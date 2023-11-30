當年大學畢業後，在台北找到了一份穩定的工作，做得很順心，可是走到哪兒幾乎都有長輩問：「你何時出國念書啊？」好像我不出國深造，就不求上進似的。於是胡里胡塗地也申請學校，隨著留學潮，一九六八年到了美國，當個窮留學生 。

第一學期上完最後一堂課後，留學生就紛紛打包，整裝出發找暑期短工，賺下一學期的學費和生活費去了。中國同學多半到隔州的賭城或是各處避暑勝地端盤子、打雜，因為除了工資，小費收入多。

我呢？想看看美國的黃金州，想試試找辦公室打字員工作。坐了十幾小時的灰狗巴士來到洛杉磯 ，經同學介紹，和另外四個留學生在商業區威爾榭大道附近合租到一廳二房的公寓。安頓後，買份洛杉磯時報，查看人事廣告欄，出外找工作了。

傍晚回到住處，工作都有著落了，彼此交換工作的性質和工資。我的室友決定停學一到兩年，找到大夜班打卡的工作，能多賺些錢。她告訴我，她的公司白天還在找打字員， 我可以去試，如錄用，以月薪計算，薪水會比臨時工資多一些，只是面試時，不能告訴他們我是學生。我說這不行吧？我打工三個半月後要回校的啊，她說你就做了再說，到時辭職。

已經記不清那年打字員的時薪是多少，但那時的汽油費一加侖才三毛四分錢，一打蛋三毛八一盒，一條麵包大約兩毛左右，一天工作八小時能多賺幾毛、一元，每天吃的花費就不用愁了。

第二天，我先跑去雇我的公司說我不做了，再去了室友推薦的公司，通過了打字速度考試，立時被錄用。那時是美國的黃金年代，黃金州的工作機會真的遍地皆是。

工作有了，可是我瞞著自己的學生身分，心裡不平靜。我打字特別賣力，每天打出的保險 文件表格，比其他同辦公室的美國年輕女孩都多，我的上司對我非常友善。

一天早晨剛在打字機前坐穩，上司走到我桌前，一改往日的和氣，板著臉，要我跟她到辦公室。我的心立刻往下沉，極度不安。進了辦公室，她把門一關，把手裡的公事檔案夾放在桌上，打開來。我一看，翻開的那頁，是我的資料，上面斗大的斜字，寫了「學生」二字。

我羞愧不已，喃喃地說：「對不起，我知道，我不該暪我的身分。」她望著我，「雇你的條件，是長期性質，你答應了，我們才雇用你，你知道公司培訓員工升遷的心血和經費？」我默然不語，難堪之至。她又追問：「你為什麼騙我們？為什麼？」「是我不對，我只是想多賺一些錢，可供我下學期的費用。」「那你就能騙人嗎？」我無地自容。

「我們雇了你，人事室就會調查你的身分背景。你應徵時沒有想到這點？」她又問。「我每天心裡不安，所以我每天上班特別賣力，戰戰兢兢。」我答非所問。「公司無法續用你，現在就停職。這幾天的薪水，人事室會寄給你。」

我低著頭，心裡五味雜陳。想到夏天已過了近半，丟了這一份工，不可能再找到其他暑假的臨時工了。我怎麼辦？下一學期的費用怎麼夠？下個月的房租有錢交嗎？我虛弱地站起來 ：「對不起，讓你如此失望。也謝謝你雇用我。我有預感我的不誠實，遲早會被發現的。」我罪有應得。「你是一個優秀的員工，希望你以後不論如何，一定要誠實，不取巧、不說謊。」「再見。」我說再見，但我已永不會再回來。

「等等，你有什麼打算？」她問。「不知道，我不可能再找到暑假工作了，也許就先回學校吧？我真的不知道。」

「你等我一下。」她走出辦公室，關上了門。我站在原地，四肢無力，從玻璃窗看到她站在外面桌旁撥打電話。隔了很久，她才回來，手裡拿著一小紙條，對我說：「我打了幾個電話，幫你找到了一個小保險公司，他們還有缺位，可以讓你工作到秋天學校開學，公司離這裡只有兩條街。你這就去報到吧！」她遞給我小紙條 :「這是公司地址和主管名字，她在等你。祝你學業順利，一切自己好好保重！」

這突然而來的大轉變，不可思議，我完全楞住。抬頭望她，如此寬容心善的人，我竟然一句話都說不出來 ，連謝謝都忘了說 。

拿著地址，找到了小公司。小主管要我先到人事處報到，填妥雇員文件，隔天一早上班。

在走回租處的路上，方才經歷的情緒起伏，令我心神疲憊不已，只想能靜坐休息片刻。看到路邊的一個教堂，堆門，教堂空無一人。在神殿裡，我不由自主地跪下，頭趴在前排椅背，激動得大哭起來 ，久久不能自已。更為遇到這麼一位仁慈的人間天使，獻上我的感謝。

秋天回校前，小主管告訴我，如我願意，寒假和暑假，我都可以回去工作。我喜出望外，以後打工有著落了。

我順利讀完碩士，到紐約找工作，我告訴面試者，我是學生身分 ，沒有工作簽證。幸運地又遇到一位好心人，她任用了我，並且試用期間如表現良好，她會為我申請工作證，以後她又擔保我申請了永久居留權。

始終愧疚沒有記住當年雇我、解雇我，又為我找暑假臨時工的主管名字。她會欣慰，因為她，我永遠記住誠實處事、待人。