一次突發的靈感和技巧，我手製的甜脆胡桃核（pecan half）竟是家家知䁱，人人稱讚。起初，很多人不肯相信，笨手笨腳的我居然能做出如此可口的美食，背後定有祖傳祕方，高人指導。姨姐集蘭是有名的廚藝高手，大家懷疑我是從她那兒窺取來的，但她說胡扯，她從來沒有做過，不想居功。於是這變成一個傳奇！

幾年前，外孫兒女還在讀中學時，因為愛吃零食，便自己在網上購買一些甜食。女兒女婿很不滿意，想買些不太甜而富有營養的，便在網上和全食商店（whole food market）買些含有堅果之類的零食，但仍舊是糖衣包堅果，外甜內乾。

女兒問計於我，我先上網買了些各類堅果的甜食，以便進入狀況，對我，這些盡是甜得難以下嚥。我的想法是製成一種以堅果為主的甜食，不要含太多的蔗糖，更不用人工甜素（假糖），但要美味可口且能長期保存。循此思維，久久不得良法。

有天傍晚整理廚櫃時，發現一包鹽水花生，喝啤酒，剝花生，看球賽，其味其樂無窮。突然靈機在腦海閃過，花生可以如此好味，其他堅果當可如法炮製！經過仔細研究，鹽水花生就是將花生用鹽水浸泡後，將其烤乾或曬乾即可，且可以保鮮一段時間。

於是我去好市多 買了多種堅果和花生，開始試做。我將它們浸泡在糖水裡一會兒，取出陰乾後，放進烤箱將其烤乾後試吃，各有千秋：花生味道不錯，只是吃起來不易；杏仁和腰果質堅，甜味難以浸透，不易齒食；核桃 質軟易碎且易黏手，難宜手食。只有胡桃核大小適中，外相不差，甜味易於浸透且不變形。從糖水中取出後，攤散在烤盤上，再用溫火烤上四小時，香甜鬆脆、外觀可愛的可口美食便出世了。天佑吾女，找到對策啦！

我將這可口美食交給了女兒，她試吃後極為滿意，然後女婿和他們的兒女們嘗試後都大呼過癮，丟掉了前購的零嘴，高呼：「外公，我們愛您。」以後外孫女進了大學，她媽媽經常寄些食物給她，外孫女回信說：「以後不要再亂七八糟寄給她食物，偶爾寄幾包外公做的胡桃核就滿足啦。」外孫則在附近的農夫市場，轉手賣出我給他們的胡桃核，每小包三盎司，售價三元，經常供不應求呢。

這樣的美食，女婿趕著寄給他的媽媽和兄弟姊妹們，大家搶著再要。住在西岸的親朋好友們當然是近水樓台先得食，並強迫我交出祕方。他們屢試不成，並來我家要我當場示範，又覺得太麻煩啦，便打消了他們自製的念頭。

女兒喜歡交友，但哪能體會到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，對外承諾有求必應，只需付些材料費。逢年過節更是熱鬧，有人要去中港台，都會帶去一、二十包送給親友，那是定受喜愛的見面禮。有一個朋友要去奧地利維也納參加姪女的婚禮，也帶去幾包，得到讚美。這是美國原料和美國人工製的，今後不會發生斷供的問題，哈哈！

去年夏天，女兒全家作伴友人十餘人，去日本 京都度假，當然帶了多包胡桃核，自用享受並作禮物。視頻傳來，他們住進「家家泉水，戶戶垂楊」的溫泉旅館，披上浴衣，躺在睡椅上，喝著麒麟啤酒，嘴中嚼著胡桃核，真是人生難得幾回醉，好不寫意！他們離開時，給招待他們的主人和導遊每人兩包胡桃核（見圖），他們嘗食後，讃美不已，並向女兒詢問購買的手續。

外孫看到胡桃核的光明前景，又善於網上操作，想在上大學前賺一些錢，經爸媽同意後，與我商量，他買材料，要我幫忙製作香甜鬆脆的胡桃核，供他在網上操作出售，我哪有回絕的可能，欣然同意。我於是在家大張旗鼓操作起來，外孫先在Etsy出售，反應不錯。接著又在Tiktok設店搶灘，效果確是不凡。外孫大賺一筆，我更感到高興和自豪，老有所用，豈不美哉！