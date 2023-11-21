插隊到貴州紫雲黃土公社的第二年，上面來通知，讓每個大隊派兩個人到縣裡去參加一個培訓班，學習如何建沼氣池。大隊派了兩個人去，一個是我，另外一個是當地一個小青年。

我們打上背包，在蜿蜒的盤山公路上，坐了一個小時的公共汽車到縣裡去。訓練班是縣裡農科所主辦的，地點在縣城附近一個叫團坡的村子，我們到那個村子的時候，算是首批。

訓練班的學員都住在一個像是倉庫的大房子裡，靠牆鋪有厚厚的稻草，我們把背包打開，在稻草堆上鋪了，就算安頓了下來。

那幾天正好下大雨，好多遙遠的地方因山洪路斷了，所以那些地方的人不能及時趕來。我們就坐在那個大房子裡等待，無事可幹，成天以睡姿躺著，睡覺成了日子的主題，不睡也得睡，睡得頭疼還是睡。平時勞動的日子，很是嗜睡，最仇恨的事就是大清早聽到隊長「出工了」的高喊。而這時候，睡則變成了一件煩人的事。

吃飯倒是很吸引人的。那些年月，吃的飯通常都是包穀飯，菜也是單一的白菜，而且沒有什麼油水，吃飯就是一件艱難的餵食行為，跟吊鹽水打葡萄糖並無二致。開會的時候，吃飯才變成了一件充滿期盼的事，與會者並不關心開會的其他內容，最熱心的是會議伙食。

我們出來受訓，也是會議伙食的標準。飯都是大米飯，菜是一大盆，裡面大雜燴，蔬菜好幾種，還有肉和豆腐，上面漂了滿滿一層油；要是擱現在，會讓人視而膩味，但那時看著讓人滿心都是愛。每筷夾到嘴裡，那個香那個可口，讓人期待著下一筷。八個人一桌，自己去飯甑裡舀了飯，回來後，大家就蹲在地上，圍了那盆大雜燴，像豬一樣不說話，只是迅猛地夾菜吃飯，不一會兒，飯菜都吃得精光。這段吃飯時光短暫而充滿快感。

一個小夥子次日也來參加訓練班。他個子有點高，姓黨，家住在縣城，在附近下鄉。因為同是知青，我們立刻就像在白色恐怖下找到了同志 。他把我帶到城裡他家玩，他家在街上一個院落裡，是那種典型的市井之家，有些舊式的人間溫情。他又陪我們在那棟空房子裡消磨光陰，他的嗓子好，拿起「戰地新歌」，坐在地鋪上，靠著牆壁，把裡面的歌唱了一首又一首，幫我們消遣了很多無聊時光。

過了兩三天，訓練班終於開幕。領導們依次講了話，大抵都是宏大敘事，其中一個中年女人看去有些文化，講話總愛來個轉折語「縱然…….」云云。

我對沼氣並不陌生。家父是化學老師，我又對化學感興趣，高中時候，知道了甲烷、乙炔、乙烷之類。當農科所的人開始介紹沼氣的時候，農民們一定都聽得雲裡霧裡，我卻覺得很親切，彷彿跟多年不見的故人又邂逅相遇一樣。

農科所的技術員說，沼氣池好在變廢為寶，把豬圈、沼氣池、民居巧妙地結合在一起，豬糞、草料混合在一起，放入沼氣池裡發酵，又通過管道引入民居，照明做飯取暖。

把原理講了，然後參觀團坡的沼氣池。團坡的人是到四川綿陽學來的本事，據說全國就數四川綿陽那裡的沼氣池建得最普及，利用率最高，習近平 當初還自費，舟車勞頓到了綿陽去學建沼氣池的技術，建成了全陜西第一口沼氣池呢。

團坡的農戶們大都有一個沼氣池，豬圈在上層，沼氣池在下層，豬的排泄物掉下去，跟稻草之類廢料混合在一起，經過發酵的過程，就產生了沼氣。沼氣池裡有管道，管道把沼氣引到家裡，就可以如現在的煤氣一樣生火做飯，加熱燒水。

農民們一邊帶我們參觀著，臉上洋溢的都是幸福的笑意。產生沼氣的整個過程並無太大的技術難度，所需的材料也不昂貴，操作上看起來是可行的。

紫雲那裡沒有什麼像樣的煤礦，再說有煤礦，農民也買不起煤炭。比如我們生產隊，一天拿十分的強勞力，一天下來，也只能拿到一角二，扣下糧食之類的物折款，手裡就沒有幾分錢了，哪裡能再擠出買煤炭的錢。農民們年復一年燒的都是柴，那裡也沒有什麼森林，所謂柴就是些灌木而已。農民們一年比一年走得更遠，附近的灌木叢都挖完了，青山一座一座變成了禿山。

我從那個時候開始，就有了杞人憂天的情懷，對那裡農民將來的生存狀況很是擔心，覺得他們的日子不久就難以為繼。不料，前些年到那裡看了幾次，發現他們居然都活得好好的，而且很多人都燒上了煤，可見我當年的確是杞人憂天了。

後來開始實地操練，學習建沼氣池的工藝流程，別的我沒有記起，就記得如何提漿這個細節。沼氣池用水泥建，以便不漏水不透氣，水泥表面都有縫隙，如何把表面弄得非常平滑，以便消除細小的孔和縫隙，就成了建沼氣池的一個技術難點。

那時，我終於知道得用玻璃瓶慢慢在水泥表面上搟，才能使得水泥表面非常平滑細密。後來，我在省城讀中專的時候，跟我父親到他一個老同學家裡去做客，正好趕上他那個老同學在用水泥做一個水缸。我就露了一把，示範了這個方法，用一個高溫 瓶在水泥缸內側表面反覆搟，解決了滲水問題。

回得村來，大隊簡單問了問學習情況，卻以經費緊張為由，一直沒有開工建沼氣池。那時，大隊正在忙著好幾個巨大的工程，又是修百畝大田，又是修引水渠，還在規畫全村通電的宏偉藍圖，工程和藍圖都是前無古人的。建沼氣池雖然也前所未有，也造福社員們，但真的讓大隊捉襟見肘，再無餘力可以施展。

原來，他們派人去學建沼氣池，不過是應付上面的行政命令罷了。我當然也沒有把建沼氣池當成一個神聖的使命，領導不積極，我稍稍抱怨之後，很快就歸於平靜，加入防雹隊，造炮彈和火箭並發射去了。