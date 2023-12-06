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與世界日報的情緣

丹梧

美國應用物理學家麥克哈特（Michael Hart）所著「影響世界歷史的一百位名人」（The 100：a ranking of the most influential persons in history）書中，秦始皇位居第十七。他最大的貢獻是統一文字「書同文」，中國才沒有像歐洲一樣分裂成許多國家。文字是文化的基石，中國人到世界各地，縱然會說、會寫流利的外國語言，但是看到中文字、聽到中國話，總如「他鄉遇故知」般，心中有戚戚焉。

我於一九七一年到田納西州的范德堡大學（Vanderbilt University）留學。當時沒有今天的手機及電郵，「僑聯社」為了促進文化宣傳，減低學子的鄉愁，每天郵寄「中央日報海外版」到我們信箱。雖說它只是一張四開的簡報，卻是遊子們最珍貴的「精神食糧」。拿獎學金的研究生，除了要適應生活的轉變，還要忍受課業的壓力。記得同系的黃同學每晚到我的實驗室一同喝咖啡，一同抽菸，一同看報，短短的三十分鐘，竟是我們最享受的時刻。

一九七六年，我在肯塔基州的路易維爾（Louisville）工作。朋友祝醫生太太煮得一手好菜，常找我們到他家打牙祭、喝紅酒，二月開始發行的「世界日報」，就是在他家首次看到的。從那時候起，我們就對它愛不釋手。

起先拜託住家讀完後不要丟掉，讓我們傳閲；後來自己訂閱，從無間斷，直到離開美國。這份報紙是我們夫婦每天的必讀，它使我們了解台灣、大陸以及世界的社會動態，讓我們增進醫藥常識，也給我們欣賞副刊藝文及故事連載的機會。

一九八三年，我們全家搬到印尼泗水為一家華裔公司做事。印尼雖有百分之五的華裔，但是政府排華，不准中文書報進口（禁令於二○○八年解除）。當時托妹妹訂「中央日報海外版」寄給我們，不久被海關察覺，遭政府沒收，只好作罷。不能閱讀中文報紙，是我在印尼工作的一大遺憾。好在公司一年給我一個月的假期，我一回到美國，就到專賣東方食物的超級市場買世界日報，算是對美國生活的懷念。

一九九五年，公司為了發展國外業務，派我到新加坡當執行副總。新加坡是一個多種族、多語言的進步社會，有百分之八十的華人，中文書報到處可見。奇怪的是，我們找遍許多報攤及書局，買不到世界日報。後來研究其因，才知道新加坡不像台灣或香港採用繁體字，而是像大陸採用簡體字，既然大部分本地人不習慣看繁體字，就沒有人代理銷售了。

我於二○○六年退休後，一直住在星洲，由於三個女兒都住在美國，每年至少有一次赴美國探望她們。有一次在西雅圖，發現網路的神速發展，已可下載「世界日報電子版」。這是天大的好消息，我可以不必等到回美國時，才可以享受該日報的閱讀。十多年如一日，我每天吃完早飯，用iPad手不釋卷地閱讀電子報。

二○二一年十月，在世界日報的「上下古今版」，讀到一篇「童年養蠶瑣憶」，不禁勾起自己六十多年前在新竹老家養蠶的記憶。我鼓起勇氣，投稿「養蠶生意」，竟獲得留用刊登，這對外行如我喜愛亂塗鴉者，是一個莫大的鼓勵。

大女兒知道此事，認為寫作是退休人士的優良癖好，鼓勵我多投稿。從那時起，我前後向「上下古今」投了二十多篇拙作，托天之福，有百分之七十五比例被留用。

逐字閱讀世界日報，成為我每天的功課。前一陣子注意到「上下古今」的頁面時斷時續，讓我沮喪了一陣子，以為我多年的最愛，要消逝停刊了，好在最近又恢復正常。希望我鍾愛的「世界日報」及「上下古今」，能夠文運亨通，延續到永遠。

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