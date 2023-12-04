劬勞未曾報
網路上YouTube有一些拍攝越南胡志明市（西貢）大街小巷的影片，這些影片滿足淪落在海外華人的心理，他們渴望一睹被政府沒收後的自家房子，及緬懷當年鄰里舊識的近況。西貢今非昔比，我的住家街道兩次易名，整個區域高樓大廈林立，若不是有地標性建築「南普陀寺」和「鳴鳳亭」，我恐怕完全認不出曾在那裡長大、求學、就業。舊址門前父親種植的西印度櫻桃樹（越南人稱之為魚卵樹）早已消失，屈指一算，父親逝世剛好五十周年。
一九三八年，一艘輪船抵達西貢白籐碼頭，船上的乘客是來自中國逃離到越南的難民，其中有父親和他的一個同鄉髮小。祖父在家鄉雖稱不上家財萬貫，也算是田園無際。為躲避戰禍，家裡兩個壯丁先後離鄉背井，父親落腳越南西貢、叔父則去了新加坡。
初到異邦，父親與船上結識的兩個朋友合資，在西貢近郊開了一間製墨廠。想不到二次大戰爆發，日軍轟炸西貢，剛上軌道的製墨廠一夕之間化為烏有。不識越語，又沒一技之長和資金，父親一蹶不振，從此開啟他坎坷潦倒、顛沛流離的一生。
我未滿周歲時，父親臥病在床，一位富有的同鄉因膝下無子，對父親說：「你現在不能工作又養不起孩子，不如你把孩子給我，我給你八百塊錢醫病。」但父親寧可捱病也不答應。
我小學四年就讀越南堤岸福德學校，學校的操場對著二府廟的門口。農曆七月，操場上搭起戲棚舞台，我告訴父親二府廟在慶祝「孟」蘭勝會。父親初是一愣，後來啞然失笑：「你書是怎麼讀的？是盂蘭勝會吧！」我聽得臉紅耳赤，這是生平唯一一次被父親奚落。記得上二年級時，每晚的作業是寫毛筆字，父親看後曾讚賞說：「看來你是個做教師的料子。」
父親晚飯時常獨飲悶酒，然後躺在摺疊床上呼呼入睡，我望著他紅通通的臉及聽著他咕嚕嚕的鼾聲，心裡非常難過。我小時候讀到「將進酒」時，很羨慕李白雄厚的財力：「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒。」難怪他敢有這樣的豪情：「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。」
我經常替父親到附近的雜貨店買一種叫「健康」牌的酒。記得有一次因賒帳太多，父親沒讓我去買，但又酒癮難耐，見家中有用來點汽燈的火酒，他居然把它摻水稀釋來飲。當然，第二天父親就進了醫院，這令我一生憎恨酒帶來的痛苦禍害。
一個星期天，父親帶著三哥和我去看凌波主演的「女秀才」，父親買了三張樓上前座最貴的票。小休時，父親去上廁所，這時候，一個握著手電筒的青年走過來，朝我們喝斥：「喂！你們倆怎麼坐在這裡？」父親剛好回來，生氣地回答：「他們有票，怎麼不能坐在這裡？」
散場後，在步行回家的路上，父親一直默默不開口，我看出他仍為那引座員勢利的態度、侮辱的口氣而耿耿於懷。良久，父親若有所思地說了一句我畢生難忘的話：「別怪被人瞧不起，自己先要有本事啊。」
上中學後，我常在「亞洲日報」投稿。晚飯後，父親打開報紙，最先看的不是新聞，而是看看有沒有我的作品。一九七○年，我入選中華民國駐越南大使館和南越堤岸十大華文報館聯合舉辦的徵文比賽，父親對我的入選竟默不作聲。
第二天我放學回來，父親正在和客人談話。我走到屋後，聽見父親對客人說：「我說的就是他。」我從壁縫窺視，父親正站起來指給客人看報紙上的得獎名單，轉身坐下，壓到放在椅子上的眼鏡，鏡腿斷了。對於我的得獎，父親雖表面低調，仍難掩飾內心的喜悅而一時忘形。
一個清早，我被嘈雜聲吵醒，下樓一看，父親躺在床上，雙眼緊閉、不省人事，母親趕緊把父親送進醫院。第二天父親仍昏迷不醒，還要用儀器抽痰，進入加護病房，我們只得回家。下午我從西貢文科大學放學回家，途經醫院，進去探望父親，只見插在父親鼻孔裡的氧氣管早已掉落在一旁，我用手指去探一下父親的鼻息，父親不知何時已停止呼吸。
我和母親到殯儀館的殮房替他更衣。我自小手腳整天出汗，幾番醫治都徒然無效，此時母親突然拉我的手跪在父親面前，低聲說：「你現在去做神仙，好好保佑孩子不再流汗。」
我為人父後，才開始明白父母生前的點點滴滴。小時讀過詩經裡「蓼莪」的「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬勞。」父親驟然去世時正值壯年，我不曾為父親做過什麼，劬勞未曾報，對父親，我內心有無比的愧疚。
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