旅館是提供在途旅人度夜休憩的處所，古時常稱客棧或驛傳。唐代詩人戴叔倫在他的一首詩中曾表述，「旅館誰相問，寒燈獨可親。一年將近夜，萬里未歸人。」寫盡獨滯他鄉的孤寂之情，同時也清晰點明旅舍給他留存的一絲絲慰藉。

大上海作為國際都市，自有旅館無數，其中一些大名鼎鼎的賓館和大飯店，往往只有外賓、高幹或港澳同胞等上流人物才能入住，比如離我家很近的南京路上國際飯店即是。還記得小時看到女外賓在寒冬裡穿著飄逸的裙子，從上海牌轎車裡走出來步入飯店， 我總覺納悶，怎麼她們不怕冷呢？

父親有個遠房親戚時任國家紀委某處之長，他帶領全家於一九六○年代初來上海辦事，就住在靠近外灘的四川路上新雅酒店，還曾在酒店餐廳舉辦答謝宴會，我們一家蒙邀入席享口福。其時可怕的三年災害餘波未盡，但那日桌上的豐盛菜餚卻讓我瞠目結舌，尤其最後上的精白麵粉細豆沙包竟讓我記憶了一輩子，只因那時普通居民能買到的都是極其粗糙的黃麵粉，精白粉絕對是珍奇商品。

滬上所有賓館中，檔次最高的當屬茂名南路上的錦江飯店，它是專門接待元首級國賓的頭塊牌子，當年美國總統尼克森破冰訪華，抵滬後就在錦江下榻。我那天下班後特意騎車從茂名路穿過，親眼看到馬路邊軍警密布，戒備無比森嚴，一片肅穆氣氛。我並未看到總統車隊的大陣仗，因為客人已入店內。奇怪的是茂名南路那日居然沒被封閉，只是行人稀少，且不准滯留，可見那時的管控還未達草木皆兵地步。

我的父母由於子女眾多，經濟不寬，終日忙於生計，基本上沒有帶我們外出長途旅行過，更談不上住旅館了；我正而八經地登記住旅館，似乎還是進工廠後的事。因一次隨廠領導去蘇州出差，晚上在觀前街附近找了家簡易旅館安頓下來；我們只要了一間有兩張單人床的房間，連浴室都沒有，兩人同時去進門處的鍋爐房打了兩瓶熱水，回房倒入木盆中泡個腳，就算把白天跋涉的疲勞給舒解了。

另一次印象深刻的體驗，是一九八一年秋我們夫婦旅行結婚，報名參加了上海青年旅行社組織的普陀山二日遊，其實只能算兔子吃窩邊草，因為普陀山離上海很近。每人好像只需繳納一百多元人民幣，一切開銷都計在內，包括旅館住宿和景點門票。

那時入住旅館，凡男女同房須出示蓋上大紅官印的結婚證方可，我們當然不缺這官方文件。普陀島上的旅館雖然樸素簡陋，卻布置得乾淨整潔，大方舒適，晚上又異常安靜，十足海上佛國的祥和氣氛。

來美後，凡到寒暑假就蠢蠢欲動，千方百計地要外出旅遊，住旅館的機遇自然大增，甚至幾成家常便飯。第一年暑假，正好有個我們認識的美國老太要從密蘇里開車去東北地區，急於招募旅行搭檔，以排解單人駕車的寂寞，我和妻子便應徵成為她的路伴。

中途我們在俄亥俄的一個小城過夜，因為小旅館不包早餐，我們自帶電熱杯，早上就煮方便麵，既好吃又省錢。誰知我一時疏忽，隨手把仍然發燙的電熱杯放到了塑料面座椅上，使椅子破相。老太在退房時跟前台服務員講了，還主動賠償。我內心覺得懊喪，本意省錢反倒賠損老本。老太太卻大度地勸我別太過意，還說事故難免。

第二年我們自己買了輛二手車，開車上路就輕而易舉了。一九八九年，我父母帶我們的兒子一起來美，我們就全家塞滿一輛舊車，戰戰兢兢地駛向佛州 的迪士尼 樂園，為讓兒子可親眼見到他常念叨的米老鼠。

美國公路兩邊旅館林立，招牌高聳，其中最明顯的是汽車旅館六和超級旅館八，須知這些名號中的六和八都是它們一九六○和七○年代剛開張時的夜資費。及到我們那時三十元一晚的價格還能拿到，但你須在州際邊界的訪客中心拿到印有優惠價的廣告本，以免口說無憑而被宰。

多次的住宿經驗使我們不無驚訝地發現，公路邊不少旅館都由印度 人家庭承辦。哪怕你再晚開車到達，只要一打鈴，馬上會有個睡眼惺忪的印度男人坐到櫃台上幫你辦手續，而次晨退房時往往改由女當家來接待收尾。有一晚我們已進入房間，卻發現菸味濃厚，床單下還有幾根髮絲，衛生質量顯然不過關。我們立即提出異議，房主二話不說就幫我們更換房間。

美國許多大城市還有一種所謂青年旅舍（Youth Hostel），它們提供的是大統房，每個統房可擺上七、八個雙人床，頗像學生宿舍。你所購買的其實只是一個床位，價格自然低廉，當年十元即可住一晚，如連續住滿一星期還可再度打折。它們大都地處市中心，對青年旅遊者非常方便。缺點自然是人員雜亂，聲音煩鬧，隱私權不保，如你正巧有失眠症候，自當避之為妙。

好在我大大剌剌，容易入睡，所以讀研究生時，好幾次在芝加哥和華盛頓等大城市開學術年會，我都選擇住青年旅舍，單為節流。它還有個好處，是提供以工代酬機會，允你在上午幫他們打掃衛生，清洗廁所，費時約半小時，然後一晚的房費可得減免。

進入新世紀後，Airbnb橫空出世，讓私人之家也可騰出多餘房間來接待四鄉遊客，實際上已發展為家庭旅館一部分。我們夫婦順應潮流，利用自己平時不住人的地下室喬裝打扮，適當布置，年前也嘗試安置訪客。雖有些勞累，需費心操勞，卻因此另闢蹊徑，積累新經驗，多少增加家庭補貼。

換句話說，我們不僅仍需外出旅遊入住旅館，還尤喜住人家開辦的Airbnb，以便學他人經驗，借他山之石。我們更搖身一變而躋身宿主之列，嘗到精誠待客的益處和甜頭，開拓視野，換得樂趣，邁步闖入旅館業新天地。