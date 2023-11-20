日前在「家園」版上讀到「老克勒愛唱歌」一文，不由聯想起上海和平飯店的老年爵士樂 隊，人稱「老克勒爵士樂隊」，於是扣擊鍵盤寫點文字。

上海地標性建築和平飯店屹立在黃浦江邊繁華的外灘，和平飯店老年爵士樂隊不僅在上海灘早就聞名遐邇，而且享譽全球。樂隊自一九八○年組建以來，一直是和平飯店的一張名片，其不懈獻藝所在的和平飯店爵士酒吧，曾經在一九九六年被美國「新聞周刊」評為世界最佳酒吧之一。以至於流傳這樣的說法：來上海，如果你沒有到過外灘，就相當於沒有到過上海；來外灘，如果你沒有走進和平飯店，就相當於沒有到過外灘；到和平飯店，如果你沒有到爵士酒吧欣賞老年爵士樂隊的表演，就相當於沒有到過上海。所以慕名而來打卡的人絡繹不絕。

他們還接待過美國歷屆總統柯林頓、卡特、雷根、歐巴馬以及其他國家眾多元首、政府首腦。今年四月，和平飯店在歡迎巴西 總統魯拉的儀式上，演奏了巴西民歌「在路上」，第二天，他在社交媒體上很有興致地轉發了當時的演奏視頻。

經金氏世界紀錄認證，和平飯店老年爵士樂隊是世上演出時間最長、成員平均年齡最大的樂隊。樂隊成員平均年齡高達八十多歲，第一任隊長現在已是百歲人瑞，每個人的肚子裡都藏著六、七千首曲子。這支被譽為「全球最老的爵士樂隊」，每天晚上七點到十點半演出兩場，我也有幸多次欣賞過老年爵士樂隊精采紛呈的演出。

時間一到，這些老克勒們準點登場，西裝潔白，領結大紅，白髮蒼蒼，但是一絲不苟，精神矍鑠，溫文爾雅，將自己對爵士樂的熱愛，融入在悅耳動聽的樂章和振奮人心的旋律之中。他們沉浸在音樂藝術中的神情，簡直沒有更專業的了。

老年爵士樂隊特別擅長演奏上世紀二、三○年代老上海鼎盛時期的爵士名曲。美國作家費茲傑羅在「爵士時代的故事」一書中，把二、三○年代稱為「爵士時代」。

那個時代，爵士樂漂洋過海，這種慵懶又快樂的音樂讓大批上海青年瘋狂地熱愛，悠閒雅致地生活，大姑娘旗袍合身，身姿綽約，小伙子褲子熨線筆挺，皮鞋鋥亮可鑑。大廳裡，小壺咖啡 氤氳升騰，陳年佳釀香氣飄散，隨著爵士樂的節拍，男女移步翩翩起舞。他們便是日後被稱為「老克勒」的一代。

那個時代，我的年齡還是負數，對於老克勒們的衣食消費前衛、文化休閒海派，還是在以後透過電影、文學等方面才有所了解。如今，我可以坐在和平飯店爵士酒吧裡，借由欣賞老年爵士樂隊的表演，與人們一道領略爵士的風華魅力，感受經典的海派文化，體悟上海的傳奇歷史。

樂隊演奏的爵士樂，最能引發年長聽眾難以忘懷的經歷記憶，產生動人的共情。一名七旬的女士經常推著輪椅，帶她九旬的母親來聽音樂，母女倆每次都坐在同一個角落，欣賞一首「媽媽的歌謠」。一個晚上，相同的角落，七旬女士的身邊沒有了輪椅，卻來了一名戴著眼鏡的秀氣小後生。媽媽走了，她帶著她的外孫用同樣的方式表達對母親的懷念與情感，「媽媽的歌謠」再次響起……。

據介紹，有一次在演奏「As time goes by」（時光流逝）時，一名七十多歲的日本老太太因為深藏於內心的情愫被喚醒，而感動得淚流滿面。

和平飯店製作了一部「As time goes by上海老爵士」的紀錄片，將老克勒樂隊對爵士音樂的畢生奉獻娓娓述說，人們可以透過視覺藝術特效結合他們的現場演奏，更加直觀地感受老克勒爵士樂隊的音樂魅力。

衷心祝願和平飯店老克勒爵士樂隊以美妙的爵士樂，繼續訴說更多過去的、現在的、未來的富有詩意的浪漫故事！