人的一生，跟你日夜生活在一起的，不是父母，不是子女，也不是兄弟姊妹們，老伴，這位老來伴侶，才是一生陪伴著你最久的人。值此耄耊之年，老伴與我都還健在之時，談談與我結髮將近六十年的她，心中別有一番滋味。

我是一九五六年進成功大學工學院的，當時學校由台灣工學院改制為成功大學，增設文理學院與商學院，原本男多女少的工學院，突然之間，增加了不少的女生，校園因之增色不少。

在我大二時，外文系的女生很多，這些天之驕女，吸引了不少男生們的目光。每當三五成群的這些美麗女生們行走在校園林蔭大道時，許多男生都在遠距離欣賞，窮學生的我，更不敢有何非分之想。料想不到的是，在這些女生當中，有一位將是陪伴我終身的伴侶。

一九六二年服完預官役後來美留學，拿到碩士學位後，到芝加哥 市郊做工程師。這時在台灣的哥哥，經由他同學的妹妹，輾轉介紹當時在德州 女子大學念圖書館學的同學與我認識，互相交換照片後，便開始通信交往。照片上的她，還是像在成大時的明麗動人。

一九六四年的感恩節，飛往德州與她見面，可能是緣分到了的關係吧，相互都有一見恨晚的感覺，一年多後的六月，終於在芝加哥結婚。妻為么女，由於家境富裕，父母捨不得讓她做任何家務事；而我從高中開始，便學會做菜，因此一日三餐便由我來料理，兩口之家，過得還算幸福。婚後在芝加哥做了四年的工程師，這期間生下第一個男孩。初為人母的她，在沒有親人的幫助之下，照顧一家三口，很是辛苦。一九六八年，在我將近三十而立之年，取得妻的同意，決定重返校園，攻讀博士學位。讀書期間，靠著獎學金過日子，妻曾經先後在家代為照顧其他幼兒，或做電腦卡片打孔員，賺取額外收入，以補家用。

一九七二年風和日麗的四月，終於拿到博士學位，苦盡甘來，第二個兒子也隨之到來。隨著工作的變遷，一家四口最後安頓在加州 首府，在妻的辛勞之下，有了個溫暖的家。兩個孩子逐漸成長，不需要太多的照顧，妻便在一家百貨公司找了個工作，做服飾銷售員。妻的一生嗜好，便是收集與穿戴衣服，幾十年來，收集了不少各樣服飾，由於身材一直保持苗條，穿上平凡的衣飾，也顯得格外高貴美麗，贏得不少朋友們的讚賞。

平凡的日子過得美滿幸福，二○○二年退休後，二○一四年將家遷到南加州定居，享受兒孫滿堂的日子。人老病至，在南加州的十年當中，因病住院數次。

第一次因膽囊發炎，必須割除。病發作時，剛好小兒全家在佛州度假，夜半三更，妻急電救護車送醫院，在醫院住了三天兩夜，這期間她晚上就睡在我病床邊的椅子上，讓我心中十分不忍。老伴，只有幾十年的老伴才會如此。一年多前因心臟病發作，心血管安置支架，今夏又因肺炎住院一周，兩次出院後，全靠老伴無怨無悔，細心照顧，才得恢復健康。人活在幸福當中而不知的，大有人在。今天我要奉勸大家，在伴還在的日子裡，好好珍惜對方，感恩惜福。最後，我要告訴我的老伴，我愛您！謝謝您對我的照顧。