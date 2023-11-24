憶員林實驗中學(上)

最近友人傳來一篇台灣大學文學院前院長朱炎生前寫的回憶「餓是今生最深的記憶」，寫他在一九四九年、十三歲時，跟隨山東八個聯合中學（八聯中）流亡師生分批坐船逃到澎湖，進入在馬公新創立的「澎湖防衛司令部子弟學校」初中部就讀。該校在一九五三年遷至彰化員林，改名「教育部 特設員林實驗中學」。我深為他年幼時所經歷的苦難震撼，也讓我想起曾經在員林實中就讀的往事。

我在一九五四年九月考上花蓮中學初中一年級。一九五六年初，父親從花蓮空軍防空學校調差到台中水湳空軍第二十運輸大隊。父親調到台中後，一九五七年三月二十九日青年節，我們家發生一件大事。

二十大 隊劉大隊長夫人的姊姊，是家母在山東單縣的髮小，後來又一起讀山東曲阜師範。劉伯母也是家父遠房的親戚，管家父叫八叔。三月中時，承蒙劉伯伯的幫忙，把邱厝裡空軍眷村一間剛空出的眷舍優先配給父親。剛巧二十十大隊要在青年節派一架C-四十六空運機從台中到花蓮投撒傳單，劉伯伯就建議父親趁回程的空機把家從花蓮搬到台中。

我們的三伯父和大舅在山東單縣老家，有位在小學的結拜兄弟朱伯伯；後來朱伯伯和大舅一同上北大，所以在老家是響噹噹的人物。朱伯伯到台後在高雄任左營中學校長，把家父母當親弟妹般照顧。國立員林實驗中學的楊展雲校長也是朱伯伯和大舅的北大校友，和朱伯伯同為山東國大代表。

父親擔心我和老弟的學業問題，就打電話給左營的朱伯伯求助，朱伯伯打電話給員林實中的楊校長說明狀況，最後父親和楊校長通話，把我倆到員林實中插班借讀的事安排妥當。父親乃在青年節一星期前做了搬家的決定，寫信已經來不及了，當時花蓮的家裡也沒有電話，所以沒有辦法通知我們。

一九五七年三月二十九日青年節，星期五早晨，父親乘二十大隊從台中投撒傳單的C-四十六專機回到花蓮家中，才告訴母親當天下午要把家搭乘該專機搬去台中。

當天一大早，我和老弟已經去了花蓮中學集合，然後大家舉著小國旗遊行約半小時，到市區的花崗山上的廣場參加青年節慶祝大會，會中還撿到從天上飄下來的慶祝傳單。會後遊行返校，正走到距離花中操場快五分鐘的路上時，被在路旁等待的妹妹攔下，告知要搬家的大事。

我倆約在上午十時半趕回家中，已見父親從空軍防空學校借來了一輛十輪大卡車，和請來幫忙的人正在打包、裝車，另外還有很多鄰居在幫忙。

青年節當天是假日，但花蓮中學的教務主任、河南 人宋伯伯是家父好友，父親也託了宋伯伯辦理我和老弟借讀事宜。宋伯伯特別叫教務處的職員辦了我和老弟的成績單，他又親自送到我們家。

當天下午我們全家就搭乘該專機飛到台中水湳機場，又坐了一輛十輪大卡車搬進邱厝裡的空軍眷村。新鄰居們看到我們七個小孩從大卡車川流而下，都好奇圍著我們指手畫腳地觀看。當時搬得倉促至極，恐怕算得上一項世界紀錄。