網路上YouTube有一些拍攝越南 胡志明市（西貢）大街小巷的影片，這些影片滿足淪落在海外華人的心理，他們渴望一睹被政府沒收後的自家房子，及緬懷當年鄰里舊識的近況。西貢今非昔比，我的住家街道兩次易名，整個區域高樓大廈林立，若不是有地標性建築「南普陀寺」和「鳴鳳亭」，我恐怕完全認不出曾在那裡長大、求學、就業。舊址門前父親種植的西印度櫻桃樹（越南人稱之為魚卵樹）早已消失，屈指一算，父親逝世剛好五十周年。

一九三八年，一艘輪船抵達西貢白籐碼頭，船上的乘客是來自中國逃離到越南的難民，其中有父親和他的一個同鄉髮小。祖父在家鄉雖稱不上家財萬貫，也算是田園無際。為躲避戰禍，家裡兩個壯丁先後離鄉背井，父親落腳越南西貢、叔父則去了新加坡 。

初到異邦，父親與船上結識的兩個朋友合資，在西貢近郊開了一間製墨廠。想不到二次大戰爆發，日軍轟炸西貢，剛上軌道的製墨廠一夕之間化為烏有。不識越語，又沒一技之長和資金，父親一蹶不振，從此開啟他坎坷潦倒、顛沛流離的一生。

我未滿周歲時，父親臥病在床，一位富有的同鄉因膝下無子，對父親說：「你現在不能工作又養不起孩子，不如你把孩子給我，我給你八百塊錢醫病。」但父親寧可捱病也不答應。

我小學四年就讀越南堤岸福德學校，學校的操場對著二府廟的門口。農曆七月，操場上搭起戲棚舞台，我告訴父親二府廟在慶祝「孟」蘭勝會。父親初是一愣，後來啞然失笑：「你書是怎麼讀的？是盂蘭勝會吧！」我聽得臉紅耳赤，這是生平唯一一次被父親奚落。記得上二年級時，每晚的作業是寫毛筆字，父親看後曾讚賞說：「看來你是個做教師的料子。」

父親晚飯時常獨飲悶酒，然後躺在摺疊床上呼呼入睡，我望著他紅通通的臉及聽著他咕嚕嚕的鼾聲，心裡非常難過。我小時候讀到「將進酒」時，很羨慕李白雄厚的財力：「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒。」難怪他敢有這樣的豪情：「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。」

我經常替父親到附近的雜貨店買一種叫「健康」牌的酒。記得有一次因賒帳太多，父親沒讓我去買，但又酒癮難耐，見家中有用來點汽燈的火酒，他居然把它摻水稀釋來飲。當然，第二天父親就進了醫院，這令我一生憎恨酒帶來的痛苦禍害。

一個星期天，父親帶著三哥和我去看凌波主演的「女秀才」，父親買了三張樓上前座最貴的票。小休時，父親去上廁所，這時候，一個握著手電筒的青年走過來，朝我們喝斥：「喂！你們倆怎麼坐在這裡？」父親剛好回來，生氣地回答：「他們有票，怎麼不能坐在這裡？」

散場後，在步行回家的路上，父親一直默默不開口，我看出他仍為那引座員勢利的態度、侮辱的口氣而耿耿於懷。良久，父親若有所思地說了一句我畢生難忘的話：「別怪被人瞧不起，自己先要有本事啊。」

上中學後，我常在「亞洲日報」投稿。晚飯後，父親打開報紙，最先看的不是新聞，而是看看有沒有我的作品。一九七○年，我入選中華民國 駐越南大使館和南越堤岸十大華文報館聯合舉辦的徵文比賽，父親對我的入選竟默不作聲。

第二天我放學回來，父親正在和客人談話。我走到屋後，聽見父親對客人說：「我說的就是他。」我從壁縫窺視，父親正站起來指給客人看報紙上的得獎名單，轉身坐下，壓到放在椅子上的眼鏡，鏡腿斷了。對於我的得獎，父親雖表面低調，仍難掩飾內心的喜悅而一時忘形。

一個清早，我被嘈雜聲吵醒，下樓一看，父親躺在床上，雙眼緊閉、不省人事，母親趕緊把父親送進醫院。第二天父親仍昏迷不醒，還要用儀器抽痰，進入加護病房，我們只得回家。下午我從西貢文科大學放學回家，途經醫院，進去探望父親，只見插在父親鼻孔裡的氧氣管早已掉落在一旁，我用手指去探一下父親的鼻息，父親不知何時已停止呼吸。

我和母親到殯儀館的殮房替他更衣。我自小手腳整天出汗，幾番醫治都徒然無效，此時母親突然拉我的手跪在父親面前，低聲說：「你現在去做神仙，好好保佑孩子不再流汗。」

我為人父後，才開始明白父母生前的點點滴滴。小時讀過詩經裡「蓼莪」的「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬勞。」父親驟然去世時正值壯年，我不曾為父親做過什麼，劬勞未曾報，對父親，我內心有無比的愧疚。