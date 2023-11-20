我後來以雲淡風輕的口吻，把香山的見聞告訴了幾個文友。一文友說：「別講了，我聽得心疼難受！」她小時曾跟父親去頤和園，那是上個世紀七○年代，頤和園裡曾有一面石牆，牆上有千佛，神態各異，惟妙惟肖，破四舊的小將乾淨俐落，把一千個佛都搗毀了，留下一千個破殘的石洞慘不忍睹。她那時還年幼，但也心生悲戚，深感痛惜。

我對文友說，見多了，也就接受了，平靜了。就說這座江南的香山，歷朝歷代的文人因慕名西施而尋古遺事，感懷抒愁。乾隆皇帝風流倜儻，最愛遊山玩水，舞文弄墨，香山也有他的行蹤，留過他的御筆題字，乾隆是否希望自己的題字跟隨古人的文墨一起萬古流芳？他肯定沒料到，兩百年後的革命小將，氣勢洶洶把什麼都砸毀了。

香山歸來，我跟文友談及感受，千萬不要把自己的名字或文字刻在石頭上，以為可以永垂不朽。作為文人，也不要夢想著自己的著作會流芳百世，漫長時光裡的天災和人禍可以把它們一起帶走。喜歡張愛玲的一句話：「時代是倉促的，已經在破壞中，還有更大的破壞要來。」

再說破壞，革命小將到底也是血肉之軀，沒能力把一切搗毀。香山上的古屋可以推倒，石碑可以砸爛，經書可以燒成灰燼，但是面對春秋戰國的「藏軍洞」，文革小將無能無力。

藏軍洞固若金湯，是吳王夫差的地下軍事工程，藏千萬神兵，儲戰備物資。那時的吳王稱霸江湖，攻越伐楚，在長江之畔修築眾多藏軍洞，其中香山的藏軍洞最為神奇，山上一名老者告訴我：洞內的隧道與山勢走向平行，士兵能從左右兩側快速進出，一般的藏軍洞建在山腰，而香山的藏軍洞築在山頂（見圖），居高臨下，堅不可摧。

夕陽的光，煌煌落在「藏軍洞」石碑之上，流光如金，漫過不遠處的聆風塔，也漫過天地的輝煌。我站在香山之顛，看見山下的長江波瀾壯闊，浩浩蕩蕩向東流去。我聽見身邊的兩個遊人在交談：「山下就是張家港碼頭，長江入海前的最後一道彎，也是江海交匯的第一灣。」其中一人指著遠方告訴另一人：「那邊是江陰。」

我知道江陰！明末清初，吳三桂投降清國，引兵入關，占領北京 ，清軍一路攻城掠地，卻遭到江南軍民的拚死抵抗，江南人吳儂軟語，溫文爾雅，但是面對外敵寧可魚死網破。據史書記載，江陰人寧死不剃髮，與清軍血戰八十一天，「十萬人同心死義，留大明三百里江山」。夕陽快落了，暮色四合，蒼茫的長江依然東流，香山之下，張家港巨樓林立，一片巍峨壯麗的城市風景線。一道夕光忽然回照城市的風景線，世界一剎那安靜了，長江和香山都沉在悠長的回憶中。