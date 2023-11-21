華工與哥大漢學系(上)

一九○一年，紐約發生了一件大新聞：一位卑微的豬仔華工發起在世界名校哥倫比亞大學捐建一個漢學系。

這位華工名字叫丁龍（Dean Lung），他發起後，他的主人亦捐巨資提倡，其主人乃巨商名流兼哥大 校董卡本蒂埃，是為了答謝忠僕丁龍一生的奉獻而附議宣揚。那麼丁龍發起和捐建又為什麼呢？

一九○一年是中華民族風雨飄搖的一年。這一年八國聯軍剛剛血洗過北京，世界列強亟待瓜分中國。在美國，排華法案蹂躪華工，華人地位日趨卑下。從加州 移居紐約的丁龍親歷加州排華暴行的洗禮，擔憂中美兩個大國交往的未來。他認為中美之間的齟齬在於互相不理解和文化衝突，如果美國理解中華文明和歷史，它或會善待這個歷史悠久的民族。於是，他希望美國的大學開設研究中國的系科，更好地了解中華文明。

當年的哥大正逐漸成長為世界名校，想建功立業。其人類學是全世界人文學界的前沿，著名人類學家博厄斯和東方學教授們正想籌建漢學研究科系，而丁龍和其校董主人卡本蒂埃的呼籲迎合了這個需求，於是乘此東風開始籌建漢學系。但籌辦漢學系科若沒有中文圖書，就難以進行起碼的教學和科研。我調閱檔案查找當年建系史料時，讀到哥大兩任校長在漢學系承辦過程中，不斷討論如何獲取中文書籍的通信。

可巧，當年十月十三日英文「紐約論壇報」上，用很大篇幅報導了勞工丁龍在哥大捐建漢學系的轟動消息，這些情況引起清廷駐美大員的關注，並迅疾將此事報告了北京。其後校長信件中提到與伍廷芳接觸及想用清廷大員名義參與的內容，可見在丁龍發起建立漢學系之後，中國政府官方人士參與了互動。

唐德剛先生著文考證，其後慈禧太后為丁龍精神所感動，捐助了全套五千多冊宮廷珍本「欽定古今圖書集成」巨著，這套叢書卷帙浩繁、版本非常珍貴。慈禧的贈書遂成了哥大漢學系第一批中文圖書和鎮館之寶（見圖）。

經歷了百年風雨，原來的漢學系此後擴展成了中日文系、東亞系，它在探索漢學以及儒學乃至於譯介中國古典文獻方面貢獻卓著，在研究中國文學方面也深有影響。

與系科相呼應，哥大與漢學研究配套的中文圖書館 ，在這一百年間也表現不俗。因種種特殊因緣，留美的哥大學人在中國近現代史上的影響，幾乎超過任何一所國外名校。由丁龍發起、慈禧太后助捐，又有早期哥大赴中國校友的收集和購捐，據考，哥大中文圖書館的建立在北美是第一家，而其中文資料庋藏也名冠北美。哥大漢學圖書館也滋養了諸如胡適、蔣夢麟、馬寅初和馮友蘭等著名學者；隨著哥大後來發展，它現已改名為東亞圖書館。