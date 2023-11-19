改變我命運的橋牌書(下)

後來，我這種自言自語提高英文口語能力的獨家祕笈，升級到了二點零版本。除了橋牌書的內容，我把練習範圍擴展到了日常生活的內容；遇到用英文表達不到位的時候，就會寫信給高中時的恩師劉先生請教，他那時已經是上海教育 學院的英文教師了。常年這樣練習，使我的口語能力非但得以保持，居然還有所提高。

文革後第一次恢復招收研究生，我毅然報名參加考研。由於幾乎十年沒有正兒八經地學習英文，對於考研沒有一星半點的信心和把握。之所以不知天高地厚地報名，是因為我想這是能夠離開那個窮鄉僻壤的唯一機會，我必須放手一搏。

承蒙幸運女神的眷顧，我從眾多的參考者中脫穎而出，居然拿到了複試資格，這真是喜出望外！複試是口試，二十四人複試錄取六人。說實話，當時我對複試的結果已沒有抱太大的期望，因為其他參與複試者，幾乎均是時任大學英語老師，顯而易見，我與他們不是在同一段位上的。

然而，對於複試的情況，我的自我感覺良好，回答問題也頗順利。有位主考教授問我：「你在鄉下教書那麼多年，應該沒有機會說英語，怎麼還可以達到相當不錯的口語水平？」我對他們簡述了用那三本橋牌書練習口語的故事，給考官們留下了深刻的印象。

常言道，功夫不忘有心人，機會永遠給有準備的人。最終，我成了六分之一！我一直深信我複試當天的口語表現幫了我大忙。

我收到了錄取通知書時感到欣喜若狂，尤如范進中舉，只是沒有瘋而已。那三本橋牌書可以說在改變了我的命運上，立下了汗馬功勞，讓我跳了龍門，從安徽的鄉下一下子跳進了上有天堂、下有蘇杭的杭州。

縱觀我整個橋牌生涯，那三本橋牌書一直陪伴在我左右，已成為我生活中的一部分。無論是我被遣送到軍墾農場接受再教育，或而後被發配到安徽鄉下教書，繼而進研究所學習，再到畢業後去大學教書的長達二十年中，那三本橋牌書不但把我的橋牌技藝提高到一個相當的水準，同時也成為我能夠在文革後考上研究生的頭號功臣。另外，在移民 美國前，我將那三本書分送三位牌友，並將其中一本翻譯成中文，由蜀蓉棋藝出版社出版。

為了要出版此書，還鬧出了一些不愉快。在此書翻譯到一半時，我移民美國的簽證 下來了，這使我處於非常尷尬的處境。一方面家裡希望我立即來美，另一方面我已與出版社有約，而且書也已翻譯到一半，要是我選擇當時離開，書的出版勢必夭折，我對出版社也無法交代。經過一番激烈的思想鬥爭，我決定把翻譯事宜完成後再走，否則將終生遺憾。為此，我比家裡期待我離開的時間遲了一個半月，可想而知，我到美國時等待我的是什麼……。

我一生胸無大志，平平庸庸，沒想到橋牌卻成了我一生中的亮點。