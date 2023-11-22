在我小時候，家裡有一輛二十八吋的男式自行車，那是爸爸每天去農場上班的主要交通工具。每當傍晚，巷口傳來一陣清脆悅耳的鈴聲，我和弟弟就會飛奔出去，迎接爸爸回來。弟弟總是搶著坐在自行車後座，我就在爸爸的攙扶下，雙手握在兩個把手中間，右腳跨過中間的三腳架，雙腳踏在腳踏上，用力蹬著車回家。雖然路程很短，卻能夠滿足我和弟弟的一點小小的娛樂渴望。

在那個年代，自行車、縫紉機和手表並稱「家裡的三大件」。家裡有一輛自行車已經算不錯了，有兩輛車的鳳毛麟角；結婚嫁娶的婚車都是自行車，因此爸爸也做了幾次婚慶的「司機」。

在我的印象中，爸爸騎車技術非常好。有一年春節，一連下了幾天的大雨，爸爸騎著他的自行車載著媽媽、我和弟弟，還有兩籃糕點去外婆家拜年。很難想像，在大風大雨的天氣，道路泥濘濕滑，爸爸要用多大的力氣蹬車才能送我們去外婆家。

八○年代初期，媽媽知青回城，她被分配到城裡的服裝廠工作，那時候我們還住在農村，媽媽上班路途遙遠。由於媽媽長得比較矮小，不夠一米五，而爸爸的自行車太高了，她一直沒有學騎車，現在沒有辦法，她必須要騎車去上班。於是，家裡買了一輛二十四吋的女式自行車，以前的自行車中間都有一橫槓，而這款中間沒有，方便矮小的女生右腳不用跨太高就能踏在右腳踏上，但媽媽學車還是吃了不少苦頭。

媽媽心靈手巧，裁剪、縫紉、編織都是一把好手，我們小時候的衣服都是她親手做的，但騎自行車這事，她一點天分都沒有。爸爸教她「眼睛向前看，手緊握車把，腳用力蹬，腰要伸直，盡量保持身體平衡」，但媽媽眼睛老盯著車頭，而且手腳不協調：腳蹬得快了，手不會剎車，車子直衝出去；腳蹬得慢了，手把持不住平衡，車子就跌倒。

剛開始，爸爸還用手抓住車尾座，一路小跑跟著媽媽。後來，爸爸乾脆用橡皮筋在車尾座橫向綁住一條挑水的扁擔，這樣一來，即使媽媽跌倒了，扁擔也能斜著支撐住自行車。經過無數次跌倒，媽媽終於學會騎自行車。

我在小學三年級時也學會了騎自行車。相信許多人都有這樣的經歷：學會了騎自行車，就特別希望能騎車出去玩，但是沒有自己的自行車，我只能在周末媽媽不上班的時候，求她讓我玩一會兒。有一次，我偷偷騎車出去玩，不知怎麼地，輪胎扎了釘子，沒氣了。回家後我不敢告訴媽媽，害得她第二天早上才發現，上班也遲到了。

讀初中的時候，我們已隨媽媽搬到城裡住，因為家離學校不是很遠，我一直走路上學，也沒有買車。後來搬家了，學校離家遠了點，我嚷著要買新車，但爸爸不同意。他說新車容易被偷，而且我們住在七樓，樓下沒有地方保管車，把車搬上搬下不實際。恰逢姑丈買了新的自行車，他把舊的送給我用，於是高中三年，我都是騎著姑丈的舊車上學放學，直至它「鞠躬盡瘁」，再也騎不動了。