一九七二年，我們生產隊的工分值超過三角，達到三角二分五，名列全公社各生產隊前茅，受到公社的表彰，並給了一張拖拉機票。雖是手扶拖拉機，可加上拖斗，近四千塊，要把隊裡的家底出盡，才能湊齊。幹部們經討論後認為，雖然貴了，但也要買，可以跑運輸賺錢的。聽說此事後，阿春和老樂自告奮勇要當駕駛員，這兩人思想活絡，夏天騎著自行車賣冰棒，外面也有些門路，隊長便同意了。

一九七三年三月份，阿春和老樂跟著外地人，學習開拖拉機，半天後，就拉著人家同隊長一起前往縣城，買來了拖拉機，擺放在十里外徽杭公路邊人家的窯場上。後來的九個多月裡，他兩人盡力聯繫業務，跑著運輸。因為我兼任隊裡的出納，記得還比較清楚，這一年跑了一百幾十車，收入四千多塊，淨賺近兩千塊；第二年，收入超五千塊，淨賺兩千五百塊，駕駛員兩人的工分和補貼也相應得到了提高。

一九七五年年初的公社三幹會上，有其他大隊的幹部提出尖銳意見，說某隊的拖拉機，不是用來耕田，而是搞運輸賺錢，這是走資本主義道路的表現。公社領導特地找我隊幾個幹部談了，意思是：鑑於目前的形勢，你們也要靈活一點，就把拖拉機開進來，耕幾天田吧；並且，你隊用拖拉機耕田，是在農業機械化方面邁出了可貴的一大步，要大造聲勢，大力宣傳，深入人心。

幾個對幹部商量一下，覺得沒辦法，我隊的拖拉機只得暫停運輸，兩天後開進了山裡，拖斗下掉，開個機頭慢慢走，而新買的鐵輪、單向雙鏵犁，以及柴油桶、修理工具等，則是放在單輪車上推進山裡。即使這樣，「嗵嗵嗵」拖拉機轟響時，在村裡也引起不小的震動。「拖拉機來囉！」小孩子跟著跑，年輕人圍來看，老年人在門口張望。

最神氣的當然是阿春和老樂，滿臉堆笑，不時點頭，與觀看的社員們打招呼。第二天早上，出工的社員們，站在本隊的坦場邊，看阿春、老樂圍著拖拉機轉。隊長就叫他們在坦場輪流開了幾圈，讓社員們開開眼界。再下掉膠皮輪，換上鐵輪，裝好鏵犁、圓盤凳，便朝田裡開。

田間的路很窄，不少地方開不過去。阿春走著開拖拉機，老樂提著小柴油桶和一些修理工具，我則拿著鋤頭、扛著一塊厚厚的長板，遇上路過不去了，就搭上木板，讓拖拉機慢慢通過。實際上，阿春和老樂也沒有耕過田，只是又在外面跟著人家學了一會兒，也算掌握了基本要領。田裡有兩寸的水，拖拉機開下去，把鐵鏵犁轉低，朝下，阿春坐上圓盤凳，犁尖戳進土裡，待老樂轉動搖把，發動起拖拉機，他就開始耕了。

起先力道使用不均勻，有點彎彎扭扭，深淺不一。四周挖田塍的幾個社員跑來看，取笑幾句，說是耕田也扭秧歌了。他沒有反駁，只是集中注意力，不斷調整姿勢和力度。耕了幾圈後，他終於平穩操作，兩行又兩行，壓著去，比較順當。

他們兩人輪換著耕田，我沒事時，就挖著田角，那些地方無法耕到位的。他們耕得比較熟練了，才叫我去學。拖拉機耕田還真不難，機頭本來老重，必須壓著兩個長把手，這時犁尖戳在泥中，長把手反而不需要用力壓著。只是，要控制好速度，彎要轉好。快到田角，得跳下來，開向邊，開向角，把田角多耕掉一點。

這是熟田，泥土細脈，雜亂的東西少，赤腳踩去，水涼泥滑。不過，有時踩到石子，或者柴棒什麼的，腳底會被硌痛的，但比起這時的心情，實在算不了什麼，開著拖拉機耕田，我心裡高興啊！上午休息時，在遠處勞動的社員們，也趕過來看，面露驚喜，羡慕不已，有的還叫著：嗨，在山區裡，手扶拖拉機也能耕田啦！

這天夜裡，我就趕寫了一篇廣播稿「鐵牛在山田裡奔跑」，在公社廣播站還有區廣播站播送出這篇稿件以後，拖拉機卻沒田耕了，因為田畈裡的田畢竟少，而山坡上，拖拉機難開去，那些水田小了也不好耕作。歇了幾天，隊長發急了，跟阿春和老樂說，你們出去聯繫運輸業務吧。當天下午，拖拉機就開出山村，繼續跑運輸。

家鄉早已通了公路，三十幾年來，車輛往來逐漸增多，一到過年，竟也擁擠得很。誰能想得到，四十多年前，我們生產隊有一輛拖拉機開來耕田，不僅在本生產隊，而且在本大隊，本公社都引起了轟動。