疫情 阻隔三載，今夏我偕妻終歸大陸故土。故土日新月異，網購大行其道，從凈水機到垃圾袋，甚至牛肉都可下單購買。一天 ，快遞送來一個沉甸甸的包裹，打開一看：孔夫子搬家盡是書，且個個「人老珠黃」！

原來，這是我淘到的舊書（見圖）。見到這些紙張泛黃、書脊磨損的舊書，像見到失散多年的親人，不由得心潮澎湃。這不是一般書籍，是岳父辛勤筆耕的見證，一生心血的結晶。

岳父深耕兒童文學，為大陸著名兒童作家、中國作協會員、四川作協理事。早在四○年代中葉，岳父就投稿陪都重慶「新華日報」副刊，發表處女作「貧病煎熬著我」。

五○至六○年代，他在兒童文學先驅何公超的提攜下，陸續發表了「小歌女」、「牛車少年」、「羊村理髮店」、「雷雨前後」、「抗丁記」、「桂花村的孩子們」等作品逾百萬字，在兒童文學界頗有影響；一些作品多次獲少年兒童文藝創作獎，被莫斯科兒童讀物出版社和延邊出版社翻譯成俄文與朝鮮文出版，甚至準備搬上銀幕。蘇聯出現過一位士兵出身、身殘志堅的作家，名叫保爾，岳父則被譽為大陸的保爾。岳父長得一表人才，但自幼患小兒麻痹，手腳彎曲變形，六歲上就與活蹦亂跳的童年絕緣。

他一手拄拐，行走不便。開始還勉強能用右手握筆，後來右手不能握筆了，就改左手；再後來左手也握不住筆，便在脖子上吊一根布帶，再用布帶纏住左手；再後來左手顫抖太厲害，書寫起來一筆一畫猶如彎曲的蚯蚓，手稿無法辨認，只好由岳母謄抄一遍，才交給編輯出版。

岳父小學三年級就因殘疾輟學，但他奉行「不信邪，不怕摔」的人生宗旨，身殘志不殘，不畏條件艱苦，長期深入農村體驗生活，塑造了一個又一個生動鮮活的人物形象。他筆下的人物貼近生活，故事情節引人入勝，他在故事中恰到好處地運用了生動形象的群眾語言，大大增強了作品的藝術感染力。

一路走來，岳父還創辦或主編了好幾種頗有影響的兒童文學刊物，可惜的是，岳父有限的創作生命慘遭政治氣候的摧殘。五○年代末，岳父制定了兩個創作計畫，一是完成反映大躍進的長篇小說「上天橋」，二是反映自己人生經歷的自傳體長篇小說；豈知領導發話說：「酒是陳的好，小說還是反映現實的好。大躍進震動了全世界，要大寫特寫。」

於是，岳父「遵旨」，前後修改十餘次，終於完成了二十多萬字的長篇「上天橋」。其中「敬老院的笑聲」、「生產隊長李春陽」和「紅太陽照山崗」幾個片段，作為短篇小說登在頂級文學刊物「人民文學」。正準備出「上天橋」單行本時，政治風向驟變，二十多萬字的長篇胎死腹中。後來，「文化大革命」鋪天蓋地而來，岳父又被打成「黑作家」，被剝奪了創作的權利。

後來岳父年邁，越發被病痛煎熬，他就自創一套「體操」，在狹小的斗室堅持鍛鍊，與命運抗爭，不能外出體驗生活，他就自學日語。在暑熱冬寒的小雜物間裡，在灰暗的燈光下，伴隨著火車的汽笛聲、工廠機器的轟隆聲，岳父一字一畫艱難地筆耕，編譯出版了數種日本著名兒童作品。

當年出國前，我們跟岳父惜別，他雖捨不得我們遠走他鄉，但還是鼓勵我們說：「去吧，去闖洋關東，走出三峽天地寬。」在國外艱辛拚搏時，岳父的作品，特別是他的自傳體長篇「人間滄桑」，既是我們心靈困頓時的棲息地，更是焦慮迷茫時的北斗星。

岳父去世後作品流失，收集他的遺作是我和妻子多年的宿願。這次回到大陸，我和妻子開始了尋書之旅，得知大陸有個「孔夫子舊書網」，上網一看，可謂應有盡有。網站上出售的舊書一般配有封面封底書脊，以及內頁的多幀照片，標明舊書店 品相、售價、快遞費、售書商的發貨速度、網上點評等信息。挑好書，手機微信 支付，三天後，岳父舊作快遞到家，岳父終於與我們「團聚」。

離別大陸時，我們先去岳父岳母墓前揮淚辭別，然後不遠萬里，背著岳父沉甸甸的舊作，越洋回到加拿大。岳父五○年代初出版的小說集是從左到右的繁體豎排本，孫輩們見了覺得新奇，他們讀不懂岳父的作品，更不解為何要飄洋過海，千里迢迢帶回泛黃破舊的書籍。的確，這些精神財富不過是舊書商以極低的價格，從廢品收購站購入的廢品，無法用金錢衡量。

經過我們的解釋，孫輩們多少了解了岳父身殘志堅的一生。岳父生前常教誨我們說：人生三件事，立功，立德，立言。當今世界人欲橫流金錢至上，岳父他老人家家徒四壁，僅有幾件破舊家具，沒留下什麼遺產，但留下的言和德，又何嘗不是最珍貴、最無窮盡的遺產？