我早年隨著難民潮避秦來港，正是青澀年華，無親無故，居無定所，落魄街頭，逼上梁山之際，只好效顏回攫食，擦鞋為生。後幸賴谷正綱先生救災總會悲天憫人，准許我以僑生身分赴台就學。我被分發到中壢鎮，鎮長見我有大陸小學五年級肆業背景，要我次日抱一隻母雞去看某校長，校長說：「下周一到教務處初中一年級報到。」

讀完初中升高中，讀完高中，準備考軍校。我高中的成績普通，考大學無異走蜀道，難於上青天，但不到黃河心不死，死在黃河心也甘，我報考大學了，黃河就在師大附中教室。

第一天考下來，心知名落孫山有望。第二天考地理心不在焉，進考場前，把手當不識字春風亂翻書，很巧翻到出題一頁，我一字不漏照背，一題二十分到手，有如中愛國獎券般興奮，一陣胡思，黃河可能死在我心裡。

放榜日，中廣在唱名，自忖沒有我的佳音，無洗耳恭聽必要，第二天見報五分鐘就知是禍是福。我曾在內政部查過，我的名字「懽」字全台無人同名。果然報紙給了我「土（無金）榜題名」，吊個車尾，成四年大學、兩年預官的香港 仔。主觀上我以台生自居，客觀上以港生自許，妾身有涇渭，恩怨才能分明。

我第一份職業是窮教員，以孔子為同業先進，月入九百九元台幣，伙食就去了五百。一教兩年，已近關關睢鳩而立之年，無後為大，四處徵婚，回應幾乎一致，對方告訴女兒：「他自己都養不活，你不怕挨餓嗎？目前台灣教書等同公文歸檔，字紙簍就是歸宿。」

嗚呼！昔韓愈受胯下之辱，我今受歸檔之恥，古今諷言諷語，有異曲同工之妙。但我不能洩氣，人窮志不窮，馬瘦才不會毛長，山窮水盡時，只有賭一把，反正已至窮途末路，置之死地而後生。

第一賭注是考托福出國留學，第二賭注是由文科轉工科，結果是猶他州 立大學收容了我這移民流浪漢。飛到猶他州先休學一年，暑假隨同學到內州賭場，所見遍地黃金，在飯店當busboy，準備來一趟黃葉舞秋風招財進寶，暑假一過回洛杉磯，在好萊塢市中餐館謀得服務員一職。

歷史上文君當爐，司馬相如不善待客被妻怨，前車之鑑，我算識途老馬，笑臉迎人有求必應，駕輕就熟博得客人青睞。其中有一客人，是我此生傳奇貴人：名歌星法蘭克辛納屈，說起他的歌喉，有風花雪月，講不完故事。我向他介紹香港進口包裝菊花茶，是滋潤喉嚨聖品，服用後他很滿意，視為金枝玉葉，伸手一握和我交個朋友。世界知名歌星與一個販夫走卒交友奇遇，此生難忘。

物換星移幾度秋，四年半後終於走完取經之路，在台字紙簍的當年之恥，猶言在耳。世上只有水往低流，我堂而皇之，朝九晚五，出任工程師，一周一張支票，養家活口，一做數十年。其中歷經三次不同的裁員，我都走回頭路，到餐館當工頭，以濟燃眉之急。

如今名正言順退休 多年，靠社會安全俸養，日子過得足食不算豐衣，平凡不算平庸，借蘇東坡一言「清風齊來，水波不興」。在人生畫下休止符前，我還有一件含羞帶怯留言，雖是畫蛇添足，也算了卻一樁心事。

我現在年過古稀，早已退休，腿力不濟，不適遠行改坐輪椅。就在長灘定居處，相距半里有一家雜貨市場，他們從大陸進口一種特製的沙琪瑪，美味可口，入口即化，吃過後經常會想念它，此物對我最相思。

過年前我坐輪椅過去，連買兩大盒，然後等女兒來接我回家。當我在門口徘徊等人時，突然有一個自稱菲律賓華僑（比我年輕），手中拿著兩張一元美金，遞了一張過來，恤老憐貧，施捨給我。丐幫身分突然從天而降，我不知所措，但人家是一片好心，沒有理由生氣。

我告訴他，我不需要，我是這裡華僑，他又說：「如你是非洲來的華僑，另一元也給你。」這不形同火上加油，我還是強忍告訴他，我是「美國退休電子工程師」，他嚇一跳，如夢初醒，連說「對不起」，鑽入他的車子猛踩油門而去。

回到家裡， 我悶悶不樂，四處找鏡子，急如星火，老伴問我：「老頭子有什麼心事，要顧影自憐？」我把前面糗事向她訴了苦，反問她「我看起來真的像乞丐嗎？」老伴瞄了我一眼說：「人要衣裝，佛要金裝，你一身老長袍，看來袍比人還老，好心人施捨你二元還算好，沒有施捨你一包洗衣粉。」

我沉默了，有點無地自容，她這句話說到心裡去。我一生庸拙，是不是與我不修邊幅有關，只有天知道。中國讀書人是講究儀容的，「一身人之不治，何以天下國家為」云云。古文人王勃自稱「三分微命，一介書生」，而名垂千古，如我向人自我介紹「留學美國，一介書生」，可能沒人相信。嗚呼！我此生奇遇，比天方夜譚有過之而無不及。

漂流海外多年，但心懸故國無日無之，鄉愁是終身之痛。每隔兩年我都設法回港台一次，一來掃墓，一來為當年看我成長江東父老們行定省之禮。綿遠遼長移民之路，我算是走得有始有終，最終走完的是我人生的路，走不完的是生我母愛育我母情救我的母魂。