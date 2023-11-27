台灣來的拚命三娘，碰上美國已經打算退休 、出來玩票的白人老闆，工作摩擦，白眉赤眼，自然不在話下。

開車在路上，彼得想上廁所，我說：「不行，離下個約會只剩十分鐘，我們會遲到。」彼得說：「從小我媽媽就告訴我，If you have to go, you have to go（屎尿最大）。我非得去廁所不可。」他把車停在加油站，我說：「兩分鐘，拜託用跑的。」心中大翻白眼，我媽媽說的是：懶人屎尿多。

這麼忙，老闆大人居然還要停下吃午飯，吃飯時可多簽一位客戶呀。最後我們妥協，停在麥當勞十分鐘，讓他吃漢堡。至於我，對不起，「美食太多，胃口太小」已經是我的遺憾，我寧可一天不吃，絕對不碰漢堡。

新簽合約多，彼得把家中變成辦公室，調來六位工作人員處理我們的案子。這些專家熱心教我有關保險 的知識，我仍忙著約客戶簽新合約，也和彼得的太太夏莎做了好朋友。夏莎是韓國移民，彼得雇用我之前，曾要夏莎躲在暗中觀察，看完我們的交談，她告訴彼得：「一定要雇這個人。」原來老闆身後還有推手，我想：好在我長的一副讓老闆娘完全放心的臉蛋身材。

學了一些知識後，才懂得為什麼我那個廚房失火的案子，彼得申請到的理賠，是保險公司本來要付給我金額的四倍。

保險中有許多眉眉角角。譬如說廚房失火，保險公司雖然同意替我把廚房地板換新，但保險法規有一條「視線原則」，就是換地板的時候，視線所見的全部區域都應該要換成新的。因為買保險是買我們遭受到意外時，房子恢復原狀的權益，如果客廳地板是舊的，只有廚房一塊地板是新的，會影響瞻觀。這些都是受保人的權益，外行人不懂，保險公司就樂得省錢了。

有一次，保險公司調查員和公眾調查員爭執，原來屋梁損害超過某一個尺寸，就需要換棟梁。雙方拿著皮尺，在樓梯上分毫必爭。真的是失之毫釐，差之千里，零點一公分的差別，就是十幾萬美金賠償的差別。如果沒有公眾調查員保護被保人，保險公司調查人員自然是裝聾作啞過關。

一位朋友的朋友，在離北嶺十七哩的好萊塢有一棟公寓，地震 時沒有發現什麼損傷，好奇地要我們去看一看。彼得看後發現公寓地基已經出問題，請保險公司來檢查，最後保險公司把這公寓保額三十萬全部賠出來了。冥冥中，我們也許幫忙避免了下一次地震中可怕的損傷。

我邊學邊忙著簽約，假日就帶著女兒一起工作。女兒老師打電話來，小朋友們自我介紹爸爸媽媽的工作，小學二年級的女兒告訴老師和同學：「我不知我媽媽做的是什麼工作，但是她常常帶我去找Crack（裂縫），也一天到晚在家和爹地討論找Crack的事。」我又學會了一個新名詞，原來Crack在英文是毒品的意思。

一九九五年一月十七號，是我們替客戶向保險公司申請理賠的最後期限。那之後我又花兩個月，替客戶把所有理賠相關事情解決，這段公眾保險調查員生涯，才算告一段落。我從一九七八年到美國，勤勤懇懇，夜以繼日，曾經一天打三個工，維持全家溫飽。直到做公眾調查員這四個月，才替我掙到人生的第一桶金。一埸火，一個大地震，兩個意外意外地替人生畫下另一片風景。