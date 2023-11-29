圖為當年小三峽的柳葉舟、漂流皮筏，及十八歲的小船工。

巫山縣城東是長江支流大寧河的入口，溯水而上便是聞名遐邇的小三峽。在大寧河口，我們登上小輪機船，原定每艘只能載客三十人，而領隊竟讓四十人擠在一條船上，一路擱淺，船底不斷發出摩擦聲，三名船工左頂右推好不容易出了淺灘到達馬渡河，在馬渡河換乘十人的柳葉舟進入小三峽。

小三峽是指滴翠峽、巴霧峽及龍門峽，這裡風景迤邐，山勢險峻且河床狹窄，低處潮濕的岩石上遍布青苔，高處濃密的叢林層疊不窮。由於倒影映入，江面呈現濃稠的墨綠色，小舟行過綠波蕩漾，漣漪綿綿，此情此景真似舟在水中行，人在畫中遊。

由於水深僅齊腰，首尾相接的柳葉舟全靠船夫站在水中推行。不久天色驟變，小舟頓時籠罩在霧濛濛、雨濛濛中，間或還下起傾盆大雨，幸虧頭頂有簡陋的雨棚。穿著厚毛衣的我們坐在裡面冷得索索發抖，而泡在刺骨涼水中的船工們仍奮力拚搏，因寒冷或勞累，他們會大吼幾聲川江號子，在峭壁間此起彼伏前後呼應，迴盪於山水間震撼人心。

舟過三撐峽，那裡有個漂流碼頭，花費二十元即可租用小皮筏順流而下返回馬渡河，由於天氣惡劣，沒人膽敢下水嘗試。

雨愈下愈大，坐著享受的我們與淋雨的船工們相比反差實在太大，令大家感到坐立不安，有人提議不必再往上行，但卻遭到船工的拒絕。詢問究竟，原來他們要求我們簽名留條，證明不是他們不肯幹，而是乘客不願去，憑條老闆才肯付給十元工酬。返回碼頭時，有人送給一名十八歲小伙子一包小點心，他立即收藏在擱板下，船工們生活的艱辛超乎一般人的想像。

三峽截流後，大寧河、馬渡河水位都將大幅提升，再遊小三峽時該是別具風貌，而船工在水中推著柳葉舟前行的鏡頭，也許只在我的相冊中尚存。

離開巫峽，遊輪繼續向前進入瞿塘峽。峽間急流澎湃，濤聲如雷鳴，江水穿谷過澗，猶如萬馬奔騰勢不可擋。峽口北岸便是青蔥蒼鬱的白帝山，山頂處紅牆彩頂就是聞名遐邇的白帝城。

遊白帝城正適大雨傾盆，山路泥濘，拾階七百方抵山頂，若乘滑桿每名三十元。有名老先生擔心夫人體力不支，雇轎夫抬著滑桿由另一側上山，當眾人抵達目的地約一刻鍾仍遲遲不見人影，急得他老人家如熱鍋螞蟻，擔心遇到歹徒搶劫。正在焦慮不安時只見夫人篤悠悠地從座椅下來，原來為保障安全轎夫們不得不繞道走，一場虛驚成了旅途中談笑小插曲。

雨天的白帝城依舊人山人海，登上山頂遠眺大江自西天飄蕩而下，東望瞿塘峽美景盡收眼底，歷代許多著名詩人在此觀山望景，詠詩作賦，李白的「早發白帝城」所描繪的猿聲不止，舟行若飛的壯觀景象更是膾炙人口。站在白帝廟明良殿門外台階上，我顧不得背景內的人頭簇擁，拍了張值得珍藏的雨中留影。

明良殿建造於明代，據說曾是劉備托孤之處，殿內有三國時代劉備、諸葛亮、關羽、張飛的彩繪塑像，殿側陳列室內陳設著歷代的石器、陶器、青銅器、鐵器、瓷器、工藝品及碑刻書畫千餘件，都是極其珍貴的文物。而最受遊客青睞的是清代「竹葉詩碑」，遠看似片片翠竹，細觀卻是由一筆筆字畫構成的詩，讀後情趣盎然。

三峽蓄水後白帝城變成孤島，曾經是政治文化商貿中心且交通方便的古城，雖仍屬景區之一，但對外交通得靠廊橋連接，而這座漢代建築經歷多次翻修維護，樣貌也非從前，據說目前打卡遊人已日漸稀疏。

三峽遊以白帝城為終點。我想，倘若有機會故地重遊的話，她的面貌將是今非昔比。