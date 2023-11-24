時序寒露一過，接著就是霜降來臨，冷天真的到了。

小時候讀徐志摩的文章，天冷天熱的應變之道倒也簡單，反正就是天冷了裝爐子，天熱了拆爐子。而我這個出生於一九四Ｏ年代末葉之人可幸運了，從童年親見家中長輩禦寒方式迄今，看到的防寒保暖方法至少已經更迭五、六個世代。

最早期看家中老一輩人家以及鄰居老者遇著冷天，人人懷抱一個竹編的「烘爐仔」。這種東西就是一個小巧竹籃，裡面藏著一個小瓦缽，缽裡盛上點燃的木炭，提在懷中烤烤手、溫溫腳，非常暖和也十分方便。木炭燃燒的氣味，儼然成了最親切也最熟悉的「老人的味道」。

烘爐仔之後，出現了「水龜」這樣的東西，橢圓形金屬中空外型扁平之物，內裝熱水，包上兩三層巾被以防燙傷了人。這個用品用在冷天被窩裡暖被最是方便有用，藏在被窩中有時直到天亮都還略有餘溫，可說是濕冷冬天的恩物。

水龜後來出現了塑膠製品，功能相同，售價便宜不少。

可是無論烘爐仔、水龜，畢竟都不易攜帶外出，尤其在腳踏車、摩托車使用率日高的年代，根本不可能抱個大水龜出門。於是出現了有一個好聽名字的新產品，名字叫做白金懷爐。

白金懷爐當然不是白金打造的，它的體型迷你，只比一般皮夾大些，金屬打造雪亮亮的十分討喜，重量也輕因而攜帶方便。它的爐內注入少許的油，可以連續使用好幾天，揣在懷裡，藏在口袋中，的確都能帶來一股暖意，因而也流行了好多年。

用木炭爐來取暖也是常見，木炭爐有時兼可煮湯、暖茶溫酒、烘番薯、烤橘子而一物多用。我家曾有朋友相贈以酒甕去底倒扣改裝的炭爐，用了十年以上，非常好用。

接著進入空調時代。亞熱帶的台灣住家少有暖氣設備的，冷暖氣似乎是以汽車來開啟了新的年代，夏天計程車若有冷暖氣設備，往往都會在車門上及車頂上標示「冷氣車」三個字以招徠客人。當然冬天冷氣也開成了暖氣模式，讓客人上了車有如沐香風之感。

烘爐仔、水龜、白金懷爐究竟何時自人們生活中隱去，已不可考，而如今計程車再無人加註冷氣車三個字了，放眼早已無車沒有空調，空調已是大小車輛的起碼配備。

住宅呢？四季恆溫空調大宅固然大有人在，似乎這也是豪宅的基本款，但一般人家似乎還得為耗費不貲的電費開銷而撥撥算盤。夏天沒有冷氣是難挨的，因此非有不可；冬天則出現了行動型的暖爐，隨著家人的移動而移動，暖爐一代接一代推陳出新，也越來越是好用。

以我家為例，目前使用的是女兒送來的一種燒煤油的爐子，除了點燃時略有一陣煤油味，其他完全沒有什麼不好，唯一要注意的是門或窗至少必須開啟十公分，以防一氧化碳中毒。煤油便宜，用油量也很省，已經陪了我們度過好幾個冬天了。