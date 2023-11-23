我五歲開始放牛，到九歲了還只是放牛，父親好像忘記了還要送我去上學。有一天早晨放牛回到家，望著姊姊上學的路，我的心裡突然有點急，對上學強烈地嚮往起來。

那是隆冬的一個早晨，山嶺上、田野裡到處都是厚厚的沙雪，白茫茫一片，嫩草、枯草都被大雪掩埋了，把牛放出來也吃不到草，父親就說今天不用放牛了。我開心得拍手跳起來，一下蹦到姊姊身邊，拉著姊姊的手，哀求道「姊姊，姊姊，求求你帶我去學校吧，我好想去看看學校是什麼樣子的。」

姊姊開始有點為難，但看著我懇求的目光，又不好拒絕，只是叮囑我說：「到了學校可不能吵唷，你吵，老師會罵死我呢。」「不會的，不會的，姊姊，我保證不會的吵的。」

上學的土路上，也是厚厚的積雪，路邊土質鬆軟的地方，還凍出了細細的冰凌子，村裡人說像地裡長出了狗牙齒，尖尖的，踩上去悉悉索索地響。

姊姊進教室上課去了，我在校園裡逛了一圈，覺得校園好小，只有兩棟矮矮的土磚房做教室，老師的辦公室在教室後面的一個角落裡。我正要站在門口往裡張望，恰好一個瘦瘦高高的男老師走出來，我靠過去仰著臉對老師說：「老師，我想上學。」老師不認識我，只是看著我笑了笑，回屋去拿了一個本子，記下了我的名字。

過完春節，出了正月十五，我就進了那個簡陋的校園，成了一名小學生。

五年的小學時光，讓我永遠難以忘懷的，是我們那間土磚教室裡總是香噴噴的。

那時候，我們最強烈的感覺就是吃不飽，有時上著課上著課，就餓得眼冒金花，心裡發慌，總想著搞點東西來吃。

春天，青黃不接，能吃的東西都還沒長出來，只有冬天播種的胡豆、豌豆最早成熟。而我們爬起來的第一件事不是讀書，而是放牛。趁著牛吃草的時間，我們就滿山遍野地去尋找胡豆、豌豆，一粒一粒剝好，用竹籤子串好，牛吃飽了，我們就帶著豆串去上學。

每當下課鈴一響，我們就像一群野孩子衝向教室後面的菜地，點燃早已撿拾好的樹葉枯草，在煙霧繚繞、嗶剝作響中烤著我們的胡豆。上課鈴響起，我們的胡豆剛好烤熟，飛也似地回到教室，老師上課，我們卻津津有味地嚼著胡豆，小伙伴還互遞著眼色，偷偷分享，滿教室瀰漫著胡豆的香氣。

到了秋天，正是吃紅薯的好季節，家家戶戶房梁上掛著紅薯，堂屋裡堆著紅薯，禾場裡曬著紅薯，鍋鼎裡煮著紅薯，進門畚箕裡挑著紅薯，出門嘴裡啃著紅薯，我們在學校裡變著花樣煨烘紅薯。

學校後邊是一片茅草山，山腳有一塊亂石空地，我們刨了草皮曬乾，從山上掃來落葉枯枝，燒一個圓圓的大大的火堆。等明火燃盡，我們把紅薯埋進閃著火星 的灰燼裡，上面蓋著厚厚的草皮，火堆既不會明燒也不會熄滅，紅薯被慢慢地烘熟。

下了課，都去找自己的紅薯，每次下課總有幾個同學的紅薯熟了，拿回教室，剝掉烤焦了的皮，露出黃亮亮的薯肉，掰開，你一塊我一塊，不亦樂乎地分吃著，整個教室滿室生香。放學了，大家又一起把火堆上的草皮堆得高高的，不到紅薯吃完，火堆不會熄滅，整個秋節教室裡總是香氣撲鼻。

冬季來了，父母生怕我們凍著，要我們每天提著一個小小的火箱去學校，火箱裡埋著炭火，暖暖的。可讓父母想不到的是，我們樂意提火箱，並不是想著烤火，而是可以爆豆子吃。

我們每天偷一把父母留著過年打豆腐的黃豆，袋裡放一個萬金油空盒子。到了學校，把豆子裝進萬金油盒子，放到火箱裡烤著，一邊上課一邊烤著，老師講著課，豆子也爆得劈劈啪啪響，豆香盈室，同學一個個眉開眼笑，十分陶醉。

整個冬季就在濃郁的豆香中過去了，有些孩子多的家裡，到了過年，父母找豆子打豆腐時，發現豆子已經不知去向了。

長大了我們才明白，老師明明知道我們在搞「歪門邪道」，為什麼沒有一次批評我們、制止我們呢？因為那個時候，人們相信的是「知識越多越反動」，老師是知識分子，是「臭老九」，是要接受貧下中農再教育 的，哪裡敢批評貧下中農的子弟呢。

如今回憶起那香氣瀰漫的課堂，勾起了我無限的遐想和沉思。