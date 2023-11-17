榆林是陝西最北面的城市，處於黃土高原和毛烏素沙漠的交界處，歷史上是漢民族和北面少數民族交接的前沿，是一座年代久遠的歷史文化名城，長城從北面穿越，周邊文物古跡星羅棋布，現在它也是抗擊沙漠南侵的前線城市。我因為在米脂中學工作四年，多次去過榆林。

榆林一九八六年被國務院 命名為中國歷文化名城，其中「六樓騎街」是其重要特色。「六樓」指坐落於老街的六座樓閣，規模有點像老北京 的大街，加上兩旁眾多的四合院，因此，榆林有「小北京」之稱。

從鎮遠門，也就是南門進入古城，就看到很壯觀的連續六座過街樓和四座牌坊排列在南北大街上。過街樓依次為文昌閣、萬佛樓、新明樓、鐘樓、凱歌樓和鼓樓。由於這些古樓閣下車輛皆可穿行，因而有「六樓四牌騎街」的美名。這六座樓閣猶如璀璨奪目的明珠，貫穿南北，組成古城一大人文景觀。在長僅兩公里多一點的街市上，每隔一、二百米就出現一座過街樓或牌坊，不但陝西近百個縣市中絕無僅有，即使在全國兩千多個城市中，亦屬罕見。

這些過街樓和榆林的歷史變遷、宗教文化、政局變動都有密切的關係。以其中的第四樓鐘樓（見圖）為例，這座樓地處市中心，高二十四米，比其他的過街樓都高，且造型獨特，具有中西結合的風格。樓上置大鐘，有報時的功能。門洞上方的石刻匾額朝南的寫著「南控烏延」，朝北的是「北臨雁塞」，顯得氣魄宏大。

我對這座樓和題詞不太了解，就請一名過路的老先生給我指點，老者很熱情地告訴我有關的典故。一九二一年，榆林的官員和士紳決定在原牌樓舊址修建一所「井公祠」，以此給當時的陝北鎮守使井岳秀祝壽。這名陝北的土皇帝在榆林把持多年，權傾一方，榆林南北的大片地方都是他的勢力範圍，士紳們拍他馬屁，樓建成後取名「長春樓」，還準備在樓內安放井的銅像。後來被陝北在京的人士得知，在報紙上予以揭露，銅像之事才作罷，改成安放一張井的放大照片，並把樓名改為「鐘樓」，一直到解放，才把井的照片撤除。

老街上遍布酒肆茶館、風味小吃、古玩字畫、地方手工藝品等商鋪，集中體現了榆林歷史文化的精髓。建築風格古色古香，店名也頗有特色，如武大郎燒餅、鎮川麻辣肝碗托、驢蹄麵等等。兩旁古老的四合院，一座座都建造考究，門前的石獅子顯示主人門第高貴，門樓、院牆、照壁都有青磚磨刻的山水人物、花鳥魚蟲；當中的院子、樹木花草，體現主人的藝術趣味；正庭和廂房，雕欞畫彩，工藝精湛，讓人驚歎，處處顯露榆林深厚的文化底蘊。

榆林地處沙漠和黃土高原的連接點，漢蒙回雜處，因此飲食習慣上各有不同，又互相融合。炒米、奶茶、酪餅子、酥油、羊羔肉、烤羊肉串等北地食品，和黃米飯、豬肉熬酸菜、炸油糕、醬豬爪、豇豆錢錢飯、揪麵片，在老街上都隨處可見。

朋友們特別給我推薦，到了榆林一定要品嘗特色小吃炸豆奶。我們到了飯店，先點這一道菜，端上來一看果然色澤金黃，外脆裡嫩。朋友交代過，吃的時候不能心急，小心燙嘴。我們先輕輕咬一口，的確入口即化，香甜甘美，豆香馥郁。

我們在老街上還發現一家寧波包子店，在這北地還能吃到家鄉風味的包子，使我們大感意外。店老闆說，旅遊的人多，生意還不錯，只是冬天冷一點。

榆林地處陝西最北端，去過的人可能不多。我給大家推薦，很值得一遊啊。