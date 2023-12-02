「葉壽」今年高壽？七十九歲了；他是何許人也，香港 大名鼎鼎的「賭船」創始人。非常痛惜，港澳博彩業頭面人物、有「賭船之父」之稱的葉壽，於十月二十六日安詳地在家中悄悄走了，一代「海上賭王」就此謝幕。但他為五光十色的香港創建海上「移動賭場」，為香港開啟全新博彩經濟模式出過大力，港人將銘記在心，他亦將載入香港史冊。

葉壽生前做人低調，為人好客，喜歡廣結善緣，曾是已故「賭王」何鴻燊身旁的靈魂人物，一些江湖上擺不平的事，由他出面遊說，便能化干戈為玉帛，擺平鬩牆之爭。

他處事圓滑，八面玲瓏，人脈四通八達，連武打「功夫王」成龍也成了他早年的朋友。值得一提的是，前美國總統川普年輕時就與他交往過。看來，葉壽的「交際藝術」不得不令人佩服。他生前這些人生故事，將「傳真」給新一代香港人，這也許是他留下的一筆精神財富吧。

說起「葉壽」，我想起洛杉磯 的好朋友朱裕民，他是道地的香港人，早年香港「家族紡織企業」做得風生水起，頗有名氣。一九七五年，他脫離香港，到美國闖蕩江湖，另立門戶。

他以開車衣廠起家，又不失時機打入洛杉磯賭場，曾先後經營好萊塢 公園賭場、水晶賭場和龍鳳俱樂部，並力圖把香港跑馬引進到好萊塢公園賭場。一時間他成了洛杉磯第一位擁有大賭場的華人，有人稱他為洛杉磯「賭王」。現在，他和太太年事已高，大多在幕後為賭場營運出謀畫策，也老有所為。

談及「賭博」，大多數人「談賭變色」，但也有人對「賭」談笑風生，還開課講學。最典型的人物就是「台灣賭神」戴子郎，他可是世界各大賭場的「勁敵」，連美國賭城拉斯維加斯「黑名單」，他都榜上有名。他靠「最強大腦」，在賭桌上顯露「特異功能」，具然能「猜」出莊家手中的牌，幾乎是百戰百勝，天下無敵手，是賭徒佩服的「賭神」。

戴子郎在賭場寫下不少傳奇故事，二○一八年八月，他憑著天賦，在南韓賭場豪賭，大贏十億元新台幣。他說：「賭徒靠的是運氣，但專業玩家倚賴的是精心計算」，他靠的就是「心算」，而不是「賭運」。戴子郎還出過一本「教戰書」：「擊敗莊家（Beat the Dealer）」，成了不少賭客手中的「祕密武器」。

原來，戴子郎的「金頭腦」得益於他攻讀學業的根基不錯，他畢業於台灣大學經濟系，並在美國芝加哥大學深造，在台灣還創立證券公司。然而，二○二一年二月，戴子郎在台灣家中不敵心臟病的突然襲擊，奪走了他寶貴的生命，得年才六十四歲。

從葉壽到朱裕民、戴子郎，讓人們循序見識「香港賭船」、洛杉磯「賭王」、「台灣賭神」的起伏，不難看出「賭」已是人們生活一部分。對「賭」，一般來說是見仁見智。我所居住的洛杉磯，四周也有好幾個賭場，往返拉斯維加斯賭場的「發財車」也每天川流不息。而我是「賭」的「門外漢」，一是不會賭，再說也不喜歡賭。

但我也有「賭」的美好記憶，一回是去紐約旅遊，在朋友一再「誘導」下，我在大西洋賭場玩了一把大轉盤，贏得九十多元美金，真讓我喜出望外。再一次，我在阿凱迪亞聖塔安尼塔跑馬場，花十美元買了五張賭馬籌碼，經人指點，我圈中一匹藍色馬匹，竟跑了第一。我欣喜地拿到七十多元「額外獎金」，但我見好即收，「打一槍」就撤。