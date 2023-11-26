我記憶中的小站，離外婆家有六、七里地，放假坐火車到外婆家去，就在這個小站下車，走幾里山路，遠遠就看見外婆在村口的路邊招手。

小站的確很小，一棟很樸實的平房，青瓦黃牆，一邊是候車室，另一邊住著站長一家子。屋後面有清可見底的池塘，池塘裡有綠色的浮萍，要是下雨，坐在候車室，可以看到池塘水面上密集的跳躍的圓點。房子周圍被槐樹、柳樹圍合著，坐在候車室，可以看到窗外被蟲子噬成篩子一樣的樹葉，迎風搖曳。一切是那樣自然、靜謐、祥和。

我每年都要在這小站上上下下，站台、人流，以及風風雨雨，留在我的記憶裡。

這是山裡人充滿期待的地方。冬天，候車室十幾個平方米，中央是一個火爐子，火爐子周圍擺著幾條長凳。人們坐在這屋子裡，抽著嗆人的葉子菸，寒暄著，等著火車的到來，站長會給爐子不斷地加煤出渣。

站長姓顏，五十多歲，在這個有七十多年歷史的小站迎來送往，幹了一輩子。在我的印象中，他總是戴著一頂大蓋帽，帽前有一枚路徽，閃著光亮。不管夏天穿著短袖工裝，還是寒冬棉大衣裹身，那頂大蓋帽，總是戴在他的頭上；綠色的袖標上繡著「站長」兩個黃色的字，與客車廂的顏色挺搭配。

他手裡常年提著一盞信號燈，有時還拿著一個鐵環似的路籤，插入月台的信號桿上，當不停小站的火車呼嘯而過的一瞬間，與站台自動交換路籤，以保證行車安全。他還兼售票、檢票、發信號、扳道……。幾十年過去了，小站還在，槐樹還在，信號桿還在，老站長如果沒有作古，應是百歲老人了。

記得從上世紀七、八○年代起，火車就已經不在這兒停靠，村裡人每天還能聽到火車遠遠地鳴叫，但已無人起早步行十幾或幾十里路去趕火車了。小站附近辦起了一些工廠，池塘被填埋，蓋起了倉庫，小站成了這些工廠裝貨卸貨的貨車站。但只要聽到火車的鳴笛，風雨、槐花、池塘、候車室以及那小小的售票窗口……，這些美好記憶，就會從山裡人的夢中甦醒。

如今，外婆離開我們很多年了，我每年總要回老家一兩回。前年春節，想回老家看看，趕上春運人多，票很不好買，折騰了幾天，才買到大年三十晚上的車票。那天匆匆吃完團圓飯，便老少相攜，往火車站趕，登上北去的列車。

列車緩緩啟動，我靠窗戶坐著，看著窗外向後飛逝的彩燈，以及夜空中飛度的五光十色的曳光，偶爾可以聽到禮花嗶嗶剝剝的響聲。再看看車內和我一樣回家過年的旅客，臉上泛起的興奮、喜氣洋洋，我深深感受到中國老百姓對自己的傳統節日的那份執著，那種情結。

只有列車行進的鏗鏘聲，偶爾有小站飛過眼簾。孩子的眼睛閃著光亮，那是小站的燈光嗎？我忽然想起以往回城，摸黑起床、生火、做飯，然後舉著火把或打著手電筒，步行到小站。遇上雨天，要起得更早，因為山裡路不好走，溜溜滑滑，有時趕到車站天還沒亮呢。做早飯的炊煙，瀰漫在田壟、山間，那股特殊的松枝香味，我一直沒有忘記。

多少次乘車，每當風馳電掣掠過我熟悉的小站時，我總要深情注目那小磚房、那小站周圍高聳入雲的山峰，還有那一望無垠的田野，田野裡勤勞耕作的人們。

火車又叫了，鑽入隧道了。在我的記憶裡，在我的夢境中，蒸汽機車汽笛聲的豪邁、慷慨，現代動車電笛的輕柔、悠揚，車輪向前鏗鏘的節奏，組成一曲十分美妙的前進交響。而我在行進的車廂裡，隨著這時代交響，思緒飛揚，詩情澎湃，也常常悠悠懷所歡，悠悠懷所作。

小站，在地球上幾乎找不到它的蹤影，但無數的小站，就像綴在鐵道旁的珍珠，熠熠生輝。

人們記得，列夫·托爾斯泰八十二歲時離家出走，想坐火車去普奧京修道院，想到農村去，和農民一起生活，去描寫他們；他買了一張去科澤利斯克的三等車票，一大早來到阿斯塔波沃小車站。他害著肺炎，很吃力，就在站外一個長凳子上躺下，想休息一下，但他躺下去以後再也沒有起來。以後，當人們走過阿斯塔波沃車站時，就想起托爾斯泰。

好多年了，經過的小站多得記不清，但當我走路或是坐車經過它們時，我都自然地深情地向它注目：你好，小站！請接受我的注目禮！