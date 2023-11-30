人人自危的文革時代(下)

更有「奇 」的現行反革命分子，例如技術員王某被扣上「隱形反革命分子」。那時上班不能幹工作，誰幹工作就批你「只專不紅，不關心文化大革命 」，上班除開會外，要麼寫大字報，要麼在紙上亂寫亂畫，有的是紙。亂寫的人無意，就怕惟恐天下不亂的人去找你的事。

有一個姓卓的打砸搶傢伙，以獵取「所謂反革命分子 」 為樂。他把王某亂寫亂畫的紙拿來，移花接枝，拼湊出「毛主席是反革命 」 的字樣，於是他聲嘶力竭嚎叫王某某是最反動的「隱形反革命分子 」。卓組織一些打手，對王某某批鬥毆打、關禁閉，不讓吃喝，不讓休息，日夜逼他交代反革命動機。王一直不承認自己寫過「毛主席是反革命 」，卓就反覆毆打折磨他，使王走投無路，逼其自殺……。

文革期間，說句實話也會成反革命。工人韓某說「打倒劉少奇主席」他想不通，於是他被打成「擁擭劉少奇、反對文化大革命、反對毛主席的反革命分子 」，天天批鬥他，讓他交代動機，最後被逼成精神病。

一名張技術員在日記中說她「不相信工廠有那麼多走資派和反革命分子」，於是說她是「對抗文化大革命的反革命分子 」，並且和她地主出身聯繫起來，批她為地主招魂翻案，批鬥沒個完，最後被逼瘋。開句玩笑話也會成為反革命。譬如葉某說排隊請罪的人像「列隊迎接外賓 」，這句話惹禍了，造反派說他是「污蔑文化大革命，美化走資派和反革命分子的反革命分子 」。

在文革期間，階級鬥爭風聲鶴唳，反革命分子帽子滿天飛，誰都不敢為冤枉的人辯解。造反派都說自己是忠於毛主席，是真正的無產階級革命派。那時，忠於毛氏和最革命的標誌，就是抓走資派和反革命分子。不管什麼原因、不管事情多麼微小和奇特，只要和毛氏沾一點邊，一旦有人說你是反革命，你就是反革命。造反派之間互相抓反革命分子，今天你是革命派，明天你就可能是反革命分子。

文革初期，即一九六七至六九年期間，我們廠天天批走資派和抓反革命分子，工廠三條出入道路兩旁，站的都是後背上縫一塊白布寫著「走資派、反革命分子、特務、壞分子和反動技術權威 」等，沒人了，他們才能回單位或回家。

這些人在單位，要麼接受批判，要麼寫檢查材料；回到家有居委會監督、掃樓梯，組織「鬥私批修 」。這些所謂反革命分子當中，凡屬於專政對象的，都不能回家，關在單位設定的房間，有專人看管，讓他交代反革命罪行。

在文革中，只要被定為反革命分子、又屬於專政對象，遭毆打逼供信是常事，而且輪番轟炸，不讓吃喝和休息。在我廠有十一人跳樓自殺，六人被逼瘋，有多個家庭被逼離婚，妻離子散。

凡挨批鬥的走資派、反革命和扣上壞人等帽子的，他們的親屬在社區只能低頭走路，孩子在社區、在學校，都受欺負，甚至被辱罵為「小反革命分子 」。

文革年代，人人提心吊膽，危機四伏，生不如死。