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回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

當我揭開琴蓋的時候(下)

樓少康
作者在美國活動中心彈琴。
作者在美國活動中心彈琴。

有天，我從學校的廣播裡聽到一首由賀綠汀作曲、富有東方民族特色的鋼琴曲「牧童短笛」，它就是中國第一首走向世界的名曲。我真是喜出望外，完全地陶醉其中，找到琴譜後，便偷偷地練了起來。想不到這個曲子非常難，難於上青天，因為此曲左右手同時要彈兩個不同的旋律，好比是一個人要一心兩用，你唱罷了我登台，一來二去，很難照顧周全。所以不少人彈了第一句就彈不下去了，只得望曲興歎，不了了之。

據我所知，會彈的人也真是鳳毛麟角。我下定決心，一定要啃下這根硬骨頭。當我正聚精會神地練著，但總是磕磕絆絆，不堪入耳。這時教音樂的吳老師從這兒走過，站在我身後聽了一會，我以為他要罵我自不量力，好高騖遠，可他卻一言不發地走了。

第二天，上音樂課，他早已坐在琴前，見我到了，立即彈起了「牧童短笛」，我馬上去看他是怎樣彈的，只見他左右手一起開弓，有機地結合，層次分明，相當完美。不過，還是一言不發。後來我就照他的方法去練習，果然成效顯著，彈完了最後一個音，我終於成功了，雖然不如吳老師，但也拿得出手了。

靠這首曲子，我才能獲得同行們的認可，並躋身於蘇州市的音樂界。這時，我頓然感受到了他的良苦用心。我真想當面對他說一聲「謝謝」，可惜他已調到南京的高等藝術院校，當教授去了。

當我再次揭開琴蓋，豪情滿懷，幹勁沖天。

這時，我已來到美國，並加入了台胞辦的光華老人活動中心。我很榮幸，得到中心負責人的盛情邀請，請我為老人們彈琴教歌，我當即欣然接受。

元宵節那天，我教大家唱台灣民歌「賣湯圓」，他們個個都唱得興高采烈，好不得意。而有位退了休的將軍卻板起了臉，對他的太太似乎很不滿意地說：「你連自己有多少歲數都忘記了，還唱得那麼起勁。」是的，老人家們都覺得唱著唱著，好像年輕了十歲，想起了童年，想起了自己青春年華的美好時光。

當我再次揭開琴蓋，就不想再把它合上。我要像大街上奔馳的汽車，只要發動機不熄，就一直向前跑。我要把音樂這泉水，灑向人世間，讓她把人們的靈魂洗滌得更純淨，並沖走那內心所有的垢漬。

我感恩，我發憤，我有千言萬語要對你傾訴：當我揭開琴蓋的時候。（下）

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