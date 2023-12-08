掀開鍋蓋，熱氣灼人，但此刻卻不能有片刻的遲疑，須立馬行動：先本能地揮揮手，畫拉幾下白乎乎的蒸氣，然後瞅準了事先刻意留好了的屜布上的角角，雙手入鍋捏住這角角拎起，將屜布上擺了滿滿的麵餅子扣入麵盆；再用涼水浸泡浸一下雙手，揭去屜布，趁著麵餅子熱乎勁，迅速地反覆揉搓按壓，搋成個緊實且勁道的麵糰。最後，往掌心倒點香油，塗抹在麵糰表面。就算到了這時候，搋好了的麵糰內部散發出的熱量，還能將塗抹其上的油燙出一層透明的氣泡。

十指連心，在這個老家人稱作「搋糕」的過程中，儘管異常敏感的手指頭感受到了種鑽心的燒灼感，不斷地從麵裡抽出來，過下涼水給手指頭降溫，嘴裡也會不由自主地發出吸溜吸溜的聲響來，心裡更是要默念代代相傳的言語：「搋糕搋糕，愈搋愈勁道。」手卻不能停，因為稍微慢些，讓這些黏性十足的麵餅子，還沒被搋勻實就涼了，會凝固成塊咬不動的麵疙瘩。

我的老家，現今的蔚縣，地處河北省西北一隅，是歷史著名的燕雲十六州之中的蔚州。它的東和南方有高聳的燕山山脈，西臨巍峨的太行山，北部則是遼闊的內蒙古高原隆起的南緣。四面都是山地的地理環境，使這裡形成了獨特的物候現象：種麥子太冷，種稻米沒水，種玉米產量又低。

在過去自己種糧自己吃的年代，長勢良好，能當成口糧供一家老小吃到來年常見的糧食中，除了黍（黃米）之外，就剩高粱了，而且這裡長出的多是些黏性十足的糯黃米和糯高粱。因此，以此為主糧的老家，也就形成了「早上粥，晌午糕，晚上來碗熱糊糊」的飲食特色。

外地人管老家人晌午吃的糕叫毛糕或者黃糕，而老家人則會籠統地稱作糕，因為在這裡用來做糕的麵粉有三種，去了穀殼的黃米麵、沒去穀殼的黃米麵，以及糯高粱麵。去了穀殼的黃米麵搋出來的糕，軟糯順滑，是糕中的高檔貨，只有逢年過節或者家裡人過生日的時候，才能吃上。而平日裡大傢伙飯碗裡的，都些沒去穀殼的黃米麵或者糯高粱麵做出來的糕。這兩種糕糯性差，十分粗糲，尤其是在吞咽下去的一剎那，毛毛扎扎地有種拉嗓子眼的感受，也是毛糕叫法來歷的依據。

老家人吃糕，須先熬鍋菜作糕調盛進碗裡，然後將盆裡的糕用鏟子切成若干大塊，夾起一大塊放進已盛好糕調的碗裡，再用筷子夾斷成個比乒乓球還大些的糕糰，最後黏黏糕調，張嘴瞪眼將這大塊糕糰整塊吞咽而下。當地的民諺云：「一瞪眼，呼咧咧地爽。」這樣既不用大門牙啃，也不用後槽牙來嚼，就直接往肚裡吞的吃法，可謂是獨樹一幟。因此，會不會吃糕，也就成了鑑別是不是地道蔚縣人的一種非常有效的方式。

因為有會不會吃糕的問題，所以雖說糕是老家人的主食，但一般是不會拿出來招待從其他地方來的客人的，因為對不會吃老家糕的人來說，即便是面對其中的高檔貨黃糕--那坨黃橙橙黏糊糊的麵糰，也會感到無所適從。就算有好奇者要試試，糕一入口往往習慣地咀嚼起來，殊不知被搋得異常緊實的糕，有了唾液的加持會快速膨脹起來，愈嚼愈多，充斥了口腔，卻總是咽不下去，只好悻悻然地吐了出來，搞得大傢伙十分尷尬。