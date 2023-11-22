我曾是一名歸國僑生，我的人生充滿了難忘的故事。

當年還未成年的我，在一次去收租時，竟膽大包天地把房子賣給租客。那房子是父親以我的名字買的，我用那筆錢，再約了另一位要好的同學，從馬來西亞的麻坡跑到新加坡 買好船票，一起乘「四川輪」回中國升學 。我們還在新加坡買相機、手風琴和自行車等，因為朋友告訴我們，那些東西在中國賣掉的錢，足夠我們讀書讀到畢業。

當年廣州、北京和廈門等地設有歸國僑生補習學校，專門接待安置海外歸國僑生。當年海外青年熱烈響應新中國的號召，從世界各國、南洋各地投奔新中國參加建設、升學蔚然成風，是世紀時尚。

初解放的新中國開展大建設，「長春汽車廠」將生產中國的第一部汽車，「一定要修好淮河」等浩大工程，以前所未有的新面貌出現在全世界面前，大大地鼓舞剛從世界二戰中贏得勝利的海外中國人。建立一個強大的中國、甩掉「東亞病夫」的恥辱，是當年所有海外華人的共同願望。

當年，我讀了大量新加坡僑領陳嘉庚先生創辦的「新報」，和香港 出版的「新中華」和「長城」等雜誌上的新聞報導，看了很多從內地到香港的電影明星的電影，如：嚴峻和林黛等的「翠翠」、夏夢和石慧的「故鄉」，電影插曲很優美，深深吸引我們：「朵朵白雲飛向我的故鄉，青山重重，樵歌嘹亮，看那東方鮮紅的朝霞，歌唱我的故鄉。」讓我們這些在椰風樵雨熱帶出生的僑生痴迷不已，對美麗「江南水鄉」的愛慕油然而生和無限嚮往，對未來的新中國和新生活憧憬著熱烈的期待。

當年，我和我的同學毅然地投入到那股洪流中，船上何止我們兩個而已？同船的有來自印尼、砂拉越、古晉和馬來西亞等地方的青年好幾百人。印尼雅加達、棉蘭的學生還會唱「東方紅」、「世界人民心一條」和「解放區的天是明朗的天」，船上有人組織大家學唱革命歌曲和跳扭秧歌。

在船上，我印象最深的是，我曾看到一對穿著檳城鍾靈中學校服的學生，大概是高中畢業吧，出雙入對、斯文儒雅，很有學問的模樣，讓我羨慕。他們也是回國升學的，使我覺得我走對路了，增強了我的自信。四天的海上旅途充滿興奮、激情和難忘，大家滿腔熱血，信心滿滿、壯志如虹地奔向光明。

我和我的同學抵達香港後，在九龍天星碼頭上岸，轉乘火車到香港邊境羅湖站，我們歡天喜地大步走過羅湖橋。深圳一邊，橋頭站崗的解放軍，手握有圓盤的蘇式衝鋒槍，威風凜凜。到處飄揚著彩旗和五星紅旗，高音喇叭從高高的電線桿上播送著「解放區的天是明朗的天」的激盪人心革命歌曲。

那時的接待站，都還是用竹枝和茅草搭造的臨時建築。我們得到解放軍文工團熱情接待，女解放軍穿著淺黃色的軍裝和戴著淺黃色的軍帽，我們初次見，別具特色，她們講濃濃北方口音的普通話，我們第一次接觸，異常興奮。在她們的帶領下，我們第一次參加有篝火的盛大聯歡晚會，忘我地又跳又唱直至深宵才散去。

隔天，在接待人員安排下，我們同船的歸國僑生浩浩蕩蕩地乘坐廣深專列到廣州市，再轉往市郊石牌華僑補習學校，我們的行李也有專人負責管理、運送到目的地和宿舍。我和我的同學兩個人，在補校待不到一個月，參加統考後，按我們的志願分配到上海入學。

當年我在廣州補校就看到歸國僑生中，有來自歐美，好似白人、黃頭髮藍眼睛的混血兒，也有來自巴布亞，捲頭髮厚嘴唇的青年，後來與我同班的，還有一位來自馬達加斯加的同學。

歸國僑生中，很多人原本並不是學生，有的是來自各行各業的青年，但是，他們大多數都有讀書的願望，可能在國外沒書讀的機會吧，來到中國後，有的還語言不通。我當年是馬來西亞英校六號班學生，我考作文還是以英文寫的，但我居然被錄取，讓我從初中一年級讀起。

歸國僑生，由於來源範圍廣泛，階層複雜，魚龍混雜。後來有的無心上學逃課，遊手好閒，抽菸喝酒，到市區胡混，變成社會問題，有的犯法被捕送去勞改；有的是混入的壞人或小偷，在廣州補校時，我就有東西被偷了；有的本來在國外就身染疾病，在廣州補校，我隔壁床鋪就有一個半夜吐血送醫，後來聽說死了。

歸國僑生最令當局頭疼的問題是打群架。一九五七年，發生一起從北京打到南京和上海，規模很大，是全市全校性的鬥毆，鬧了好幾天。主要是印尼和泰國的，有的因為朋友而捲入，因為語言隔閡、頂撞、生活習慣不同的衝突和積怨而結仇，打起架來，成群結隊從宿舍追到操場，由校內打到校外。當局束手無策，花了好大氣力才擺平。

在幾十萬的歸國僑生中，也有很成功的。他們考到北大、清華等著名高校，成為人才，做出貢獻，個別的在出國後為當地奉獻力量。不過，到了七○年代改革開放，很多、也可說是大多數都像上山下鄉青年回城一樣，離開大陸到香港，在香港因滯留而定居，因為東南亞獨立後的僑居國不接受他們。

很幸運，我經過千辛萬苦，終於也堅持到完成大學學業，實現了歸國升學的目的，讀的是英國語言文學專業。後來出國到香港，後又移民美國，曾當過教師、文員，和做珠寶和半寶石的批發生意，最後，在一家大企業人力資源部當員工關係專員，直至光榮退休，這全靠大學打下英漢雙語的基礎，得到可以過優渥幸福的晚年。我的那位好同學讀完初中，考不上高中，早早就離開上海，回去僑居國做生意，很快樂地過著他的生活。