我是「世界日報 」的老作者了，自從兩年多前，我因不穩定性高血壓 帶來了血管病變的多種疾病，加上臥床的老伴又是植物人，我倆都住進了養老院，就很難寫稿了。只有每當夜深人靜，或在病痛絕望的時刻，含上幾粒速效救心丸，然後，去打開電腦，再去寫稿；這樣，我似乎才感覺上帝賜給了我一份痛苦的安寧。但我清楚，總會有那麼一天，我是在敲著鍵盤寫稿的時刻，突然飄向那個遙遠的地方，不再受著人間病魔的煎熬了。

如此，我與世界日報的深情，依依難捨，只因世報早已成為支柱我生命的食糧。

我不會忘記，那是四十多年前，老叔在電話中給我說過一句話：「世界日報在美國、在世界，都是一份很好的華人報紙。」他還說他們的神職人員，有時也喜歡看看世界日報，多美好！

記憶中的一九八三年春節期間，我們家突然收到一封由上海二叔轉來的美國信件，折開一看，真是驚喜不已。特別是爸媽，終於昐到失散三十五年的老叔的音訊。

我老叔在美國新澤西州 天主教堂當神父，他在熱那亞神哲學院畢業，是瑞士福利堡大學經濟系研究生，又在羅馬天神大學取得了社會學碩士學位；他精通佛、道、伊斯蘭等各教派經典教義，儒家思想、孔、孟、老、莊之禮教論理；他周遊過世界大半個國家，精通多國語言，見識博廣。

當他知道我是學文的，又在一家工廠宣傳部工作，他就很快為我寄來一個特大掛號郵件。在這之前，他曾給我寄過一本集郵冊，內有上百張世界各國的紀念郵票，不慎在海關遺失了，他說：「不要遺憾，我會給你寄一份你更實用更喜愛的禮物。」原來，特掛號郵件內裝了十份世界日報，這也就是最初，由老叔為我點亮了認識世界日報的窗口。

每過兩個月，老叔都要給我寄來一大包經他挑選過的世報。因為當年還是「開放」初期，對於外來思想總還是有點顧慮，妻子也小聲對我說：「還是慬慎點好，別找麻煩。」我只得把世報悄悄藏在一個上了鎖的木箱中，警防兒子偷閱。箱子裝不下了，我就搭梯放到睡房的小閣樓上。我更不敢把報帶到工作單位去給同事們看，只有每當晚上，等妻兒都上床睡覺了，我才拿出來，在檯燈下靜靜地翻閱。

我讀了報上的副刊、小說、家園版上的所有文章，更吸引我的是「上下古今」版，那是知識的海洋：有歷史典故、名人趣聞、民間故事、地方美食、衣食住行、懷舊憶往、天南地北、古今中外，上下五千年無所不有。中國的傳統文化、傳統美德，在古今版都得到了充分的展示。我邊閱讀，邊做了筆記。

當年電話還沒有進入家庭，海外的話費太高，我與老叔只有靠通信交流，可是一封信要二十多天以上才能收到。老叔在信中鼓勵我：「你可以試試，給世報上下古今版寫點稿子。」我一看，報上都是繁體漢字，我和妻子都學過，難不倒我們。

於是，我第一次大膽試著寫了很長的兩篇稿：「父親跟隨商震抗日的日子」和「涼粉兒的東南西北」。因為不能一稿多投，又擔心寄往海外的稿是否能收到，稿子又是否能發表等等憂慮，我和妻子，只得抽晚上的時間，將原稿重謄寫一份，作為存稿。

真沒想到，兩個多月後，我們先收到了世界日報寄來的第一篇九十美元稿費匯票，從此，我走進了給世報寫稿的大門。每當從收發室取來世報寄來的匯票信件時，遇到不少同事，總要拿著信封，正面背面看個夠，好像裡面裝著什麼祕密，他們很是羨慕。的確，世報給了我一份榮耀，也給了我要寫出好稿的力量。

古今版為我豐富了大量的生活歷史知識，給我的寫作添增了飛翔的翅膀。記得世報上有一篇是寫「陳情表」故事的文章，說是三國兩晉時期文學家李密寫給晉武帝的奏章，文中敘述祖母撫育的大恩，以及應該報養祖母的大義；我激動得流淚了。

那年，我父母已是雙雙病臥在床，我立即寫下了一篇一千多字的「全家共讀陳情表」，寫出了我和妻子和兩個念小學的兒子，如何孝順我父母的經歷。此文在參加羊城晚報全國讀書徵文大賽中，獲得了二等獎的第一名。

因為世報古今版上的許多文章對我啟發太多了，我連續三年參加了羊城晚報的徵文大賽，都分別獲得了二、三等獎，同時在國內一些大報刊也發表和獲獎了不少文章，為此，並很快加入了省作家協會。回想起來，我的寫作第一步是邁進世報上下古今版的門檻，然後才走向各家報刊的版面。

我給世界日報寫稿，是件喜事，消息不脛而走。湖南有家報紙的編輯朋友寫信詢問我，並要了地址。廠內一名從部隊轉業來的同事，要了地址，也試著投寄了一篇短稿，世報很快發表了。特別是江蘇一名大餐廳的年輕老闆，還寫了一篇報導在廣州的美食報刊登了，說我給他寄去世報投稿地址，鼓勵他寫稿，後來他在世報上下古今版發表了好幾篇美食作品。

於是，世報與我和我的文朋好友，都因常給世報投稿，結下了美好的文字緣分。當我老了，當我有了重病之後，正因為我與世報有了歷年的文緣情感，在投稿中，有時也就順便帶上一兩句家事。我不認識任何一名編輯，而任何一名編輯老師都是那樣親切友愛，祝福我健康。

我作為一名世報幾十年來的平凡作者，當有一天去了天堂，我會告訴我在天堂的老叔：「世界日報與我，我與世界日報，有了難分難捨的依依深情。」