我的故鄉是廣東新會雙水口，它一直存在虛無縹緲間，自懂事後，最先聽到故鄉的名稱，是在阿婆的口中。

阿婆是我一生最敬愛的人，她是媽媽的二嬸，我們的叔婆，自小為了讓我們容易上口，就簡稱她「阿婆」。她視媽媽如女兒，看著我和弟弟、妹妹出生，一直都生活在我們兄弟姊妹的身邊，直至抗戰勝利之後，我們跟她的關係甚至比媽媽還要親近。我們一家先後移民 美國，我是最後一個留在阿婆身邊的，直至她離開這個世界，她影響我一生。

但在兵荒馬亂的當年，為什麼阿婆會一直生活在我們身邊，在最艱難的時期照顧我們？這故事的答案到我長大後才知道。

阿婆生於清末民初廣東新會的一個富有家庭，是新會少有的富貴人家。

那些年，在鄉間仍堅信：女子無才便是德，如果能纏足，更是尊貴，表示不用做粗重，是身分的象徵，即使生在中等家庭，女子都會纏足來抬高身分。然而阿婆的李家，與別不同，相當開通；長輩除不贊成纏足外，還送子女入省城（廣東廣州市）讀書，男女平等。阿婆的妹妹，我們的姨婆，更考入上海一家女子中學留學兼寄宿。像他們這樣的家庭，當時非常少見。

阿婆天性聰敏，勤奮讀書，手不釋卷，博覽群書，結果成為鄉間一個少有能幹知識女性代表，族人尊稱她為「小姐姑」。可惜好景不常，不幾年，她的家道開始中落，作為長女的她，必須回鄉負起持家和安排子姪離鄉覓活的責任。由是蹉跎歲月，錯過了正常婚嫁時間，終於在無選擇下，嫁入我媽媽的莫家，做媽媽二叔的填房。

婚後，二叔公對阿婆愛護有加，誕下一男一女，可惜命苦，兒子和夫婿短命，先後離開人世。悲痛之餘，決定暫離傷心地，把女兒暫托鄉親照顧，自己隻身前往上海與妹妹會合，照顧妹妹兼療傷止痛。在這段時間，無意中認識在交通大學讀書的爸爸，由於爸爸一家人都是來自新會的同鄉，很快成為好友。

當時我爺爺已落籍上海，在近郊閘北買了房屋，由於地方寬敞，有空餘房間。奶奶與阿婆有緣，一見如故，奶奶因為仰慕阿婆的學識，憐憫她後期可憐的身世，力邀阿婆過來居住並悉心照顧，兩人因此結為莫逆之交。正在這個時候，爸爸交通大學畢業，考入待遇奇佳的中國海關，這在當年新會族人中，爸爸的成就有如清代科舉試中「舉人」般的榮耀。新會出了這麼一個才子，頓時成當地適齡結婚少女夢寐以求的對象。

阿婆與姨婆靈機一動，願作媒人穿針引線，介紹同來上海寄宿留學的同鄉知己學妹給爸爸。兩人一見之下亦合眼緣，於是決定回鄉面親，盛宴之下爸爸卻看中對方的妹妹，她就是我的媽媽，有時良緣天賜，無話可說。姨婆對此曾耿耿於懷，那是別話。（上）