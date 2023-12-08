以巴戰爭開戰後，很快就有記者殉職。看到亡者的影像，不禁想起華府 新聞博物館 （NEWSEUM）內，百年來殉業的記者照片牆，以及旁邊千瘡百孔的採訪車等殘留物件。該館因經營不善，已於二○○九年關閉，館內犧牲者的形象只能追憶了。

二○一四年，到華府探望孩子，第一個參觀的就是新聞博物館。華府眾多博物館因為有公共資金史密森尼協會 （The Smithsonian Institution）的挹注，最被津津樂道，是參觀都是免費的。

這個機構是美國歷史的一則傳奇。一八二八年，一位富有的英國科學家詹姆斯史密斯（James Smithson）逝世時，從未到過美國的他，將畢生約五十萬美元財富，遺言捐給華府建立「一個提升與普及知識的機構」。這個願望在一八四六年實現。

一百七十多年以來，民間捐贈和政府補助，使該機構共擁有十九座博物館、九個研究中心、一座動物園，收藏品達到一億三千七百多萬件。它們大多分布在國會山莊附近，是華府重要的歷史和文化景點。但新聞博物館不隸屬該協會，是私人組織運營，相對沒有豐厚的資源，必須收門票，那時的門票是二十五美元，可參觀兩天。

新聞博物館特意在大樓外牆，鐫刻著美國憲法第一修正案所賦予的五項自由：「宗教信仰自由、言論自由、新聞自由、集會自由、請願自由」。這也是美國最引以為傲的基本人權，並且將這些理念，不遺餘力推廣到全世界。同時，該館標榜透過教育、信息、娛樂等各種方式，讓人們擁護這些自由，它有十五個展覽廳和十五間劇院傳播新聞的理想。

博物館有一面牆，貼著世界各國或城市的重要報紙，包括美國的世界日報和台灣若干報紙。同樣，在「九一一 事件」的展覽廳，也有一面牆，框內貼滿全球各種語言媒體對於這個舉世震驚新聞的報導。在它們一旁豎立，也是在該廳正中央，那個鏽跡斑斑又扭曲變形的天線，它曾是世貿雙塔北塔天線最頂端的一部分。館方特別提醒：「 當時新聞記者所報導恐襲過程的資料，可能過於激烈，兒童及部分參觀者不宜觀看。」其意指慘不忍睹，可能有些人會受不了，無法直視接受。

殘留天線旁，是九一一當天第一時間趕到現場採訪的記者威廉必格特（William Biggart）的遺物：相機及衣物。它們上面的灰塵及鮮血，已成為歷史的一部份，見證的是世上意識形態和宗教及種族衝突的人道悲劇，相互抵制和鬥爭，至今未止：生靈塗炭不見天日，甚至越來越加劇。最近的俄烏戰爭及以巴戰火就在眼前。

新聞博物館最令人印象深刻的，莫過於它有一個兩層樓高的記者紀念樓層，長而高的牆面，該館稱密集了百年來因公殉職的新聞工作者照片（見圖），上千位不相識的名字、臉孔、事蹟，密密麻麻躍入參觀者的眼中，這裡也像是一個紀念靈堂。當時收集到二○一三年，從那年到現在，世界戰事不止，不知如今又增添了多少殉難的新聞記者亡魂？

比如見到一位在黎巴嫩南部，受到路邊炸彈襲擊身亡的二十三歲女記者；二十九歲在玻利維亞採訪時，死於車禍的女記者等等，都是為了追求新聞奮不顧身。

也有的記者以身「殉道」，死於「良心」。印象至深有一個例子，一九九三年時，南非記者凱文卡特（Kevin Carter），在蘇丹拍了一張照片「等食」（Wanting a meal）。鏡頭中，一隻禿鷹正撲向一個骨瘦如柴的小女孩，次年，這張照片得到普立茲獎。沒有多久，卡特因內疚而自殺身亡，自責在按下快門的同時，小女孩成為禿鷹的嘴中物。三十四歲的卡特認為自己為了新聞，沒有去救小女孩。他為救贖，走向死亡。

新聞博物館內，特設一間互動新聞室，參觀者可以透過電腦，選擇各種各樣挑戰新聞記者職業道德極限的測驗。像上述的例子，它問你會是新聞至上或先救小女孩？

在展覽廳見到記者採訪時遇到恐襲，採訪車上全是彈孔，真正感受到什麼是槍林彈雨，出生入死的場景是多麼的震撼和恐怖。

今秋，到華府參觀必須申請才能入內的全國公共電台總部，在該台的陳列櫃內，見到一位殉職記者留下的相機。穿過玻璃，那留有使用者生前的汗漬、血斑、指紋的臨場感，和隔著屛幕見到犧牲者留下的背包、眼鏡、衣物、相機，當下的情感衝擊要強烈得多。

雖然知道現今距離和平仍然遙遠，殉難牆上那一張張燦爛的笑容就此停格，悲情一直化解不開。深盼和平能在有心人的努力下，早露曙光和生機。