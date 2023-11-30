照片中為我們眷村的百歲人瑞朱奶奶，在一九八三年八十歲大壽時，送給我們眷村每一家的十二個「壽碗」（見圖）。

我們的眷村是位於新竹市樹林頭的空軍第四村，就在新竹空軍基地旁邊不遠。朱奶奶是四川人，年輕時就守寡，獨力撫養獨生子長大。在那狼煙滾滾烽火連天的時候，她的兒子朱伯伯加入了空軍，當國軍要撤退到台灣時，朱伯伯當時正巧人在重慶，很幸運地，能夠找著朱奶奶，帶著她隨著空軍的運輸機，在戰亂中，一起到了台灣。

當時在我們眷村裡，只有朱伯伯帶著母親到台灣來的，朱奶奶是我們眷村裡唯一的爺爺奶奶輩分。「村中有一老，好比有一寶」，每年過年的大年初一，爸爸一大早一定是先去朱伯伯家，給朱奶奶拜年。

朱奶奶八十大壽時，因為她是我們村中唯一的「一寶」，所以全村動員給朱奶奶過大壽。村長向空軍基地商借到了折疊式的軍用野戰餐桌椅，村長擔任總指揮，負責指揮協調壽筵的辦桌，全村的媽媽們各自烹煮分配自己的拿手家鄉菜。朱奶奶過生日那一天，在眷村的寬廣空地上，擺上了二十幾張桌子，全村的人聚集在一起，杯觥交錯，熱鬧非凡。朱奶奶的壽筵，成為了我們眷村的歡慶派對，大家喜氣洋洋和樂融融。

朱奶奶的手藝好，會做各式各樣的四川菜，川菜以麻辣聞名，她有一道拿手的手藝，就是醃製四川的辣味香腸和臘肉。許多眷村的媽媽，都是在朱奶奶的指導下，學會做香麻辣的香腸和臘肉，每到過年時，我們眷村很多媽媽都做了這兩樣當年菜。

朱奶奶引領著兒孫，首先開創了美食商機，在家裡自製自銷辣味香腸。當名聲打出去以後，就在村子頭外面的馬路旁，租下了一間店面，正式掛上了招牌「朱記川味」。

眷村人來自五湖四海不同省份，也帶來了不同風味的美食。我們眷村當時開出了兩家新竹市知名的餐飲店，一家是「馬家牛肉麵」，另外一家就是朱奶奶坐鎮領軍的「朱記川味」。當朱記川味做出名後，不只做川式辣味香腸、臘肉，還擴展出多元化的產品，增加了不辣的香腸和臘肉、豆腐香腸、台式香腸。

朱奶奶九十幾歲時仍然耳聰目明，她的孫子偶爾會找眷村的幾個媽媽去陪朱奶奶打麻將。當然，目的是為了讓老人家高興，所以每次一定都是朱奶奶贏錢，不過她的孫子事後都會把這些媽媽輸的錢送還回來。

朱奶奶在一百歲那年去世了，可謂是福壽雙全。沒有多久，我們的眷村就被拆除，全部搬遷至改建的高樓大廈中，不復見當年舊眷村挨家比鄰的熱鬧了。

很可惜的是，由朱奶奶創建的朱記川味，於前幾年結束營業了，馬家牛肉麵也因後繼無人而歇業。當初遺留下來可以讓我們憑弔往日眷村時光的，就是這兩家美食中心，如今都走入歷史，一個大時代完全結束了。倒是看到這個百歲人瑞朱奶奶的壽碗時，還能興起一絲對當年眷村熱鬧生活的片段回憶。