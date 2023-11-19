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香山歸來(上)

孟悟

我提前一天到了江蘇的張家港，就是為了看江南的香山。張家港是「北美華人作家江南采風」的第一站，因為時間緊迫，參觀密集，香山並沒在行程表裡，我只好選擇一人獨行上山。

這香山不是那香山，說起香山，眾人都會想起北京的香山，在秋天層林盡染、楓葉如霞。張家港的香山名氣比不過北京，但要說香，那是貨真實價的「香山」，因為春秋戰國時代的西施，就在此採過香草（杜衡）。「江陰舊誌」有記載：「由麓而上，曲蹬盤行，攀蘿捫石，足底雲生，相傳吳王嘗遣美人采香其上，曰采香徑」。

農曆霜降剛過，秋意已深，杏樹黃了，柚子也黃了，但依然有滋心潤眼的楊柳依依。我進了張家港香山公園的大門，走過小橋流水和亭台樓閣，很快看見「采香徑」的路標，林中小路，蜿蜒曲折，我滿心歡喜前行，想著兩千年前的西施曾在此地采香。

關於西施和香山的傳說總是讓人浮想聯翩。春秋時吳國稱霸江湖，大敗越國，越國進獻西施，吳王夫差寵愛西施，常攜她遊山玩水。一日登山進香，途中歇息一廟中，小童奉上香茶，芳香襲人，西施愛極，廟中僧人告知是用杜衡所製。杜衡清香，有祛風止痛的妙用，緩解了西施的心痛疾病，於是吳王便吩咐隨從入山采香。

香山之名來得如此浪漫多情，充滿了詩情畫意，引得無數文人墨客心動，紛紛上山探古訪幽，大文豪蘇東坡就是其中的一位，曾題寫匾額「梅花堂」。

明朝旅行家徐霞客因為是江陰人（江陰就在張家港的隔壁），三次遊覽香山，留下多篇詩作：「吳妃當日將香采，此地遺名遂千載。香魂芳草幾悠悠，泡玉連珠為誰在。」我最喜歡的一句是：「春隨香草千年艷，人與梅花一樣清。」

提及梅花，香山的南麓有梅林，花開時如華美壯麗，如斑斕起伏的花海。我訪香山時錯過了梅開的季節，但是有秋葉的絢爛和桂花的馥郁，每個時間段都有它的美妙，而人不可能把什麼好處都占盡。

香山的梅花堂是一座古樸的房子（見圖）， 白牆灰瓦，清幽典雅，門楣上有黑底金字的橫匾 「梅花堂」，落款為「眉山蘇軾」。房子一旁的樹下有兩個閒閒下棋的老人，我問他們，這真是蘇東坡的親筆手書嗎？他們說是仿製品，先前的橫匾是真跡，被紅衛兵破四舊給砸了。

縱然是千年古物，再珍貴又如何，幾個榔頭下去就報廢了。如今遊客遊香山，看到的塔樓和寺廟，都是根據保存下來的資料重新再建。

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