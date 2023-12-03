一九七五年年尾，在公司一次詭譎的「人事重整」中，我這高薪研發師竟被排擠出局，我衝冠一怒，決定從此不黏這種帶有種族歧視的齷齪勾當，縱或又一金飯碗。

家住紐約，每天跑到唐人街散心，不是廣式早茶，就是咖啡屋，藉以冷靜下來，思索下一步。我很想看看中文報紙，以聊解眼下的苦悶以及遊子心靈的空虚，但遍找不著，最後卻發現街頭角落堆有一大堆免費的周報，拿起一看，大失所望，因為都是些零星雜亂的舊聞。倒是二月十二日那天，無意間在勿街一個書報攤瞥見新創刊的「世界日報 」，因創辦人是王惕吾，我毫不猶豫地就買了一份。

我很喜歡副刊等文學園地，但餐館招人欄卻啟迪了我靈感，於是丟下小費，立即奔去曼哈頓找老東家。沒想到我竟是他的及時雨，當即就換上白襯衫，打個紅領結，重為馮婦當調酒師。數日後，又和新澤西的舊識中餐館老闆聯絡上了，他更熱烈歡迎，因為當年我這王牌服務員是他的鎮店之寶。

一年甫過，中弟移民來美，他是川菜後起之秀，為了替他舖路，我天天在世報裡找機會，但又自忖「兄弟齊心，其利斷金。」何不自己當老闆呢？於是又緊盯著世報的餐館廉讓欄，前後歷經多次的探訪和洽談，最後相中法拉盛 主街上一間小店，店雖小但五臟俱全。於是又透過世報，迎來了很棒的兩位廚師和一位女企抬，萬事既備，兩周後就開張了。

人算不如天算，如果那小店推遲到今天，我們一定會大發特發，只惜當年的法拉盛中國人少，而那些老外仍以「雜碎」是抱，我們雖窮盡各種扭轉劣勢的辦法，苦撐半年仍無起色。我於是快刀斬亂麻，登報脫手，這時也才感受到世報的強大影響力，因為很快地就遇到一位不信邪的買家。

一向注意我們動態的外甥女從洛杉磯來電，她由世報的廣告為我們物色了幾間坐落於華人區的廉讓餐館，我信任她，因為她很有商業頭腦。終於，我們又在蒙市開業，弟弟如魚得水地大展其廚藝，生意蒸蒸日上，我們生活也從此安定下來。

但我並不小人懷土，瞬即又動上房地產 腦筋，經由自習考取執照。接著「靠岸」於一名聲響亮的房地產公司，歷經一年的磨練，信心滿滿。不過我仍很謹慎地成立僅我一人的「一人公司」，為了招攬顧客，長期在世報刊登房地產買賣廣告，以「誠信為先，蠅頭為本」作為宗旨。

出乎意料，顧客接踵而來，我消化不了，於是把關心我們的外甥女由化工廠挖來做助手。她高瞻遠矚精明能幹，僅僅半年，規模已擴展成為擁有十名工作伙伴的大公司。

忙忙碌碌，滿身銅臭，有一天，我突然想起美國名作家亨利梭羅在他那本五十多位博士級名人推薦的「湖濱散記」（Walden）中的話：「上流社會的政要或富商發現自己的銅臭味太濃，也領悟到必須多讀些好書來『漂白』一下。」於是附庸風雅地長期訂閱世界日報。

每晚九點後，恢復自由身，我習慣在沐浴後品茗閱報。首先看看自己的房地產廣告，大字標題地方新聞一覽而過，接著就很專注地進入副刊以及周刊等四個園地，或因太過沉迷，往往直到金雞啼報，東方既白，方覺倦意。也因為夜夜之挑燈，蟄伏多年的投稿熱情再次復甦。

我喜歡周遊世報各個園地，也有幸多次得到園主們的歡迎，在我習作過程中，有幾個微弱的火星，一直留存心中久久不熄。

在一九四九一甲子之日，世界周刊於二○○九年十二月開闢「時代故事」欄，公開徵稿，我的拙文「歷史長河一扁舟」幸被錄用，更高興躋身於「一九四九大時代一百小故事」一書。此外，報社還給我一信，邀我參加「大家來寫書」活動。

二○一○年，世界日報為歡慶創刊三十五周年，五社聯合徵文比賽，報社收到稿件逾千，在三十五個得獎名額中，我的「汪洋一浮木」忝為佳作之一。

世報是一座作者和讀者之間的友誼橋梁，我文多次引起讀者回響。其中印象最深刻的一次是，二○○八年七月二十二日刊登在世副的「十年噩夢」，收到兩位大善人委託台灣聯合報副刊組轉信來，張曉慧小姐告訴我，她爸爸用「頭痛靈劑」治好三叉神經，謝章濤先生更是連來兩信，詳細敘述名中醫曲治國治癒其病的經過。我本該立即回信和登府拜謝，但恰巧當時内子正在台灣接受治療，我心亂如麻，竟然一拖再拖把這大事忘了，這也是我多年來的内疚和隱痛。不過，我仍要藉此機會，向二位磕頭拜謝。

世報的「讀者論壇」，供人談天說地。我先後寫了許多打油詩，其一如「手銬自述」：「強盜銬不到，我豈成廢料？逮個軟柿子，怨氣全消了。」胡謅的動機是來自氣憤於一名洛城蠻橫警察上銬一僅僅五歲中國女童。叧一首「隕石襲俄有感」：「天外飛來一石頭，事態嚴重教人愁，末日警鐘似響起，可嘆人類燹不休。」

世報也為民喉舌。一次洛杉磯九名警察在一十字路口旁的樹蔭下，跨坐著重型機車虎視眈眈，他們又暗設陷阱路人甲乙，三小時内兩百餘人交通違規，我是其中之一。我立即打電話給世報，以求主持正義，沒想到次日世報地方版大幅報導，引起社會各界震驚和撻伐，最後警方黯然撤銷了所有罰單。

家人替我過七十生日那天，我當眾宣布，我的餐館股份全給弟弟，房地產公司股份一分為二，百分之五十一給外甥女，四十九給一直跟我唱反調、目前在矽谷鬼混的唯一孩兒。翌日，我就開始閒雲野鶴，白天琴棋書畫，晚上仍是數十年如一日地在燈下品茗看世報和筆耕。

照說這神仙般愜意該滿足了，其實不然，因為還有一大心願未了，那就是寫書，當年因手頭稿件不多而扼腕，如今數數剪報已有三百多篇。

當然有世報幫忙不用愁，但我很矛盾，忽然又踟躕起來了，首刷一百本不知如何處理，更懷疑是否有人一顧。