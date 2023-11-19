「噹噹噹……」一陣沉悶刺耳的鑼聲，把我從晨睡中驚醒。這鑼聲是村劇團那口破鑼敲出來的，這是口用了多年的老鑼，鑼心已經敲薄，光亮得發白，遠看像鑲嵌著一塊玻璃，裂了好幾條細碎的小縫兒，敲起來聲音沙啞撕裂，十分難聽。

我心想唱戲都是在晚上，大清早怎麼敲起鑼來了？母親已經起床，草草洗了把臉，用毛巾擦了擦，就往外走，樣子有些匆忙。我雖然還屬於少不更事的年紀，但也能猜到村裡一定出了大事，不然是不會大清早就敲鑼的。我趕忙穿上衣裳，跳下床追出去。

天還沒亮，街上黑黢黢的，已經聚了不少人，有男人有女人，老人孩子們也不少，還有人從家往街上走。有的扛著鐵掀鎬頭，有的拿著掃把，還有的拿著樹枝，交頭接耳議論著，往村外走去。

我在人流中找到母親，她手裡拿著俺家那把用禿了的破掃帚。見我走來，她沒有說話，從路旁小樹林裡折了一根大拇指粗的樹枝遞到我手裡，「拿著！」口氣堅定，非常嚴肅。母親一向溫柔和善，從來不是這樣的。我越發猜想一定出了事，一邊緊緊追趕著母親，一邊問：「娘，出了什麼事？全村的人都出來了？」

母親低頭俯下身，「鬧蝗蟲了！」由於心情緊張，聲音有些顫抖，有一種心有餘悸的惶恐。她一定經歷過「鬧蝗蟲」，曉得「鬧蝗蟲」的厲害。我不敢再問，拽著母親的衣襟，隨著大溜往村外走。沒有人說話，只有沉悶的腳步聲和粗重的喘氣聲。

來到村西南大窪，村幹部們已在那裡，個個臉色凝重，村長悶聲悶氣地說：「大家都知道了，入春以來天旱無雨，在大窪裡發現了蝗蟲。所幸的是發現得早，還都是螞蚱蝻兒，沒長翅膀，還不能飛，還好治。不過，這傢伙繁殖快，昨晚發現時還稀稀拉拉，今天早晨就成群結隊烏泱烏泱滿窪都是了。不多說了，時間寶貴，抓緊行動吧！」

在講話的時候，我鑽出人群跑到大窪邊上伸脖子向窪裡看。好傢伙！大窪裡盡是密密麻麻的螞蚱蝻兒，你擁我擠，你蹦他跳，此起彼伏，活像一大鍋咕嘟咕嘟煮沸的黃米粥，大窪裡尚處低矮稚嫩的莊稼苗，葉子幾乎被嚙食殆盡，成了光桿司令。

鄉親們在村幹部的指揮下迅速各就各位，拿掃把樹枝的多是婦女老人和兒童，沿大窪邊緣等距離散開，將大窪像撒開的漁網嚴嚴實實地包住，揮舞、拍打手裡的掃把、樹枝，像轟雞趕羊一樣往大窪中心驅趕蝗蟲，嘴裡不停地發出「嘔吼！嘔吼！」的喊聲。掃把、樹枝的沙沙聲和高低錯落此起彼落的「嘔吼」聲，在大窪上空迴盪。包圍圈愈縮愈小，圈裡的螞蚱蝻兒愈聚愈多，奔竄跳躍得也愈激烈。

就在老人婦女兒童們驅趕蝗蟲的時候，青壯年們掄鎬揮掀在大窪最低處挖溝，溝長四五丈，深五六尺，溝壁筆直陡峭，為的是螞蚱掉下去爬不上來。

大坑挖好了，驅趕螞蚱的包圍圈也愈縮愈小，圈裡的螞蚱愈聚愈多，真個是螞蚱擠螞蚱，螞蚱摞螞蚱，層層疊疊，左突右撞，上蹦下跳，沸騰如火山噴出的岩漿咕嘟咕嘟地翻花冒泡，前面的螞蚱像煮餃子 一樣霹靂啪啦跌進大溝內。這時，是人們最激動最興奮的時候，尤其是孩子們拍著手地呼喊跳躍。

隨著驅趕圈的縮小，跌入大坑的螞蚱愈來愈多，坑壁成了飛流直下的螞蚱瀑布，真是「遠看曠野起紫煙，近近覷溝壁瀑布懸。飛流直下僅五尺，卻是蝗蟲命玩完。」

當螞蚱蝻兒全被驅趕進大溝裡以後，人們抱來早已準備好的柴草，扔進溝內用火柴點燃。儘管螞蚱在烈焰中拚命掙扎蹦跳，奈何溝深壁陡，只能活活被燒死。除害務盡，村長又讓幾個壯漢去附近井裡挑水澆進溝內，然後用土填平。蝗蟲再想活命，是萬萬地不可能了。

這法是誰想出來的？起自何時？村裡最年長的老人也回答不出，只知道是從老輩子傳下來的，是古代先民實踐經驗的結晶。