我一九八二年從台灣來美，朋友接待我暫住在他的家裡，他家訂了世界日報 ，一來美國就能每天有中文報紙看，是我事先沒有想到過的。幾天後我租了房子搬離他家，就自己訂世界日報，無縫接軌。

我來美國至今剛剛超過四十年，看世界日報則剛好可以用四個階段來敘述，分別是訂報、買報、訂報、買報。

第一個階段就是我上面所說的訂報。那時世界日報是郵寄到家，看到的報紙都是前一天的，甚至有時兩三天沒有收到，一次收到好幾天的。第二個階段是我家五哩之外開了一家華人超市 ，可以買到當天的世界日報，於是我就不訂報了，改為每天開車來回十哩去買世界日報。

第三個階段是世界日報訂報由郵寄改為每天送報到家，於是我又改為訂報，不用每天開車去買了。第四個階段就是現在，我搬到了有「小台北」之稱的華人聚居區蒙特利公園市，也就是世界日報洛杉磯 社的所在地，我步行三分鐘就可以在附近的商家買到世界日報，於是我又改為每天買報了。

最早由郵寄收到訂報時，除了有時延遲收到外，還有最終仍沒有收到的情形；後來由每天送報到家的訂報，也偶有收不到報紙的情形。遇到這種情況，我就打電話到世界日報發行組，告知我沒有收到某天的報紙，他們就會親切地表示歉意，並補寄或補送那天的報紙給我。在我買報的階段，如果我出外旅遊，我就會在離開的前一天，到我熟悉的商家，請他們把我離開這些天的報紙留下，我回來後去取，然後一天天慢慢看。

總結以上兩種情況，得到的結論是，我從來美國的第一天起，直至今天，從無一天斷過世界日報，四十年如一日。

有朋友知道我每天必看報，還好心地告訴我，在網路上就可看到世界日報，不必去買報紙。但我就是不習慣在網路上看，因為從小學階段開始看報起，看了一個甲子以上，改不過來。

我的身分，除了是世界日報的讀者外，也是世界日報的作者。當我第一天看到世界日報，驚喜於上面竟然有「世界副刊」、「世界周刊」、「上下古今」、「家園版」、「「小說世界」這麼多綜合性的文學版面。由於我也是文學的愛好者，喜歡讀也喜歡寫，四十年來，以上所述的版面都曾有過我的作品，累積了千篇百萬字以上，並結集出了二十餘個單行本。洛杉磯的世界日報社有一項「大家來寫書」的活動，可為讀者出書，我最近的兩本書，就是由他們出版發行的。

由於我寫作還算相當勤，有一段時間，我的作品在世界日報各文學版面上出現的頻率非常高。又因我參與了多項社團活動，我的名字也常出現在地方新聞版上，致使一些人產生了誤會，也可說是趣事。其中的兩件，我來敘述一下：

第一是一名新朋友，和我閒談中談到了彼此的工作情形。我告訴她我上的是夜班，她似乎對我的工作非常感興趣，問了我一些問題，但她所問的，完全與我的工作搭不上邊，諸如「你每天要寫多少字」、「要一直寫到天亮嗎」等等，使我完全摸不著頭腦。

經過了一番雞同鴨講之後，我才明白，原來她聽我說我上夜班，誤以為我是在世界日報上班，其實我是在一家電子公司上班。在一般人的認知中，報社的員工都是夜間工作的，更因我的名字常出現在世界日報上，難怪會使她產生誤會。

第二件事也是一名認識不久的朋友，有一天見面時，突然跟我說有一個廣告要給我，這句沒頭沒腦的話，使我摸不著邊際，愣了一下。她見我沒反應，進一步解釋說，知道我並不是工商記者，但給我廣告還是可以增加我的業績，原來她也以為我 是世界日報的員工。對她的好意，只是我無福消受。

我是世界日報的忠實讀者，也是世界日報的忠實作者，四十年如一日。她就像是我誠摯的好友，也像我心愛的情人，她對我忠心耿耿，我對她不棄不離。四十並不是終點，還會無限期地繼續下去。