。

一位太倉的文人告訴我，吳偉業博學多才，著作宏豐，但這一生過得特憋屈，特鬱悶。他本是明朝的榜眼，先後在翰林院和國子監任要職，崇禎皇帝對他頗為看重，但是山河破碎，崇禎煤山自縊，明朝亡了，他辭官回鄉。

回鄉的日子沒有雲淡風輕，在時代的風雨中飄搖不定。因為錯綜複雜的政治原因，加上家中老母的焦慮，吳偉業被迫應詔北上，成了清廷懷柔政策中最大的棋子。

吳偉業當朝為官，為前明志士所不齒。在順治十年，他主持虎丘大會，會中有人遞上信函：「千人石上坐千人，一半清朝一半明，寄語婁東吳學士，兩朝天子一朝臣」。他兩眼含悲望天，黯然無語。當老母去世後，他即刻以丁憂為由辭官，從此閉門謝客，把自己埋在書山學海裡。

對已故作家最大的敬意是讀他的書。再讀「圓圓曲」，感嘆吳偉業的才華橫溢，用華麗而乾淨的語言講述一個蕩氣迴腸的故事，情節跌宕起伏，開篇就不凡，讓人眼前一亮：「鼎湖當日棄人間，破敵收京下玉關。慟哭六軍俱縞素，衝冠一怒為紅顏」。難怪有評論家讚「圓圓曲」，標誌中國古代敘事詩達到了新的高度。

再讀「圓圓曲」，讓我似曾相識，猛然想起「紅樓夢」中的「姽嫿詞」，「姽嫿詞」有「叱咤時聞口舌香，霜矛雪劍嬌難舉」，「圓圓曲」有「蛾眉馬上傳呼進，雲鬟不整驚魂定」。「姽嫿詞」有「賊勢猖獗不可敵，柳折花殘血凝碧」；「圓圓曲」有「蠟燭迎來在戰場，啼妝滿面殘紅印」。「姽嫿詞」有「馬踐胭脂骨髓香，魂依城郭家鄉隔」；「圓圓曲」有「香徑塵生鳥自啼，屧廊人去苔空綠」。兩詩的用詞和意境何其相似，華麗中的淒婉悲傷，蒼涼中的恢弘高遠，恍然之間，彷彿一人所作。

帶著好奇心，我在網上查閱，沒想到紅學界有一種說法：吳偉業是「紅樓夢」的原稿作者，而曹雪芹只是其中的改編者和撰寫者。說到「紅樓夢」，不得不提「金瓶梅」，「金瓶梅」對「紅樓夢」的影響至深，毋庸置疑。而「金瓶梅」的作者蘭陵笑笑生，一看就是個筆名，真名是誰？眾說紛紜，但得票最多的是王世貞，又是一個江蘇太倉人！

王世貞是明嘉靖年間的進士，當過刑部尚書，曾因得罪嚴嵩父子而一路艱辛。他最大的成就當然不是官場，而是文壇的領袖，一生著作等身。據說「金瓶梅」就是王世貞的文人報復，以嚴嵩父子為原型，以嚴家生活為摹本，藉題發揮，盡吐胸中之不平。

既然王世貞是文壇領袖，天下文人無不希望自己的作品得到他的點評。李時珍在完成「本草綱目」時，曾多次登門拜訪王世貞，期待領袖能為自己寫序。王世貞在認真審讀後，用心寫了：「格物之通典，帝王之祕錄，臣民之重寶」，迅速讓「本草綱目」身價百倍，名揚四海。「本草綱目」流傳至今，我們不僅要記住李時珍，也要記住王世貞。

太倉的弇山園是王世貞的私家園林。穿行在弇山園，那石橋和流水，亭台和樓閣，很自然讓你想起「金瓶梅」和「紅樓夢」的場景。但是有人告訴我，江南的園林大同小異，現在的弇山園是後來打造的，從前的弇山園根本不在這裡，是另外一個地方。另外一個地方？我猜是不是在文革中被破壞殆盡？好在我去了太倉的南園（見圖），也算彌補了心中的遺憾。

南園是明朝大臣王文肅的園子，建於萬歷年間。南園更像我心目中的大觀園，光是看看園子裡的景點名字：「鶴梅仙館」、「寒碧舫」、「潭影軒」，便想起「紅樓夢」中的：「寒潭渡鶴影，冷月葬花魂。」

南園中假山拱立，奇花爛漫，碧水之上有精美的石橋，亭台樓閣錯落有致。穿過山坡，站在花木深處，你會想起「輕煙迷曲徑，冷翠濕衣裳」。走進樓閣，鏤空的木雕花窗造型精美，最適合在此品茶或下棋，一抬頭，窗外翠竹幽幽，你會想起「寶鼎茶閑煙尚綠；幽窗棋罷指猶涼」。拱橋不遠處有一片梅花樹，冬日白雪紅梅，一定香艷明媚，應該很配薛寶琴的那句：「閒庭曲檻無餘雪，流水空山有落霞。」

太倉人傑地靈，群星璀璨，燦耀了千年的婁東史冊。我能力有限，無法書寫太倉的每個歷史名人。因為喜歡大海和航船，我於是關注了鄭和；因為熱愛「紅樓夢」，吳偉業和王世貞很自然地走進了我的視線。希望下次還能拜訪太倉，相信前面有更美的風景等我。