年代太久遠，記不得是哪一年了。一位男士走進理髮店，看模樣不像說廣東話的南方人。向他打招呼，按慣例，先問他說普通話還是國語，他說說國語，那麼，他是台灣人。

我是五○年代初在大陸出生的，從小受的教育 是，台灣同胞生活在水深火熱之中。眼前的顧客，一點也不寒酸，腰板挺直，神態安詳。

我請他坐上帶扶手的轉椅，問他理什麼髮型，他說照舊好了，一輩子是這個髮型。那是板寸頭，大陸叫「陸軍裝」。我一邊操作電剪子，一邊和他閒聊，我的客人中，他是第一個從台灣來的，自然充滿好奇心。

我問：「你是不是真正的台灣人？」他說，不是。我早就聽出，他說的不是台灣國語，而是大陸普通話。我問他，為什麼去台灣。

他說，他是在上海長大的，一九四八年，十七歲，在上高中。一天，放了學，走路回家，被國軍的徵兵隊抓了壯丁，糊裡糊塗地上了軍艦，就這樣渡過海峽，到了台灣，然後，參加海軍，一直待下來，當上校官。我這才弄明白，他的普通話近於標準，不帶上海口音，是在軍隊待了好多年的緣故。他說，那年代，國軍的海軍沒有「將軍」這軍銜，我問：「如果有，你是不是有希望當上將軍。」他沒直接回答。

我轉換話題，問他：「你半途失蹤，家裡一定急死了吧？」

「可不？我媽做好飯，等我回家吃，半天不見人影，以為我去同學家玩。到了晚上，急了，到處找，一點線索也沒有。媽媽哭哭啼啼的，坐在門外，不肯回去睡覺。一個鄰居告訴她，聽說這幾天國軍在大街抓人當兵，敢情你兒子在軍隊裡面了。

媽媽半信半疑，去家附近的靜安寺找一名她認識的道士，道士拿起籤筒，讓母親抽。母親先跪在蒲團上，拈著香，向佛祖拜了九拜，一邊喃喃念著阿彌陀佛，一邊小心翼翼地抽出一支籤。道士一看，對母親說：恭喜，上上籤呢！然後解籤，結論是：你的兒子尚在人間。從此，母親一門心思等我回家。」

我問：「後來見到媽媽沒有？」他沒有回答我，沉默了好久。我正拿著剃刀給他剃髮腳，看到他的臉皮抽搐，心知有異，停下來。原來，臉上盡是淚水！我拿一張紙巾，遞給他，他嗚嗚地哭。一個堂堂的男子漢，退伍軍官，變成傷感的孩子。我也被惹哭，坐在旁邊的椅子上，抱住頭，幸虧店裡只有他和我。

過了好一陣，他揩了揩通紅的眼睛，示意我繼續。我刮完髮腳，刮他的臉。他平靜下來以後，告訴我，八○年代，台灣開放讓老兵回老家探親，他參加了第一批，趕回上海，和年邁的母親重逢。母親幫他做了一頓飯，他捧起碗要吃，突然觸動心事，哇一聲哭起來，說：「媽，你做好飯等我回家，我遲了三十年啊！」母子相擁，兩人一起哭夠了又笑。

他說：「要不是解籤的道士給了母親一個希望，母親早就因思念我而抑鬱死去，不可能支撐到我回家。我對母親說，我們要去重謝道士，母親說好。我攙著母親走進靜安寺，向人打聽，沒人曉得道士的下落，可能已不在人世。」

這位退伍校官，名叫王德偉，如今已年過九十。疾情流行這兩年多，他沒來唐人街理髮；他住在高貴林的半山區，來唐人街要坐一個多小時公車。我很想念他，常常在心裡默祝他平安喜樂！